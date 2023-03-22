https://ria.ru/20230322/lukashenko-1859665215.html

Лукашенко заявил о "чуме нацизма" у границ Белоруссии

Лукашенко заявил о "чуме нацизма" у границ Белоруссии - РИА Новости, 22.03.2023

Лукашенко заявил о "чуме нацизма" у границ Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в обращение к соотечественникам по случаю 80-летия трагедии в Хатыни заявил, что чума нацизма вплотную подобралась к... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T07:39

2023-03-22T07:39

2023-03-22T10:41

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МИНСК, 22 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в обращение к соотечественникам по случаю 80-летия трагедии в Хатыни заявил, что чума нацизма вплотную подобралась к границам республики. "В скорбную дату — 22 марта — мы вспоминаем жителей деревни Хатынь, тысяч других наших деревень и городов, зверски уничтоженных фашистами в годы Великой Отечественной войны. Войны, которая бесцеремонно ворвалась в наш дом и забрала каждого третьего белоруса. <...> Спустя годы горечь и гнев не утихают. Особенно сегодня, когда чума нацизма обрела последователей среди наемников, предателей и преступников и вплотную подобралась к нашим границам", — говорится в обращении, опубликованном на сайте президента. Он отметил, что в каждом уголке Белоруссии есть история своей Хатыни. "Больно осознавать, сколько новых жизней так и не появилось на свет, сколько детей не повзрослело, сколько судеб оборвалось из-за безумных идей, слепой ненависти и кровавой жестокости", — подчеркнул президент. Лукашенко заявил, что для последователей идей нацизма "у белорусов был и остается один ответ: дух всенародного сопротивления". "Долг ныне живущих перед павшими — изобличить виновных в массовом геноциде, бережно хранить память о тех страшных событиях и не дать беде вновь разыграться на нашей святой земле", — добавил он. Хатынь — белорусская деревня, находившаяся в 54 километрах к северо-западу от Минска и сожженная вместе с жителями 22 марта 1943 года фашистскими захватчиками. В настоящее время на этом месте находится мемориальный комплекс в память о сотнях уничтоженных в годы войны деревень и человеческих жертвах, понесенных белорусским народом в Великую Отечественную войну. В апреле 2021 года генпрокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что возбудил уголовное дело по факту геноцида населения БССР во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Генпрокурор отмечал, что Минск будет ставить вопрос о выдаче военных преступников, которые еще живы, для открытого суда на территории республики. Он также заявлял, что белорусская сторона намерена представить в Международный трибунал доказательства для начала процедуры признания геноцида белорусского народа в годы войны.

https://ria.ru/20230322/khatyn-1859655654.html

https://ria.ru/20230315/lukashenko-1857927368.html

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в мире, белоруссия, хатынь, минск, александр лукашенко