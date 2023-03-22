https://ria.ru/20230322/moskva-1859667488.html
Овчинский: московская компания вложила 200 млн рублей в производство труб
Овчинский: московская компания вложила 200 млн рублей в производство труб - РИА Новости, 22.03.2023
Овчинский: московская компания вложила 200 млн рублей в производство труб
Столичная Группа "Полипластик" инвестировала более 200 миллионов рублей в создание импортозамещающего производства высокопрочных труб, сообщил руководитель... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T08:08
2023-03-22T08:08
2023-03-22T08:08
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
экономика
технологии
владислав овчинский
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Столичная Группа "Полипластик" инвестировала более 200 миллионов рублей в создание импортозамещающего производства высокопрочных труб, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.Он отметил, что в городе создан благоприятный инвестиционный климат, в связи с чем столичные предприятия активно расширяют производство, создают новые площадки и вкладывают средства в научную деятельность. Это позволяет формировать рабочие места, модернизировать инфраструктуру, тем самым решая задачи технологического суверенитета."Так, столичный производитель организовал производство новых импортозамещающих труб ПВХ-О собственной разработки, в основе которых 97% отечественных компонентов. Продукция обладает высокой износостойкостью, ударной прочностью, также она устойчива к порезам, царапинам и к воздействию химически активных веществ. Вложения компании в создание нового производства превысили 200 миллионов рублей", – сказал глава ведомства, которого цитирует пресс-служба ДИПП.Новое производство было запущено 21 марта на "Новомосковском заводе полимерных труб", входящем в группу компаний "Полипластик". Две современных производственных линии способны выпускать более 500 километров труб в год."Благодаря научно-производственной деятельности предприятия на рынок выходит импортозамещающая полимерная трубная продукция, открывающая новые возможности для создания напорных трубопроводов водоснабжения, канализации, систем орошения, противопожарного водоснабжения, а также технических трубопроводов", – отметил директор по развитию проекта "ПВХ" Группы "Полипластик" Андрей Толмачев.Он уточнил, что выпускаемые трубы из труб ПВХ-О имеют длину шесть метров и диаметр 110-400 миллиметров. Трубы не подвержены коррозии и сохраняют свои характеристики при температурах от -40˚С до +80˚С, ожидаемый срок их службы – более 100 лет.
https://ria.ru/20230316/moskva-1858231947.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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экономика, технологии, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Экономика, Технологии, Владислав Овчинский
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Столичная Группа "Полипластик" инвестировала более 200 миллионов рублей в создание импортозамещающего производства высокопрочных труб, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
Он отметил, что в городе создан благоприятный инвестиционный климат, в связи с чем столичные предприятия активно расширяют производство, создают новые площадки и вкладывают средства в научную деятельность. Это позволяет формировать рабочие места, модернизировать инфраструктуру, тем самым решая задачи технологического суверенитета.
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"Так, столичный производитель организовал производство новых импортозамещающих труб ПВХ-О собственной разработки, в основе которых 97% отечественных компонентов. Продукция обладает высокой износостойкостью, ударной прочностью, также она устойчива к порезам, царапинам и к воздействию химически активных веществ. Вложения компании в создание нового производства превысили 200 миллионов рублей", – сказал глава ведомства, которого цитирует пресс-служба ДИПП.
Новое производство было запущено 21 марта на "Новомосковском заводе полимерных труб", входящем в группу компаний "Полипластик". Две современных производственных линии способны выпускать более 500 километров труб в год.
"Благодаря научно-производственной деятельности предприятия на рынок выходит импортозамещающая полимерная трубная продукция, открывающая новые возможности для создания напорных трубопроводов водоснабжения, канализации, систем орошения, противопожарного водоснабжения, а также технических трубопроводов", – отметил директор по развитию проекта "ПВХ" Группы "Полипластик" Андрей Толмачев.
Он уточнил, что выпускаемые трубы из труб ПВХ-О имеют длину шесть метров и диаметр 110-400 миллиметров. Трубы не подвержены коррозии и сохраняют свои характеристики при температурах от -40˚С до +80˚С, ожидаемый срок их службы – более 100 лет.
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