https://ria.ru/20230322/leopard-1859697414.html

Занятия "фитнесом" редчайшего леопарда в нацпарке Приморья попали на видео

Занятия "фитнесом" редчайшего леопарда в нацпарке Приморья попали на видео - РИА Новости, 22.03.2023

Занятия "фитнесом" редчайшего леопарда в нацпарке Приморья попали на видео

"Утренняя гимнастика" самки редкого дальневосточного леопарда попала в объектив фотоловушки, сообщили в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T10:29

2023-03-22T10:29

2023-03-22T14:58

национальный парк "земля леопарда"

приморский край

хорошие новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859710042_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1e79da3749e31faf1d39a52f5291571e.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 22 мар — РИА Новости. "Утренняя гимнастика" самки редкого дальневосточного леопарда попала в объектив фотоловушки, сообщили в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. "Самка дальневосточного леопарда, одна из редчайших кошек в мире, была заснята на видео во время занятий "фитнесом" в дикой природе. <…> На видео можно увидеть, как леопард под номером Leo 190F показывает "правильную" зарядку: выполняет различные упражнения, делает растяжки и потягивания, разогревает мышцы. Хищница поддерживает себя в хорошей физической форме и может похвастать изящными формами", — говорится в пресс-релизе. Специалисты считают, что такие упражнения помогают кошкам поднять кровяное давление, уровень которого опускается после сна. При движении мышц из них выводятся токсины и побочные продукты жизнедеятельности, которые накапливаются в периоды бездействия. По данным ученых, недавно эта хищница родила котенка. В нацпарке РИА Новости уточнили, что детеныш также попал в кадр фотоловушки, и предоставили фото с ним. На снимке мать умывает маленького леопарда. Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей заметили у границы с КНДР. Ядро популяции — в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе живет 121 взрослый дальневосточный леопард.

https://ria.ru/20230215/khischnik-1852060226.html

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Утренняя зарядка леопарда Утренняя зарядка самки леопарда попала на камеры приморского национального парка "Земля леопарда". 2023-03-22T10:29 true PT0M26S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

национальный парк "земля леопарда", приморский край