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В Буркина-Фасо оценили усилия России по созданию многополярного мира - РИА Новости, 22.03.2023
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10:11 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/mnogopolyarnost-1859691795.html
В Буркина-Фасо оценили усилия России по созданию многополярного мира
В Буркина-Фасо оценили усилия России по созданию многополярного мира - РИА Новости, 22.03.2023
В Буркина-Фасо оценили усилия России по созданию многополярного мира
Буркина-Фасо ценит усилия и участие России в создании многополярного мира, заявил в интервью РИА Новости председатель законодательного собрания переходного... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T10:11
2023-03-22T10:11
в мире
буркина-фасо
россия
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Буркина-Фасо ценит усилия и участие России в создании многополярного мира, заявил в интервью РИА Новости председатель законодательного собрания переходного периода этой африканской страны Усман Бугума. "Это (конференция) событие проходит в решающий исторический момент, когда мир стал свидетелем множества изменений. Мы ценим усилия и участие России в построении многополярного мира, где власть не сосредоточена в руках одной страны, а распределена между несколькими странами на разных континентах", - сказал Бугума РИА Новости. В Москве 19-20 марта прошла вторая международная парламентская конференция "Россия - Африка". В работе конференции участвовали представители научно-образовательного и экспертного сообществ из России и африканских стран, депутаты Государственной думы, руководители федеральных органов исполнительной власти, сенаторы Совета Федерации, председатели законодательных органов субъектов Российской Федерации, представители бизнес-сообщества. Участие в конференции принимали более 40 делегаций из большинства стран Африки.
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в мире, буркина-фасо, россия
В мире, Буркина-Фасо, Россия
В Буркина-Фасо оценили усилия России по созданию многополярного мира

Глава парламента Буркина-Фасо Бугума: страна ценит усилия по построению многополярности

© AP Photo / Jerome DelayСилы безопасности Буркина-Фасо
Силы безопасности Буркина-Фасо - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© AP Photo / Jerome Delay
Силы безопасности Буркина-Фасо. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Буркина-Фасо ценит усилия и участие России в создании многополярного мира, заявил в интервью РИА Новости председатель законодательного собрания переходного периода этой африканской страны Усман Бугума.
"Это (конференция) событие проходит в решающий исторический момент, когда мир стал свидетелем множества изменений. Мы ценим усилия и участие России в построении многополярного мира, где власть не сосредоточена в руках одной страны, а распределена между несколькими странами на разных континентах", - сказал Бугума РИА Новости.
В Москве 19-20 марта прошла вторая международная парламентская конференция "Россия - Африка". В работе конференции участвовали представители научно-образовательного и экспертного сообществ из России и африканских стран, депутаты Государственной думы, руководители федеральных органов исполнительной власти, сенаторы Совета Федерации, председатели законодательных органов субъектов Российской Федерации, представители бизнес-сообщества. Участие в конференции принимали более 40 делегаций из большинства стран Африки.
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