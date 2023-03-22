https://ria.ru/20230322/medvedev-1859911501.html

Медведев предупредил о последствиях поставок иностранного оружия на Украину

Медведев предупредил о последствиях поставок иностранного оружия на Украину - РИА Новости, 22.03.2023

Медведев предупредил о последствиях поставок иностранного оружия на Украину

Поставки зарубежного вооружения на Украину ведут к ядерной катастрофе, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ. РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T22:08

2023-03-22T22:08

2023-03-22T22:40

украина

дмитрий медведев

в мире

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министерство обороны сша

сша

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Поставки зарубежного вооружения на Украину ведут к ядерной катастрофе, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ.Видеофрагмент беседы он опубликовал в Telegram-канале."Каждый день поставок иностранного оружия на Украину в конечном счете приближает вот этот самый ядерный апокалипсис", — сказал Медведев.Зампред Совбеза подчеркнул, что на сегодняшний день угроза ядерного конфликта в мире не миновала, а лишь возросла. При этом страны Запада, по всей видимости, не верили, что Россия решится на ответные действия, и таким образом просчитались. По словам Медведева, сейчас последствия для зарубежных стран гораздо сложнее, чем могли бы быть, если бы с Москвой в позапрошлом году подписали документ о гарантиях безопасности.Накануне замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон, помимо танков Challenger 2, передаст ВСУ боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран.При использовании снарядов с обедненным ураном на местности оседает радиоактивная пыль, она чрезвычайно токсична и не поддается дезактивации. Применение таких боеприпасов может приводить к вспышкам онкологических заболеваний. Американские войска использовали снаряды с обедненным ураном во время операции "Буря в пустыне" в 1991 году, при бомбардировках Югославии в 1999-м и после вторжения в Ирак в 2003-м.Владимир Путин предупредил, что Россия отреагирует на такие поставки соответствующим образом.Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание страны оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров <...> на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230315/oruzhie-1858115462.html

https://ria.ru/20230302/ukraina-1855300947.html

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