Кризис на Украине ускорил формирование многополярного, заявил Карасин
Сенатор Карасин: кризис на Украине ускорил создание многополярного мира и рост влияния Юга
Григорий Карасин . Архивное фото
БУДАПЕШТ, 22 мар - РИА Новости. Кризис на Украине ускорил формирование многополярного мира, где ключевая роль переходит к странам глобального Юга, которые выступают за честное и взаимовыгодное сотрудничество, а не "порядок, основанный на правилах", заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
"Кризис на Украине ускорил формирование многополярного мироустройства, в котором ключевая роль переходит к мировому большинству. К нему относятся не только Россия, но и Китай, Индия, государства Юго-восточной Азии (особенно АСЕАН), мусульманский мир, Африка, Латинская Америка. Новые центры силы не готовы мириться с неоколониальным диктатом "коллективного Запада", - сказал Карасин в интервью венгерскому изданию Demokrata.
По его словам, страны мирового большинства "выступают за честное и взаимовыгодное сотрудничество, а также учет интересов друг друга, в том числе и в сфере безопасности", в то время как США и их союзники стремятся "навязать международному сообществу однополярный мир, некий "порядок, основанный на правилах".
"Коллективный Запад" цепляется за химеру "мирового господства", но его доминирование в мире обречено уйти в историю", - добавил российский сенатор.
Карасин отметил, что разворот России на Восток и Юг вполне естественен, поскольку "лобовая санкционная атака и злобная враждебность "коллективного Запада" не оставили нам выбора".
"Роль стран глобального Юга в мировой политике и экономике поступательно возрастает. Одновременно повышается и его политическое влияние. Запад теряет статус монопольного центра мира. У государств мирового большинства возникает возможность напрямую устанавливать взаимовыгодные отношения друг с другом, не прибегая к посредничеству Запада. Попытки реставрации "однополярного мира" терпят поражение", - подчеркнул он.