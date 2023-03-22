https://ria.ru/20230322/lukashenko-1859783404.html
Лукашенко намерен обсудить с Путиным заявление посла Польши о России
Лукашенко намерен обсудить с Путиным заявление посла Польши о России - РИА Новости, 22.03.2023
Лукашенко намерен обсудить с Путиным заявление посла Польши о России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным прозвучавшие со стороны Варшавы заявления об... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T14:26
2023-03-22T14:26
2023-03-22T18:40
в мире
польша
россия
украина
владимир путин
александр лукашенко
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859843983_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_098a4290f391d981f64c88972e0f87cc.jpg
МЕМОРИАЛ "ХАТЫНЬ" (Минская область), 22 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным прозвучавшие со стороны Варшавы заявления об условиях вступления в конфликт с РФ. Ранее посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский в эфире телеканала LCI заявил, что "если Украине не удастся защитить свою независимость, у нас не останется выбора, мы должны будем вступить в конфликт". "У них тормозов нет. Вы же помните заявление посла… что если они, поляки, проиграют или будут проигрывать в Украине, то они будут воевать… поляки уже всем надоели, там сели американцы – никакого суверенитета и независимости, что скажут американцы, то и делают. "Мы будем воевать против России"… Считай – с нас начнут. Что мы должны делать? Мы с Путиным обратим на это внимание… Первый вопрос, который мы обсудим с Путиным – как мы их должны поставить на место", - сказал Лукашенко журналистам.
https://ria.ru/20230320/polsha-1859164272.html
польша
россия
украина
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859843983_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c020862bf76dd2cca990c51bc50a1a58.jpg
"Нет, тормозов нет" – Лукашенко о высказываниях Запада
Первый вопрос, который мы обсудим с Путиным - как мы их должны поставить на место. Вот что Первый ответил на вопрос российской журналистки, есть ли у Запада тормоза…
2023-03-22T14:26
true
PT2M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, россия, украина, владимир путин, александр лукашенко, белоруссия
В мире, Польша, Россия, Украина, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Белоруссия
Лукашенко намерен обсудить с Путиным заявление посла Польши о России
Лукашенко хочет обсудить с Путиным слова посла Польши Росцишевского о конфликте с Россией