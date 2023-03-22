https://ria.ru/20230322/lukashenko-1859783404.html

Лукашенко намерен обсудить с Путиным заявление посла Польши о России

Лукашенко намерен обсудить с Путиным заявление посла Польши о России - РИА Новости, 22.03.2023

Лукашенко намерен обсудить с Путиным заявление посла Польши о России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным прозвучавшие со стороны Варшавы заявления об... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T14:26

2023-03-22T14:26

2023-03-22T18:40

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МЕМОРИАЛ "ХАТЫНЬ" (Минская область), 22 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным прозвучавшие со стороны Варшавы заявления об условиях вступления в конфликт с РФ. Ранее посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский в эфире телеканала LCI заявил, что "если Украине не удастся защитить свою независимость, у нас не останется выбора, мы должны будем вступить в конфликт". "У них тормозов нет. Вы же помните заявление посла… что если они, поляки, проиграют или будут проигрывать в Украине, то они будут воевать… поляки уже всем надоели, там сели американцы – никакого суверенитета и независимости, что скажут американцы, то и делают. "Мы будем воевать против России"… Считай – с нас начнут. Что мы должны делать? Мы с Путиным обратим на это внимание… Первый вопрос, который мы обсудим с Путиным – как мы их должны поставить на место", - сказал Лукашенко журналистам.

https://ria.ru/20230320/polsha-1859164272.html

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"Нет, тормозов нет" – Лукашенко о высказываниях Запада Первый вопрос, который мы обсудим с Путиным - как мы их должны поставить на место. Вот что Первый ответил на вопрос российской журналистки, есть ли у Запада тормоза… 2023-03-22T14:26 true PT2M15S

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в мире, польша, россия, украина, владимир путин, александр лукашенко, белоруссия