Рейтинг@Mail.ru
Снизить потери от таяния мерзлоты позволит система мониторинга - РИА Новости, 22.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Изменение климата: эволюция вечной мерзлоты
Изменение климата: эволюция вечной мерзлоты
 
17:59 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/monitoring-1859854814.html
Снизить потери от таяния мерзлоты позволит система мониторинга
Снизить потери от таяния мерзлоты позволит система мониторинга - РИА Новости, 22.03.2023
Снизить потери от таяния мерзлоты позволит система мониторинга
Минимизировать возможные экономические потери от таяния вечной мерзлоты позволит выстраивание единой системы мониторинга, реагирования и предупреждения рисков в РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T17:59
2023-03-22T17:59
изменение климата: эволюция вечной мерзлоты
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
арктический совет
россия
арктика
якутск
республика саха (якутия)
мерзлота
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859861428_0:98:3048:1814_1920x0_80_0_0_b9432d1c2861e1d09a68b034faf0b9f1.jpg
ЯКУТСК, 22 мар - РИА Новости. Минимизировать возможные экономические потери от таяния вечной мерзлоты позволит выстраивание единой системы мониторинга, реагирования и предупреждения рисков в Арктике, заявил директор департамента развития Арктической зоны РФ и реализации инфраструктурных проектов минвостокразвития России Максим Данькин. В Якутске в среду открылась научно-практическая конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты, участие в которой принимают ученые и специалисты разных отраслей из ряда регионов России, а также Казахстана, Киргизии, Монголии, Китая, Индии, Бразилии, США, Японии. Мероприятие проходит в соответствии с планом председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах. "Минимизировать потери (от таяния мерзлоты - ред.) точно можно, и это в том числе наша задача - задача правительства и федеральных органов исполнительной власти. Избежать потери полностью - вопрос сложнее. Но, конечно, надо не создавать новые риски. Для этого надо выстраивать систему наблюдения, мониторинга, анализа и прогнозирования, проактивных мер реагирования и предупреждения таких рисков", - сказал Данькин на пленарном заседании конференции. Он напомнил, что сейчас Минприроды по поручению президента РФ разработало проект федерального закона, дополняющий ряд законов об охране окружающей среды понятиями "вечно мерзлые грунты", "состояние многолетней вечной мерзлоты", "деградация вечномерзлых грунтов". Кроме того, создается государственный фоновый мониторинг состояния многолетней мерзлоты, в некоторых регионах ведется геотехнический мониторинг.
https://ria.ru/20230313/merzlota-1856155191.html
россия
арктика
якутск
республика саха (якутия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859861428_195:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_f4a740873a0ef7ca26c8ba96c2a5c9b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), арктический совет, россия, арктика, якутск, республика саха (якутия), мерзлота, климат
Изменение климата: эволюция вечной мерзлоты, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Арктический совет, Россия, Арктика, Якутск, Республика Саха (Якутия), мерзлота, Климат

Снизить потери от таяния мерзлоты позволит система мониторинга

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПленарное заседание "Вечная мерзлота и вызовы глобальных климатических изменений" в рамках международной конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты в Якутске
Пленарное заседание Вечная мерзлота и вызовы глобальных климатических изменений в рамках международной конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты в Якутске - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Пленарное заседание "Вечная мерзлота и вызовы глобальных климатических изменений" в рамках международной конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты в Якутске
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 22 мар - РИА Новости. Минимизировать возможные экономические потери от таяния вечной мерзлоты позволит выстраивание единой системы мониторинга, реагирования и предупреждения рисков в Арктике, заявил директор департамента развития Арктической зоны РФ и реализации инфраструктурных проектов минвостокразвития России Максим Данькин.
В Якутске в среду открылась научно-практическая конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты, участие в которой принимают ученые и специалисты разных отраслей из ряда регионов России, а также Казахстана, Киргизии, Монголии, Китая, Индии, Бразилии, США, Японии. Мероприятие проходит в соответствии с планом председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах.
"Минимизировать потери (от таяния мерзлоты - ред.) точно можно, и это в том числе наша задача - задача правительства и федеральных органов исполнительной власти. Избежать потери полностью - вопрос сложнее. Но, конечно, надо не создавать новые риски. Для этого надо выстраивать систему наблюдения, мониторинга, анализа и прогнозирования, проактивных мер реагирования и предупреждения таких рисков", - сказал Данькин на пленарном заседании конференции.
Он напомнил, что сейчас Минприроды по поручению президента РФ разработало проект федерального закона, дополняющий ряд законов об охране окружающей среды понятиями "вечно мерзлые грунты", "состояние многолетней вечной мерзлоты", "деградация вечномерзлых грунтов". Кроме того, создается государственный фоновый мониторинг состояния многолетней мерзлоты, в некоторых регионах ведется геотехнический мониторинг.
Скульптура мамонта возле здания окружной администрации города Якутска - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
Когда вырастут якутские апельсины? Проверь свои знания о вечной мерзлоте
13 марта, 15:52
 
Изменение климата: эволюция вечной мерзлотыМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Арктический советРоссияАрктикаЯкутскРеспублика Саха (Якутия)мерзлотаКлимат
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала