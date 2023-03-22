https://ria.ru/20230322/metro-1859711548.html

В Москве утвердили проекты еще двух участков Бирюлевской линии метро

В Москве утвердили проекты еще двух участков Бирюлевской линии метро - РИА Новости, 22.03.2023

В Москве утвердили проекты еще двух участков Бирюлевской линии метро

В Москве утвердили проекты планировки еще двух участков Бирюлевской линии метро, сообщила пресс-служба столичного стройкомплекса. РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T11:05

2023-03-22T11:05

2023-03-22T11:05

москва

андрей бочкарев

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. В Москве утвердили проекты планировки еще двух участков Бирюлевской линии метро, сообщила пресс-служба столичного стройкомплекса."Утверждены проекты планировки двух последних участков Бирюлевской линии метро – от станции "Кленовый бульвар" до Каширского шоссе и далее до района Бирюлево Западное. Таким образом, утверждена градостроительная документация на всю Бирюлевскую линию от станции "ЗИЛ" до станции "Бирюлево" общей протяженностью 22 километра", – приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по строительству Андрея Бочкарева.Как уточняется в нем, разработанный в Институте Генплана проект новой линии предполагает строительство десяти станций и электродепо. Проект первого участка был утвержден в 2021 году, он включает станции: "ЗИЛ", "Остров мечты" и "Кленовый бульвар". На утвержденных сейчас участках построят семь станций: от "Кленового бульвара" до Каширского шоссе, появятся станции "Курьяново" и "Москворечье", на третьем участке – станции "Кавказский бульвар", "Каспийская", "Липецкая", "Лебедянская" и "Бирюлево".

https://ria.ru/20230321/bochkarev-1859388295.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы