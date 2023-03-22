https://ria.ru/20230322/lukashenko-1859755876.html

Лукашенко предсказал страшный ответ на применение ВСУ боеприпасов с ураном

Лукашенко предсказал страшный ответ на применение ВСУ боеприпасов с ураном - РИА Новости, 22.03.2023

Лукашенко предсказал страшный ответ на применение ВСУ боеприпасов с ураном

Ответ России на применение боеприпасов с обедненным ураном будет страшным, предупредил президент Белоруссии Александр Лукашенко РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T13:03

2023-03-22T13:03

2023-03-22T20:23

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александр лукашенко

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МЕМОРИАЛ "ХАТЫНЬ" (Минская область), 22 мар — РИА Новости. Ответ России на применение боеприпасов с обедненным ураном будет страшным, предупредил президент Белоруссии Александр Лукашенко"Как только эти боеприпасы взорвутся на позициях войск России, вы увидите, ответ будет страшным, для всей планеты уроком будет", — сказал он.Ранее замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон, помимо танков Challenger 2, передаст ВСУ боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран. Владимир Путин, говоря об этой инициативе, заявил, что Запад решил воевать с РФ до последнего украинца не на словах, а на деле. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если подобное произойдет, то это плохо кончится для Лондона.

https://ria.ru/20230322/germaniya-1859737730.html

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"Для всей планеты уроком будет". Лукашенко о поставках ВСУ боеприпасов с обедненным ураном "Для всей планеты уроком будет". Лукашенко о поставках ВСУ боеприпасов с обедненным ураном 2023-03-22T13:03 true PT0M29S

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Варвара Скокшина

в мире, киев, россия, вооруженные силы украины, белоруссия, александр лукашенко