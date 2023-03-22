https://ria.ru/20230322/metro-1859711548.html
В Москве утвердили проекты еще двух участков Бирюлевской линии метро
В Москве утвердили проекты еще двух участков Бирюлевской линии метро - РИА Новости, 22.03.2023
В Москве утвердили проекты еще двух участков Бирюлевской линии метро
В Москве утвердили проекты планировки еще двух участков Бирюлевской линии метро, сообщила пресс-служба столичного стройкомплекса. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T11:05
2023-03-22T11:05
2023-03-22T11:05
москва
андрей бочкарев
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. В Москве утвердили проекты планировки еще двух участков Бирюлевской линии метро, сообщила пресс-служба столичного стройкомплекса."Утверждены проекты планировки двух последних участков Бирюлевской линии метро – от станции "Кленовый бульвар" до Каширского шоссе и далее до района Бирюлево Западное. Таким образом, утверждена градостроительная документация на всю Бирюлевскую линию от станции "ЗИЛ" до станции "Бирюлево" общей протяженностью 22 километра", – приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по строительству Андрея Бочкарева.Как уточняется в нем, разработанный в Институте Генплана проект новой линии предполагает строительство десяти станций и электродепо. Проект первого участка был утвержден в 2021 году, он включает станции: "ЗИЛ", "Остров мечты" и "Кленовый бульвар". На утвержденных сейчас участках построят семь станций: от "Кленового бульвара" до Каширского шоссе, появятся станции "Курьяново" и "Москворечье", на третьем участке – станции "Кавказский бульвар", "Каспийская", "Липецкая", "Лебедянская" и "Бирюлево".
https://ria.ru/20230321/bochkarev-1859388295.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы
Москва, Андрей Бочкарев, Стройкомплекс Москвы
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. В Москве утвердили проекты планировки еще двух участков Бирюлевской линии метро, сообщила пресс-служба столичного стройкомплекса.
"Утверждены проекты планировки двух последних участков Бирюлевской линии метро – от станции "Кленовый бульвар" до Каширского шоссе и далее до района Бирюлево Западное
. Таким образом, утверждена градостроительная документация на всю Бирюлевскую линию от станции "ЗИЛ
" до станции "Бирюлево" общей протяженностью 22 километра", – приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по строительству Андрея Бочкарева
.
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Как уточняется в нем, разработанный в Институте Генплана проект новой линии предполагает строительство десяти станций и электродепо. Проект первого участка был утвержден в 2021 году, он включает станции: "ЗИЛ", "Остров мечты" и "Кленовый бульвар". На утвержденных сейчас участках построят семь станций: от "Кленового бульвара" до Каширского шоссе, появятся станции "Курьяново" и "Москворечье", на третьем участке – станции "Кавказский бульвар", "Каспийская", "Липецкая", "Лебедянская" и "Бирюлево".