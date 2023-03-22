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ВТБ предупредил о новой мошеннической схеме - РИА Новости, 22.03.2023
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09:43 22.03.2023 (обновлено: 13:02 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/moshennichestvo-1859684591.html
ВТБ предупредил о новой мошеннической схеме
ВТБ предупредил о новой мошеннической схеме - РИА Новости, 22.03.2023
ВТБ предупредил о новой мошеннической схеме
Банк ВТБ предупредил россиян о новой мошеннической схеме, по которой уже пострадавших от действий злоумышленников клиентов используют для обналичивания чужих... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T09:43
2023-03-22T13:02
втб
россия
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Банк ВТБ предупредил россиян о новой мошеннической схеме, по которой уже пострадавших от действий злоумышленников клиентов используют для обналичивания чужих денег.По данным кредитной организации, собеседники по телефону представляются сотрудниками органов госбезопасности и предлагают официально устроиться на работу — искать преступников."Клиентов используют в качестве дроппера, то есть переводят на его банковскую карту похищенные деньги и заставляют выполнять дальнейшие указания по "спасению" средств, а по факту — незаконному обналичиванию чужих денег", — говорится в пресс-релизе.ВТБ напомнил, что противодействует схемам и использованием "дропов" совместно с ЦБ. Банк считает необходимым усилить контроль над физлицами и компаниями, на счета которых выводятся средства, похищенные злоумышленниками. Так, если "дроп" попал в базу данных регулятора, то нужно не только заблокировать его дистанционные каналы обслуживания, но и ограничить возможность снимать деньги в отделениях.Специалисты банка рекомендуют быть бдительными в любой ситуации и не поддерживать беседу с незнакомыми людьми, а если звонок кажется подозрительным, не выполнять по их требованию действия, связанные с финансами, например, не переводить денежные средства на неизвестный счет.
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втб, россия
ВТБ, Россия
ВТБ предупредил о новой мошеннической схеме

ВТБ предупредил о новой мошеннической схеме с помощью вербовки ранее пострадавших россиян

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОтделение банка "ВТБ" на одной из улиц в Москве
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Отделение банка "ВТБ" на одной из улиц в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Банк ВТБ предупредил россиян о новой мошеннической схеме, по которой уже пострадавших от действий злоумышленников клиентов используют для обналичивания чужих денег.
По данным кредитной организации, собеседники по телефону представляются сотрудниками органов госбезопасности и предлагают официально устроиться на работу — искать преступников.
"Клиентов используют в качестве дроппера, то есть переводят на его банковскую карту похищенные деньги и заставляют выполнять дальнейшие указания по "спасению" средств, а по факту — незаконному обналичиванию чужих денег", — говорится в пресс-релизе.
ВТБ напомнил, что противодействует схемам и использованием "дропов" совместно с ЦБ. Банк считает необходимым усилить контроль над физлицами и компаниями, на счета которых выводятся средства, похищенные злоумышленниками. Так, если "дроп" попал в базу данных регулятора, то нужно не только заблокировать его дистанционные каналы обслуживания, но и ограничить возможность снимать деньги в отделениях.
Специалисты банка рекомендуют быть бдительными в любой ситуации и не поддерживать беседу с незнакомыми людьми, а если звонок кажется подозрительным, не выполнять по их требованию действия, связанные с финансами, например, не переводить денежные средства на неизвестный счет.
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