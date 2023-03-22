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На Артемовском направлении заметили танки Leopard - РИА Новости, 22.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:45 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/leopard-1859748025.html
На Артемовском направлении заметили танки Leopard
На Артемовском направлении заметили танки Leopard - РИА Новости, 22.03.2023
На Артемовском направлении заметили танки Leopard
Появились сообщения о танках Leopard на артемовском направлении в ДНР, заявил советник врио главы республики Дениса Пушилина Ян Гагин. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T12:45
2023-03-22T12:45
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
ян гагин
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Появились сообщения о танках Leopard на артемовском направлении в ДНР, заявил советник врио главы республики Дениса Пушилина Ян Гагин. "Сейчас появились сообщения о наличии (танков) Leopard и бронетранспортеров иностранного производства как раз именно на артемовском участке фронта", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 1". По его словам, БТР "достаточно легко поражаются" российским вооружением. "Их бронезащита оставляет желать лучшего против наших средств поражения бронецелей. Но на данный момент массового участия иностранной техники в боях нет", - рассказал Гагин. Как считает советник Пушилина, Киев просто не успел еще доставить на линию боевого соприкосновения новую иностранную технику из-за сложной логистики. "Дороги контролируются нашими силами, и переправлять большие колонны - это достаточно опасно", - объяснил он. Ранее Гагин сообщал, что новая иностранная техника, выделенная западными странами Киеву, сейчас базируется в Румынии и Польше. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230206/ukraina-1849982835.html
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безопасность, россия, украина, ян гагин, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Ян Гагин, Донецкая Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР, Вооруженные силы Украины
На Артемовском направлении заметили танки Leopard

Советник Пушилина Гагин заявил, что на Артемовском направлении заметили танки Leopard

© Фото : Forsvaret / Onar Dignernes AaseТранспортировка норвежски[ танков Leopard 2, предназначенных для Украины
Транспортировка норвежски[ танков Leopard 2, предназначенных для Украины - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© Фото : Forsvaret / Onar Dignernes Aase
Транспортировка норвежски[ танков Leopard 2, предназначенных для Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Появились сообщения о танках Leopard на артемовском направлении в ДНР, заявил советник врио главы республики Дениса Пушилина Ян Гагин.
"Сейчас появились сообщения о наличии (танков) Leopard и бронетранспортеров иностранного производства как раз именно на артемовском участке фронта", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 1".
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По его словам, БТР "достаточно легко поражаются" российским вооружением. "Их бронезащита оставляет желать лучшего против наших средств поражения бронецелей. Но на данный момент массового участия иностранной техники в боях нет", - рассказал Гагин.
Как считает советник Пушилина, Киев просто не успел еще доставить на линию боевого соприкосновения новую иностранную технику из-за сложной логистики. "Дороги контролируются нашими силами, и переправлять большие колонны - это достаточно опасно", - объяснил он. Ранее Гагин сообщал, что новая иностранная техника, выделенная западными странами Киеву, сейчас базируется в Румынии и Польше.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаЯн ГагинДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы Украины
 
 
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