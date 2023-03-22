https://ria.ru/20230322/lukashenko-1859755876.html
Лукашенко предсказал страшный ответ на применение ВСУ боеприпасов с ураном
Лукашенко предсказал страшный ответ на применение ВСУ боеприпасов с ураном - РИА Новости, 22.03.2023
Лукашенко предсказал страшный ответ на применение ВСУ боеприпасов с ураном
Ответ России на применение боеприпасов с обедненным ураном будет страшным, предупредил президент Белоруссии Александр Лукашенко РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T13:03
2023-03-22T13:03
2023-03-22T20:23
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александр лукашенко
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МЕМОРИАЛ "ХАТЫНЬ" (Минская область), 22 мар — РИА Новости. Ответ России на применение боеприпасов с обедненным ураном будет страшным, предупредил президент Белоруссии Александр Лукашенко"Как только эти боеприпасы взорвутся на позициях войск России, вы увидите, ответ будет страшным, для всей планеты уроком будет", — сказал он.Ранее замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон, помимо танков Challenger 2, передаст ВСУ боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран. Владимир Путин, говоря об этой инициативе, заявил, что Запад решил воевать с РФ до последнего украинца не на словах, а на деле. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если подобное произойдет, то это плохо кончится для Лондона.
https://ria.ru/20230322/germaniya-1859737730.html
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"Для всей планеты уроком будет". Лукашенко о поставках ВСУ боеприпасов с обедненным ураном
"Для всей планеты уроком будет". Лукашенко о поставках ВСУ боеприпасов с обедненным ураном
2023-03-22T13:03
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PT0M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, киев, россия, вооруженные силы украины, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко предсказал страшный ответ на применение ВСУ боеприпасов с ураном
Лукашенко предсказал страшный ответ России в случае применения Киевом боеприпасов с ураном