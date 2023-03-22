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Кризис на Украине ускорил формирование многополярного, заявил Карасин - РИА Новости, 22.03.2023
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09:27 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/mir-1859680888.html
Кризис на Украине ускорил формирование многополярного, заявил Карасин
Кризис на Украине ускорил формирование многополярного, заявил Карасин - РИА Новости, 22.03.2023
Кризис на Украине ускорил формирование многополярного, заявил Карасин
Кризис на Украине ускорил формирование многополярного мира, где ключевая роль переходит к странам глобального Юга, которые выступают за честное и взаимовыгодное РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T09:27
2023-03-22T09:27
в мире
украина
россия
китай
григорий карасин
совет федерации рф
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БУДАПЕШТ, 22 мар - РИА Новости. Кризис на Украине ускорил формирование многополярного мира, где ключевая роль переходит к странам глобального Юга, которые выступают за честное и взаимовыгодное сотрудничество, а не "порядок, основанный на правилах", заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. "Кризис на Украине ускорил формирование многополярного мироустройства, в котором ключевая роль переходит к мировому большинству. К нему относятся не только Россия, но и Китай, Индия, государства Юго-восточной Азии (особенно АСЕАН), мусульманский мир, Африка, Латинская Америка. Новые центры силы не готовы мириться с неоколониальным диктатом "коллективного Запада", - сказал Карасин в интервью венгерскому изданию Demokrata. По его словам, страны мирового большинства "выступают за честное и взаимовыгодное сотрудничество, а также учет интересов друг друга, в том числе и в сфере безопасности", в то время как США и их союзники стремятся "навязать международному сообществу однополярный мир, некий "порядок, основанный на правилах". "Коллективный Запад" цепляется за химеру "мирового господства", но его доминирование в мире обречено уйти в историю", - добавил российский сенатор. Карасин отметил, что разворот России на Восток и Юг вполне естественен, поскольку "лобовая санкционная атака и злобная враждебность "коллективного Запада" не оставили нам выбора". "Роль стран глобального Юга в мировой политике и экономике поступательно возрастает. Одновременно повышается и его политическое влияние. Запад теряет статус монопольного центра мира. У государств мирового большинства возникает возможность напрямую устанавливать взаимовыгодные отношения друг с другом, не прибегая к посредничеству Запада. Попытки реставрации "однополярного мира" терпят поражение", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20230321/mnogopolyarnost-1859613309.html
https://ria.ru/20230226/mir-1854377547.html
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в мире, украина, россия, китай, григорий карасин, совет федерации рф
В мире, Украина, Россия, Китай, Григорий Карасин, Совет Федерации РФ
Кризис на Украине ускорил формирование многополярного, заявил Карасин

Сенатор Карасин: кризис на Украине ускорил создание многополярного мира и рост влияния Юга

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкГригорий Карасин
Григорий Карасин - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Григорий Карасин . Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 22 мар - РИА Новости. Кризис на Украине ускорил формирование многополярного мира, где ключевая роль переходит к странам глобального Юга, которые выступают за честное и взаимовыгодное сотрудничество, а не "порядок, основанный на правилах", заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
"Кризис на Украине ускорил формирование многополярного мироустройства, в котором ключевая роль переходит к мировому большинству. К нему относятся не только Россия, но и Китай, Индия, государства Юго-восточной Азии (особенно АСЕАН), мусульманский мир, Африка, Латинская Америка. Новые центры силы не готовы мириться с неоколониальным диктатом "коллективного Запада", - сказал Карасин в интервью венгерскому изданию Demokrata.
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По его словам, страны мирового большинства "выступают за честное и взаимовыгодное сотрудничество, а также учет интересов друг друга, в том числе и в сфере безопасности", в то время как США и их союзники стремятся "навязать международному сообществу однополярный мир, некий "порядок, основанный на правилах".
"Коллективный Запад" цепляется за химеру "мирового господства", но его доминирование в мире обречено уйти в историю", - добавил российский сенатор.
Карасин отметил, что разворот России на Восток и Юг вполне естественен, поскольку "лобовая санкционная атака и злобная враждебность "коллективного Запада" не оставили нам выбора".
"Роль стран глобального Юга в мировой политике и экономике поступательно возрастает. Одновременно повышается и его политическое влияние. Запад теряет статус монопольного центра мира. У государств мирового большинства возникает возможность напрямую устанавливать взаимовыгодные отношения друг с другом, не прибегая к посредничеству Запада. Попытки реставрации "однополярного мира" терпят поражение", - подчеркнул он.
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