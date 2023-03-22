https://ria.ru/20230322/mask-1859919606.html

Маск скептически отнесся к состоянию банковской системы США

Маск скептически отнесся к состоянию банковской системы США - РИА Новости, 23.03.2023

Маск скептически отнесся к состоянию банковской системы США

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск отреагировал на заявление Федеральной резервной системы (ФРС) о надежности банковского сектора США словами... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-22T23:54

2023-03-22T23:54

2023-03-23T01:27

silicon valley bank

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ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск отреагировал на заявление Федеральной резервной системы (ФРС) о надежности банковского сектора США словами “хуже быть не может”.Соответствующий комментарий бизнесмен опубликовал в Twitter. “Хуже быть не может!”, - написалон в ответ на заявление ФРС о том, что банковская система безопасна. Ранее в среду в ФРС о надежности и устойчивости американской банковской системы. Позднее глава регулятора Джером Пауэлл, выступая на пресс-конференции, также заявил, что крах американского банка Silicon Valley Bank (SVB) был вызван неспособностью руководства компании управлять рисками, а не слабостями в банковской системе. Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценивание активов на балансах многих финансовых институтов. Кроме того, 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта - аналогичного нью-йоркского Signature Bank.

https://ria.ru/20230322/defolt-1859910348.html

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