https://ria.ru/20230322/lukashenko-1859787903.html
Лукашенко обвинил Польшу в задержании трех белорусов ради обмена
Лукашенко обвинил Польшу в задержании трех белорусов ради обмена - РИА Новости, 22.03.2023
Лукашенко обвинил Польшу в задержании трех белорусов ради обмена
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Польша задержала белорусов по подозрению в шпионаже в интересах РФ ради последующего их обмена. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T14:46
2023-03-22T14:46
2023-03-22T14:46
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александр лукашенко
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МЕМОРИАЛ "ХАТЫНЬ" (Минская область), 22 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Польша задержала белорусов по подозрению в шпионаже в интересах РФ ради последующего их обмена. "Арестовали пять украинцев и трех белорусов - чудеса, на Россию работали. Никто ничего не доказывает и не показывает. Все просто - хотят обменять. Хватают людей, чтобы предложить России или Белоруссии обмен на кого-то. Уже предлагают", - сказал Лукашенко журналистам. Ранее в Варшаве заявили о задержании девяти иностранцев по обвинению в сотрудничестве с якобы российской разведкой и подготовке диверсий. Министр внутренних дел и администрации Польши, министр-координатор спецслужб Мариуш Каминьский заявил, что "задержанные – это иностранцы из-за восточной границы, в отношении шести из них применен временный арест". Утверждается, что подозреваемые проводили разведывательную деятельность против Польши и готовили диверсионные акты по заданию якобы российской разведки. Белорусские СМИ заявили, что в Польше задержаны трое граждан Белоруссии по подозрению в шпионаже.
https://ria.ru/20230309/ezhi-1856867466.html
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в мире, польша, белоруссия, александр лукашенко, мариуш каминьский, россия
В мире, Польша, Белоруссия, Александр Лукашенко, Мариуш Каминьский, Россия
Лукашенко обвинил Польшу в задержании трех белорусов ради обмена
Лукашенко: в Варшаве задержали трех белорусов по подозрению в шпионаже ради обмена