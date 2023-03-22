https://ria.ru/20230322/lukashenko-1859762286.html
Лукашенко заявил, что Минску и Москве нельзя расслабляться
Лукашенко заявил, что Минску и Москве нельзя расслабляться - РИА Новости, 22.03.2023
Лукашенко заявил, что Минску и Москве нельзя расслабляться
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску и Москве нельзя расслабляться с точки зрения контроля за внутриполитической ситуацией, потому что,... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T13:20
2023-03-22T13:20
2023-03-22T13:20
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александр лукашенко
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МЕМОРИАЛ "ХАТЫНЬ"(Минская область), 22 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску и Москве нельзя расслабляться с точки зрения контроля за внутриполитической ситуацией, потому что, если она "пошатнется", этим воспользуется Запад. "Нам не надо расслабляться, да, мы победили в 2020 году (протесты оппозиции в Белоруссии - ред.), господь нам помог… Не думали, что что-то подобное может произойти на этой священной земле, но произошло. Повторилось в России, но они наш опыт уже изучили и пресекли это в зародыше. Но ни в коем случае ни нам, ни россиянам нельзя расслабляться. Не дай бог, ситуация пошатнется в какую-то сторону – западники это используют мгновенно", - сказал Лукашенко журналистам.
https://ria.ru/20230322/lukashenko-1859755876.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, минск, москва, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Минск, Москва, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что Минску и Москве нельзя расслабляться
Лукашенко: Минску и Москве нельзя расслабляться, иначе этим воспользуется Запад