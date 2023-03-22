В Буркина-Фасо оценили усилия России по созданию многополярного мира
Глава парламента Буркина-Фасо Бугума: страна ценит усилия по построению многополярности
© AP Photo / Jerome DelayСилы безопасности Буркина-Фасо
© AP Photo / Jerome Delay
Силы безопасности Буркина-Фасо. Архивное фото
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Буркина-Фасо ценит усилия и участие России в создании многополярного мира, заявил в интервью РИА Новости председатель законодательного собрания переходного периода этой африканской страны Усман Бугума.
"Это (конференция) событие проходит в решающий исторический момент, когда мир стал свидетелем множества изменений. Мы ценим усилия и участие России в построении многополярного мира, где власть не сосредоточена в руках одной страны, а распределена между несколькими странами на разных континентах", - сказал Бугума РИА Новости.
В Москве 19-20 марта прошла вторая международная парламентская конференция "Россия - Африка". В работе конференции участвовали представители научно-образовательного и экспертного сообществ из России и африканских стран, депутаты Государственной думы, руководители федеральных органов исполнительной власти, сенаторы Совета Федерации, председатели законодательных органов субъектов Российской Федерации, представители бизнес-сообщества. Участие в конференции принимали более 40 делегаций из большинства стран Африки.