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Лукашенко заявил, что Минску и Москве нельзя расслабляться - РИА Новости, 22.03.2023
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13:20 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/lukashenko-1859762286.html
Лукашенко заявил, что Минску и Москве нельзя расслабляться
Лукашенко заявил, что Минску и Москве нельзя расслабляться - РИА Новости, 22.03.2023
Лукашенко заявил, что Минску и Москве нельзя расслабляться
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску и Москве нельзя расслабляться с точки зрения контроля за внутриполитической ситуацией, потому что,... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T13:20
2023-03-22T13:20
в мире
минск
москва
белоруссия
александр лукашенко
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МЕМОРИАЛ "ХАТЫНЬ"(Минская область), 22 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску и Москве нельзя расслабляться с точки зрения контроля за внутриполитической ситуацией, потому что, если она "пошатнется", этим воспользуется Запад. "Нам не надо расслабляться, да, мы победили в 2020 году (протесты оппозиции в Белоруссии - ред.), господь нам помог… Не думали, что что-то подобное может произойти на этой священной земле, но произошло. Повторилось в России, но они наш опыт уже изучили и пресекли это в зародыше. Но ни в коем случае ни нам, ни россиянам нельзя расслабляться. Не дай бог, ситуация пошатнется в какую-то сторону – западники это используют мгновенно", - сказал Лукашенко журналистам.
https://ria.ru/20230322/lukashenko-1859755876.html
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в мире, минск, москва, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Минск, Москва, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что Минску и Москве нельзя расслабляться

Лукашенко: Минску и Москве нельзя расслабляться, иначе этим воспользуется Запад

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МЕМОРИАЛ "ХАТЫНЬ"(Минская область), 22 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску и Москве нельзя расслабляться с точки зрения контроля за внутриполитической ситуацией, потому что, если она "пошатнется", этим воспользуется Запад.
"Нам не надо расслабляться, да, мы победили в 2020 году (протесты оппозиции в Белоруссии - ред.), господь нам помог… Не думали, что что-то подобное может произойти на этой священной земле, но произошло. Повторилось в России, но они наш опыт уже изучили и пресекли это в зародыше. Но ни в коем случае ни нам, ни россиянам нельзя расслабляться. Не дай бог, ситуация пошатнется в какую-то сторону – западники это используют мгновенно", - сказал Лукашенко журналистам.
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В миреМинскМоскваБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
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