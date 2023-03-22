https://ria.ru/20230322/monitoring-1859854814.html

Снизить потери от таяния мерзлоты позволит система мониторинга

Снизить потери от таяния мерзлоты позволит система мониторинга - РИА Новости, 22.03.2023

Снизить потери от таяния мерзлоты позволит система мониторинга

Минимизировать возможные экономические потери от таяния вечной мерзлоты позволит выстраивание единой системы мониторинга, реагирования и предупреждения рисков в РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T17:59

2023-03-22T17:59

2023-03-22T17:59

изменение климата: эволюция вечной мерзлоты

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

арктический совет

россия

арктика

якутск

республика саха (якутия)

мерзлота

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ЯКУТСК, 22 мар - РИА Новости. Минимизировать возможные экономические потери от таяния вечной мерзлоты позволит выстраивание единой системы мониторинга, реагирования и предупреждения рисков в Арктике, заявил директор департамента развития Арктической зоны РФ и реализации инфраструктурных проектов минвостокразвития России Максим Данькин. В Якутске в среду открылась научно-практическая конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты, участие в которой принимают ученые и специалисты разных отраслей из ряда регионов России, а также Казахстана, Киргизии, Монголии, Китая, Индии, Бразилии, США, Японии. Мероприятие проходит в соответствии с планом председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах. "Минимизировать потери (от таяния мерзлоты - ред.) точно можно, и это в том числе наша задача - задача правительства и федеральных органов исполнительной власти. Избежать потери полностью - вопрос сложнее. Но, конечно, надо не создавать новые риски. Для этого надо выстраивать систему наблюдения, мониторинга, анализа и прогнозирования, проактивных мер реагирования и предупреждения таких рисков", - сказал Данькин на пленарном заседании конференции. Он напомнил, что сейчас Минприроды по поручению президента РФ разработало проект федерального закона, дополняющий ряд законов об охране окружающей среды понятиями "вечно мерзлые грунты", "состояние многолетней вечной мерзлоты", "деградация вечномерзлых грунтов". Кроме того, создается государственный фоновый мониторинг состояния многолетней мерзлоты, в некоторых регионах ведется геотехнический мониторинг.

https://ria.ru/20230313/merzlota-1856155191.html

россия

арктика

якутск

республика саха (якутия)

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Алёна Пава

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), арктический совет, россия, арктика, якутск, республика саха (якутия), мерзлота, климат