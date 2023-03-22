https://ria.ru/20230322/medvedev-1859914783.html
Медведев рассказал о просчете Запада
Медведев рассказал о просчете Запада - РИА Новости, 22.03.2023
Медведев рассказал о просчете Запада
Запад не верил, что РФ решится на ответные действия, но просчитался, и сейчас последствия гораздо сложнее, чем могли бы быть, если бы с Россией подписали... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T22:44
2023-03-22T22:44
2023-03-22T22:44
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Запад не верил, что РФ решится на ответные действия, но просчитался, и сейчас последствия гораздо сложнее, чем могли бы быть, если бы с Россией подписали документ о гарантиях безопасности, считает зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев. Медведев дал большое интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. "У меня такое ощущение сложилось, что они до поры до времени не верили и не видели степени решимости России, ее президента и верховного главнокомандующего, сделать то, что мы сделали. И они просчитались. Последствия гораздо сложнее, чем они могли бы быть, если бы они в декабре подписали с нами документ", - сказал Медведев, отвечая на вопросы журналистов. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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украина, россия, дмитрий медведев, нато, в мире, европа
Украина, Россия, Дмитрий Медведев, НАТО, В мире, Европа
Медведев рассказал о просчете Запада
Медведев: Запад просчитался, отказавшись предоставить России гарантии безопасности
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Запад не верил, что РФ решится на ответные действия, но просчитался, и сейчас последствия гораздо сложнее, чем могли бы быть, если бы с Россией подписали документ о гарантиях безопасности, считает зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.
Медведев дал большое интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
"У меня такое ощущение сложилось, что они до поры до времени не верили и не видели степени решимости России, ее президента и верховного главнокомандующего, сделать то, что мы сделали. И они просчитались. Последствия гораздо сложнее, чем они могли бы быть, если бы они в декабре подписали с нами документ", - сказал Медведев, отвечая на вопросы журналистов.
Россия начала специальную военную операцию на Украине
24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО
о принципах безопасности в Европе
, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы
, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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