https://ria.ru/20230322/moldaviya-1859778966.html

Служба безопасности Молдавии заблокирует сайты агентства Sputnik

Служба безопасности Молдавии заблокирует сайты агентства Sputnik - РИА Новости, 22.03.2023

Служба безопасности Молдавии заблокирует сайты агентства Sputnik

Служба информации и безопасности Молдавии (СИБ) распорядилась под предлогом "борьбы с дезинформацией" заблокировать сайты агентства Sputnik. РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T14:11

2023-03-22T14:11

2023-03-22T14:55

медиавойны

в мире

молдавия

россия

технологии

sputnik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156254/48/1562544836_0:0:2583:1454_1920x0_80_0_0_93b7ba5b4a1f06d70c3139c2a61a8a8c.jpg

КИШИНЕВ, 22 мар — РИА Новости. Служба информации и безопасности Молдавии (СИБ) распорядилась под предлогом "борьбы с дезинформацией" заблокировать сайты агентства Sputnik."Приказом директора СИБ № 18 от 22 марта перечень источников с онлайн-контентом, распространяющих ложную информацию в сфере, затрагивающей национальную безопасность в условиях чрезвычайного положения, 41/2022, был дополнен порталами: sputniknews.com; md.sputniknews.com; ro.sputniknews.com; sputniknews.ru; md.sputniknews.ru", — сообщается на сайте ведомства.Соответствующий приказ направили сетевым провайдерам и службам электронной связи, чтобы немедленно заблокировать доступ пользователей из Молдавии к этим сайтам.Некоторые российские СМИ в Молдавии уже оказались под запретом под предлогом борьбы с дезинформацией. СИБ с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта — и радиовещание станции агентства. Посольство России в Кишиневе осудило решение властей республики и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными.Также в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине. Власти объяснили такое решение риском дезинформации. МИД России заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что такие действия — надругательство над принципом плюрализма СМИ и грубейшее попранием права на свободу доступа к информации. Также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств".

https://ria.ru/20230206/rubaltic-1850109998.html

https://ria.ru/20230120/moldaviya-1846246106.html

молдавия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, россия, технологии, sputnik