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Фтизиатр развеяла популярный миф о пробе Манту - РИА Новости, 22.03.2023
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10:33 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/mantu-1859698837.html
Фтизиатр развеяла популярный миф о пробе Манту
Фтизиатр развеяла популярный миф о пробе Манту - РИА Новости, 22.03.2023
Фтизиатр развеяла популярный миф о пробе Манту
Если намочить пробу Манту, то ничего страшного не произойдет, можно и плавать в море, и купаться в речке, и ходить в бассейн, главное - не тереть и не чесать... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T10:33
2023-03-22T10:33
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Если намочить пробу Манту, то ничего страшного не произойдет, можно и плавать в море, и купаться в речке, и ходить в бассейн, главное - не тереть и не чесать ее, сообщила в интервью РИА Новости главный внештатный специалист-фтизиатр департамента здравоохранения Москвы Елена Богородская в преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулезом. "Конечно, можно, ничего страшного не произойдет. Вода не является катализатором иммунологических реакций. Но фтизиатры рекомендуют не мочить Манту для того, чтобы к ней не прикасались, ее не терли. А вообще, можно и в море плавать, и в речке купаться, и в бассейн ходить - ничего страшного не произойдет", - сказала Богородская, отвечая на вопрос, можно ли мочить Манту. При этом она отметила, что главное - не чесать и не тереть место пробы, чтобы не было повреждений кожи. "Готовиться не нужно совершенно. Это абсолютно безопасное исследование. На пробу Манту побочных реакций не бывает никаких и никогда. Диаскинтест имеет определенное ограничение. Но прежде, чем провести пробу, пациента осматривает либо врач-терапевт или педиатр в поликлинике, либо врач-фтизиатр в противотуберкулезном диспансере", - добавила собеседница агентства.
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москва, общество, здоровье - общество
Москва, Общество, Здоровье - Общество
Фтизиатр развеяла популярный миф о пробе Манту

Фтизиатр Богородская рассказала, что пробу Манту можно мочить и даже купаться с ней

© Depositphotos.com / GekaSkrРеакция Манту
Реакция Манту - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© Depositphotos.com / GekaSkr
Реакция Манту. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Если намочить пробу Манту, то ничего страшного не произойдет, можно и плавать в море, и купаться в речке, и ходить в бассейн, главное - не тереть и не чесать ее, сообщила в интервью РИА Новости главный внештатный специалист-фтизиатр департамента здравоохранения Москвы Елена Богородская в преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулезом.
"Конечно, можно, ничего страшного не произойдет. Вода не является катализатором иммунологических реакций. Но фтизиатры рекомендуют не мочить Манту для того, чтобы к ней не прикасались, ее не терли. А вообще, можно и в море плавать, и в речке купаться, и в бассейн ходить - ничего страшного не произойдет", - сказала Богородская, отвечая на вопрос, можно ли мочить Манту.
При этом она отметила, что главное - не чесать и не тереть место пробы, чтобы не было повреждений кожи. "Готовиться не нужно совершенно. Это абсолютно безопасное исследование. На пробу Манту побочных реакций не бывает никаких и никогда. Диаскинтест имеет определенное ограничение. Но прежде, чем провести пробу, пациента осматривает либо врач-терапевт или педиатр в поликлинике, либо врач-фтизиатр в противотуберкулезном диспансере", - добавила собеседница агентства.
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