https://ria.ru/20230322/leopard-1859748025.html

На Артемовском направлении заметили танки Leopard

На Артемовском направлении заметили танки Leopard - РИА Новости, 22.03.2023

На Артемовском направлении заметили танки Leopard

Появились сообщения о танках Leopard на артемовском направлении в ДНР, заявил советник врио главы республики Дениса Пушилина Ян Гагин. РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T12:45

2023-03-22T12:45

2023-03-22T12:45

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

ян гагин

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Появились сообщения о танках Leopard на артемовском направлении в ДНР, заявил советник врио главы республики Дениса Пушилина Ян Гагин. "Сейчас появились сообщения о наличии (танков) Leopard и бронетранспортеров иностранного производства как раз именно на артемовском участке фронта", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 1". По его словам, БТР "достаточно легко поражаются" российским вооружением. "Их бронезащита оставляет желать лучшего против наших средств поражения бронецелей. Но на данный момент массового участия иностранной техники в боях нет", - рассказал Гагин. Как считает советник Пушилина, Киев просто не успел еще доставить на линию боевого соприкосновения новую иностранную технику из-за сложной логистики. "Дороги контролируются нашими силами, и переправлять большие колонны - это достаточно опасно", - объяснил он. Ранее Гагин сообщал, что новая иностранная техника, выделенная западными странами Киеву, сейчас базируется в Румынии и Польше. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230206/ukraina-1849982835.html

https://ria.ru/20230322/donetsk-1859161946.html

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Кирилл Волков

безопасность, россия, украина, ян гагин, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины