https://ria.ru/20230322/mir-1859680888.html

Кризис на Украине ускорил формирование многополярного, заявил Карасин

Кризис на Украине ускорил формирование многополярного, заявил Карасин - РИА Новости, 22.03.2023

Кризис на Украине ускорил формирование многополярного, заявил Карасин

Кризис на Украине ускорил формирование многополярного мира, где ключевая роль переходит к странам глобального Юга, которые выступают за честное и взаимовыгодное РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T09:27

2023-03-22T09:27

2023-03-22T09:27

в мире

украина

россия

китай

григорий карасин

совет федерации рф

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БУДАПЕШТ, 22 мар - РИА Новости. Кризис на Украине ускорил формирование многополярного мира, где ключевая роль переходит к странам глобального Юга, которые выступают за честное и взаимовыгодное сотрудничество, а не "порядок, основанный на правилах", заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. "Кризис на Украине ускорил формирование многополярного мироустройства, в котором ключевая роль переходит к мировому большинству. К нему относятся не только Россия, но и Китай, Индия, государства Юго-восточной Азии (особенно АСЕАН), мусульманский мир, Африка, Латинская Америка. Новые центры силы не готовы мириться с неоколониальным диктатом "коллективного Запада", - сказал Карасин в интервью венгерскому изданию Demokrata. По его словам, страны мирового большинства "выступают за честное и взаимовыгодное сотрудничество, а также учет интересов друг друга, в том числе и в сфере безопасности", в то время как США и их союзники стремятся "навязать международному сообществу однополярный мир, некий "порядок, основанный на правилах". "Коллективный Запад" цепляется за химеру "мирового господства", но его доминирование в мире обречено уйти в историю", - добавил российский сенатор. Карасин отметил, что разворот России на Восток и Юг вполне естественен, поскольку "лобовая санкционная атака и злобная враждебность "коллективного Запада" не оставили нам выбора". "Роль стран глобального Юга в мировой политике и экономике поступательно возрастает. Одновременно повышается и его политическое влияние. Запад теряет статус монопольного центра мира. У государств мирового большинства возникает возможность напрямую устанавливать взаимовыгодные отношения друг с другом, не прибегая к посредничеству Запада. Попытки реставрации "однополярного мира" терпят поражение", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20230321/mnogopolyarnost-1859613309.html

https://ria.ru/20230226/mir-1854377547.html

украина

россия

китай

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, китай, григорий карасин, совет федерации рф