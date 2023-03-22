https://ria.ru/20230322/mnogopolyarnost-1859691795.html

В Буркина-Фасо оценили усилия России по созданию многополярного мира

В Буркина-Фасо оценили усилия России по созданию многополярного мира - РИА Новости, 22.03.2023

В Буркина-Фасо оценили усилия России по созданию многополярного мира

Буркина-Фасо ценит усилия и участие России в создании многополярного мира, заявил в интервью РИА Новости председатель законодательного собрания переходного... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T10:11

2023-03-22T10:11

2023-03-22T10:11

в мире

буркина-фасо

россия

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Буркина-Фасо ценит усилия и участие России в создании многополярного мира, заявил в интервью РИА Новости председатель законодательного собрания переходного периода этой африканской страны Усман Бугума. "Это (конференция) событие проходит в решающий исторический момент, когда мир стал свидетелем множества изменений. Мы ценим усилия и участие России в построении многополярного мира, где власть не сосредоточена в руках одной страны, а распределена между несколькими странами на разных континентах", - сказал Бугума РИА Новости. В Москве 19-20 марта прошла вторая международная парламентская конференция "Россия - Африка". В работе конференции участвовали представители научно-образовательного и экспертного сообществ из России и африканских стран, депутаты Государственной думы, руководители федеральных органов исполнительной власти, сенаторы Совета Федерации, председатели законодательных органов субъектов Российской Федерации, представители бизнес-сообщества. Участие в конференции принимали более 40 делегаций из большинства стран Африки.

https://ria.ru/20230320/afrika-1859170660.html

буркина-фасо

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, буркина-фасо, россия