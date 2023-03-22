https://ria.ru/20230322/msta-1859660230.html

Расчеты "Мста-С" нанесли удар по ВСУ на Краснолиманском направлении

Расчеты "Мста-С" нанесли удар по ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 22.03.2023

Расчеты "Мста-С" нанесли удар по ВСУ на Краснолиманском направлении

Расчеты артиллерийских установок "Мста-С" ударили по украинской пехоте и военной технике на Краснолиманском направлении, противник понес потери, сообщил РИА... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T05:11

2023-03-22T05:11

2023-03-22T08:41

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Расчеты артиллерийских установок "Мста-С" ударили по украинской пехоте и военной технике на Краснолиманском направлении, противник понес потери, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Денис Аверин. "На Краснолиманском направлении расчеты беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10" группировки войск "Центр" вскрыли скопление пехоты и боевой техники украинских националистов. Данные об обнаружении противника были переданы расчетам самоходных артиллерийских установок "Мста-С". В результате огневого поражения противник понес потери в личном составе и технике", — отметил Аверин. Кроме того, по его словам, на Червонодибровском участке обнаружено перемещение боевых машин пехоты украинских войск. "В результате огневого поражения артиллерии противник понес потери и рассредоточился в лесном массиве", — добавил Аверин.Накануне ВСУ предприняли попытку вернуть утраченные позиции на этом направлении в районе населенного пункта Торское, но российские военные остановили атаку противника подрывом техники на минном поле и ударами артиллерией.

https://ria.ru/20230322/snigirevka-1859656574.html

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безопасность, россия, украина