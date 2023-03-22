https://ria.ru/20230322/lukashenko-1859787903.html

Лукашенко обвинил Польшу в задержании трех белорусов ради обмена

Лукашенко обвинил Польшу в задержании трех белорусов ради обмена - РИА Новости, 22.03.2023

Лукашенко обвинил Польшу в задержании трех белорусов ради обмена

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Польша задержала белорусов по подозрению в шпионаже в интересах РФ ради последующего их обмена. РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T14:46

2023-03-22T14:46

2023-03-22T14:46

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белоруссия

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мариуш каминьский

россия

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МЕМОРИАЛ "ХАТЫНЬ" (Минская область), 22 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Польша задержала белорусов по подозрению в шпионаже в интересах РФ ради последующего их обмена. "Арестовали пять украинцев и трех белорусов - чудеса, на Россию работали. Никто ничего не доказывает и не показывает. Все просто - хотят обменять. Хватают людей, чтобы предложить России или Белоруссии обмен на кого-то. Уже предлагают", - сказал Лукашенко журналистам. Ранее в Варшаве заявили о задержании девяти иностранцев по обвинению в сотрудничестве с якобы российской разведкой и подготовке диверсий. Министр внутренних дел и администрации Польши, министр-координатор спецслужб Мариуш Каминьский заявил, что "задержанные – это иностранцы из-за восточной границы, в отношении шести из них применен временный арест". Утверждается, что подозреваемые проводили разведывательную деятельность против Польши и готовили диверсионные акты по заданию якобы российской разведки. Белорусские СМИ заявили, что в Польше задержаны трое граждан Белоруссии по подозрению в шпионаже.

https://ria.ru/20230309/ezhi-1856867466.html

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в мире, польша, белоруссия, александр лукашенко, мариуш каминьский, россия