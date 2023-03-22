https://ria.ru/20230322/miny-1859797080.html

Киев пытается остановить наступление на Артемовск немецкими минами

Киев пытается остановить наступление на Артемовск немецкими минами - РИА Новости, 22.03.2023

Киев пытается остановить наступление на Артемовск немецкими минами

Киев пытается остановить наступление группы "Вагнера" на Артемовск редкими немецкими противотанковыми минами PARM 2 (DM-22), рассказал РИА Новости боец... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T15:17

2023-03-22T15:17

2023-03-22T16:30

специальная военная операция на украине

безопасность

артемовск

украина

россия

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

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АРТЕМОВСК (ДНР), 22 мар - РИА Новости. Киев пытается остановить наступление группы "Вагнера" на Артемовск редкими немецкими противотанковыми минами PARM 2 (DM-22), рассказал РИА Новости боец названного соединения, выполняющий задачи на этом участке фронта. PARM 1 (DM-12) и PARM 2 (DM-22) - немецкие противотанковые мины направленного действия. При помощи 128-миллиметровой кумулятивной гранаты с инфракрасным или акустическим взрывателем может поражать военную технику на расстоянии от 5 до 100 метров. Зарубежные СМИ со ссылкой на источники сообщали о поставках таких мин украинской армии в минувшем году. "Противотанковая мина на лазерном прерывании, с автономным блоком питания, произведенная в Германии, устанавливается вдоль лесополос, с целью поразить бронетанковую и простую бронетехнику", - рассказал боец бронегруппы "Вагнера". Он пояснил, что работает мина по принципу прерывания лазера, после которого приводится в действие снаряд. По словам бойца, встречается такая мина на Артемовском направлении довольно часто. "Встречается часто. К сожалению для противника, вывести ее из строя достаточно легко, но прячется она очень просто. Достаточно много таких, снабжается НАТОвскими войсками достаточно уверенно. Но будем бороться, будем уничтожать", - дополнил собеседник агентства. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия города - Бахмут) расположен к северу от крупного города Горловка в ДНР. Является важным транспортным узлом для снабжения группировки украинских войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои. Снабжение группировки противника в Артемовске, которая находится в оперативном окружении, идет через город Часов Яр.

https://ria.ru/20230322/artemovsk-1859740781.html

https://ria.ru/20230320/vagner-1859020647.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

артемовск

украина

россия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ВСУ используют немецкие мины PARM 2 на Артемовском направлении Киев пытается остановить наступление на Артемовск редкими немецкими противотанковыми минами PARM 2 (DM-22). Боец группы "Вагнер" показал один экземпляр РИА Новости. 2023-03-22T15:17 true PT1M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, артемовск, украина, россия, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр