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Маск скептически отнесся к состоянию банковской системы США - РИА Новости, 23.03.2023
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23:54 22.03.2023 (обновлено: 01:27 23.03.2023)
https://ria.ru/20230322/mask-1859919606.html
Маск скептически отнесся к состоянию банковской системы США
Маск скептически отнесся к состоянию банковской системы США - РИА Новости, 23.03.2023
Маск скептически отнесся к состоянию банковской системы США
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск отреагировал на заявление Федеральной резервной системы (ФРС) о надежности банковского сектора США словами... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-22T23:54
2023-03-23T01:27
silicon valley bank
банкротство silicon valley bank
федеральная резервная система сша
сша
экономика
илон маск
джером пауэлл
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ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск отреагировал на заявление Федеральной резервной системы (ФРС) о надежности банковского сектора США словами “хуже быть не может”.Соответствующий комментарий бизнесмен опубликовал в Twitter. “Хуже быть не может!”, - написалон в ответ на заявление ФРС о том, что банковская система безопасна. Ранее в среду в ФРС о надежности и устойчивости американской банковской системы. Позднее глава регулятора Джером Пауэлл, выступая на пресс-конференции, также заявил, что крах американского банка Silicon Valley Bank (SVB) был вызван неспособностью руководства компании управлять рисками, а не слабостями в банковской системе. Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценивание активов на балансах многих финансовых институтов. Кроме того, 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта - аналогичного нью-йоркского Signature Bank.
https://ria.ru/20230322/defolt-1859910348.html
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silicon valley bank, банкротство silicon valley bank, федеральная резервная система сша, сша, экономика, илон маск, джером пауэлл, в мире
Silicon Valley Bank, Банкротство Silicon Valley Bank, Федеральная резервная система США, США, Экономика, Илон Маск, Джером Пауэлл, В мире
Маск скептически отнесся к состоянию банковской системы США

Маск описал состояние банковской системы США словами "хуже быть не может”

© AP Photo / Patrick Pleul/Pool Глава компании Tesla Илон Маск
Глава компании Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© AP Photo / Patrick Pleul/Pool
Глава компании Tesla Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск отреагировал на заявление Федеральной резервной системы (ФРС) о надежности банковского сектора США словами “хуже быть не может”.
Соответствующий комментарий бизнесмен опубликовал в Twitter.
Министр финансов США Джанет Йеллен - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
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“Хуже быть не может!”, - написалон в ответ на заявление ФРС о том, что банковская система безопасна.
Ранее в среду в ФРС о надежности и устойчивости американской банковской системы. Позднее глава регулятора Джером Пауэлл, выступая на пресс-конференции, также заявил, что крах американского банка Silicon Valley Bank (SVB) был вызван неспособностью руководства компании управлять рисками, а не слабостями в банковской системе.
Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценивание активов на балансах многих финансовых институтов. Кроме того, 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта - аналогичного нью-йоркского Signature Bank.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
Илон Маск допустил покупку обанкротившегося банка Silicon Valley
11 марта, 19:00
 
Silicon Valley BankБанкротство Silicon Valley BankФедеральная резервная система СШАСШАЭкономикаИлон МаскДжером ПауэллВ мире
 
 
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