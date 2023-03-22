https://ria.ru/20230322/likhoradka-1859656866.html

В Роспотребнадзоре рассказали о лихорадке Западного Нила в России

В Роспотребнадзоре рассказали о лихорадке Западного Нила в России - РИА Новости, 22.03.2023

В Роспотребнадзоре рассказали о лихорадке Западного Нила в России

Случаи заболевания лихорадкой Западного Нила выявляются в России ежегодно, в 2022 году их было 33, в 2023 - два завозных, от человека к человеку болезнь не... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T03:48

2023-03-22T03:48

2023-03-22T03:48

здоровье - общество

россия

красноярский край

воронежская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Случаи заболевания лихорадкой Западного Нила выявляются в России ежегодно, в 2022 году их было 33, в 2023 - два завозных, от человека к человеку болезнь не передается, основа профилактики - защита от укусов комаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. Ранее медики зарегистрировали в Красноярском крае первый случай заболевания лихорадкой Западного Нила. "В нашей стране случаи заболевания лихорадкой Западного Нила выявляют ежегодно. В 2022 году зарегистрировано 33 случая. В течение 2023 года в России подтверждено два завозных случая заболевания: в Воронежской области - из Мальдивской Республики - и Красноярском крае - из Таиланда", - говорится в сообщении. Завозные случаи лихорадки наиболее часто связанны с посещением Таиланда, Индии, Вьетнама, Доминиканской республики, Греции, Египта и Нигерии, уточнили в пресс-службе. Основным механизмом заражения лихорадкой Западного Нила является укус кровососущего комара. От человека к человеку посредством прямого контакта болезнь не передается, отметили в ведомстве. В научных публикациях также описаны случаи передачи инфекции при переливании крови, трансплантации органов, а также алиментарным путем – у детей, находящихся на грудном вскармливании. Симптомы болезни – это лихорадка, головная боль, боли в суставах, рвота, диарея, сыпь, пояснили в Роспотребнадзоре. При этом усталость и слабость после перенесенной болезни могут продолжаться неделями. В редких случаях развивается тяжелая форма заболевания, приводящая к поражению нервной системы, добавили в пресс-службе. Основа профилактики против лихорадки Западного Нила – защита от укусов комаров, так, для предупреждения заражения рекомендуется нанесение на кожу или одежду репеллентов, ношение одежды, максимально закрывающей тело, защита жилища от проникновения комаров, в том числе с использованием фумигаторов и противомоскитных сеток, подчеркнули в ведомстве. Лихорадка Западного Нила – инфекционная болезнь, природные очаги которой расположены в более чем 90 странах Африки, Америки, Европы и Азии.

https://ria.ru/20230321/salmonellez-1859626057.html

https://ria.ru/20230320/chuma-1859063872.html

россия

красноярский край

воронежская область

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здоровье - общество, россия, красноярский край, воронежская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)