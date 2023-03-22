https://ria.ru/20230322/lukashenko-1859762286.html

Лукашенко заявил, что Минску и Москве нельзя расслабляться

Лукашенко заявил, что Минску и Москве нельзя расслабляться - РИА Новости, 22.03.2023

Лукашенко заявил, что Минску и Москве нельзя расслабляться

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску и Москве нельзя расслабляться с точки зрения контроля за внутриполитической ситуацией, потому что,... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T13:20

2023-03-22T13:20

2023-03-22T13:20

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МЕМОРИАЛ "ХАТЫНЬ"(Минская область), 22 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску и Москве нельзя расслабляться с точки зрения контроля за внутриполитической ситуацией, потому что, если она "пошатнется", этим воспользуется Запад. "Нам не надо расслабляться, да, мы победили в 2020 году (протесты оппозиции в Белоруссии - ред.), господь нам помог… Не думали, что что-то подобное может произойти на этой священной земле, но произошло. Повторилось в России, но они наш опыт уже изучили и пресекли это в зародыше. Но ни в коем случае ни нам, ни россиянам нельзя расслабляться. Не дай бог, ситуация пошатнется в какую-то сторону – западники это используют мгновенно", - сказал Лукашенко журналистам.

https://ria.ru/20230322/lukashenko-1859755876.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, минск, москва, белоруссия, александр лукашенко