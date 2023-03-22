https://ria.ru/20230322/moldaviya-1859778966.html
Служба безопасности Молдавии заблокирует сайты агентства Sputnik
Служба безопасности Молдавии заблокирует сайты агентства Sputnik - РИА Новости, 22.03.2023
Служба безопасности Молдавии заблокирует сайты агентства Sputnik
Служба информации и безопасности Молдавии (СИБ) распорядилась под предлогом "борьбы с дезинформацией" заблокировать сайты агентства Sputnik. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T14:11
2023-03-22T14:11
2023-03-22T14:55
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КИШИНЕВ, 22 мар — РИА Новости. Служба информации и безопасности Молдавии (СИБ) распорядилась под предлогом "борьбы с дезинформацией" заблокировать сайты агентства Sputnik."Приказом директора СИБ № 18 от 22 марта перечень источников с онлайн-контентом, распространяющих ложную информацию в сфере, затрагивающей национальную безопасность в условиях чрезвычайного положения, 41/2022, был дополнен порталами: sputniknews.com; md.sputniknews.com; ro.sputniknews.com; sputniknews.ru; md.sputniknews.ru", — сообщается на сайте ведомства.Соответствующий приказ направили сетевым провайдерам и службам электронной связи, чтобы немедленно заблокировать доступ пользователей из Молдавии к этим сайтам.Некоторые российские СМИ в Молдавии уже оказались под запретом под предлогом борьбы с дезинформацией. СИБ с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта — и радиовещание станции агентства. Посольство России в Кишиневе осудило решение властей республики и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными.Также в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине. Власти объяснили такое решение риском дезинформации. МИД России заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что такие действия — надругательство над принципом плюрализма СМИ и грубейшее попранием права на свободу доступа к информации. Также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств".
https://ria.ru/20230206/rubaltic-1850109998.html
https://ria.ru/20230120/moldaviya-1846246106.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, россия, технологии, sputnik
Медиавойны, В мире, Молдавия, Россия, Технологии, Sputnik
Служба безопасности Молдавии заблокирует сайты агентства Sputnik
Служба безопасности Молдавии заблокирует сайты Sputnik якобы для борьбы с дезинформацией
КИШИНЕВ, 22 мар — РИА Новости. Служба информации и безопасности Молдавии (СИБ) распорядилась под предлогом "борьбы с дезинформацией" заблокировать сайты агентства Sputnik.
"Приказом директора СИБ № 18 от 22 марта перечень источников с онлайн-контентом, распространяющих ложную информацию в сфере, затрагивающей национальную безопасность в условиях чрезвычайного положения, 41/2022, был дополнен порталами: sputniknews.com; md.sputniknews.com; ro.sputniknews.com; sputniknews.ru; md.sputniknews.ru", — сообщается на сайте ведомства.
В Молдавии потребовали заблокировать сайт российского портала RuBаltic
Соответствующий приказ направили сетевым провайдерам и службам электронной связи, чтобы немедленно заблокировать доступ пользователей из Молдавии к этим сайтам.
Некоторые российские СМИ в Молдавии уже оказались под запретом под предлогом борьбы с дезинформацией. СИБ с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта — и радиовещание станции агентства. Посольство России в Кишиневе
осудило решение властей республики и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными.
Также в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине
. Власти объяснили такое решение риском дезинформации.
МИД России заявил, что Москва
рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что такие действия — надругательство над принципом плюрализма СМИ и грубейшее попранием права на свободу доступа к информации. Также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств".
В МИД раскритиковали блокировку Молдавией двух русскоязычных порталов