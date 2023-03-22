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Занятия "фитнесом" редчайшего леопарда в нацпарке Приморья попали на видео - РИА Новости, 22.03.2023
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Хорошие новости
 
10:29 22.03.2023 (обновлено: 14:58 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/leopard-1859697414.html
Занятия "фитнесом" редчайшего леопарда в нацпарке Приморья попали на видео
Занятия "фитнесом" редчайшего леопарда в нацпарке Приморья попали на видео - РИА Новости, 22.03.2023
Занятия "фитнесом" редчайшего леопарда в нацпарке Приморья попали на видео
"Утренняя гимнастика" самки редкого дальневосточного леопарда попала в объектив фотоловушки, сообщили в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T10:29
2023-03-22T14:58
национальный парк "земля леопарда"
приморский край
хорошие новости
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ВЛАДИВОСТОК, 22 мар — РИА Новости. "Утренняя гимнастика" самки редкого дальневосточного леопарда попала в объектив фотоловушки, сообщили в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. "Самка дальневосточного леопарда, одна из редчайших кошек в мире, была заснята на видео во время занятий "фитнесом" в дикой природе. &lt;…&gt; На видео можно увидеть, как леопард под номером Leo 190F показывает "правильную" зарядку: выполняет различные упражнения, делает растяжки и потягивания, разогревает мышцы. Хищница поддерживает себя в хорошей физической форме и может похвастать изящными формами", — говорится в пресс-релизе. Специалисты считают, что такие упражнения помогают кошкам поднять кровяное давление, уровень которого опускается после сна. При движении мышц из них выводятся токсины и побочные продукты жизнедеятельности, которые накапливаются в периоды бездействия. По данным ученых, недавно эта хищница родила котенка. В нацпарке РИА Новости уточнили, что детеныш также попал в кадр фотоловушки, и предоставили фото с ним. На снимке мать умывает маленького леопарда. Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей заметили у границы с КНДР. Ядро популяции — в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе живет 121 взрослый дальневосточный леопард.
https://ria.ru/20230215/khischnik-1852060226.html
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353
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Утренняя зарядка леопарда
Утренняя зарядка самки леопарда попала на камеры приморского национального парка "Земля леопарда".
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национальный парк "земля леопарда", приморский край
Национальный парк "Земля леопарда", Приморский край, Хорошие новости
Занятия "фитнесом" редчайшего леопарда в нацпарке Приморья попали на видео

Занятия "фитнесом" дальневосточного леопарда в национальном парке Приморья попали на видео

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ВЛАДИВОСТОК, 22 мар — РИА Новости. "Утренняя гимнастика" самки редкого дальневосточного леопарда попала в объектив фотоловушки, сообщили в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье.
"Самка дальневосточного леопарда, одна из редчайших кошек в мире, была заснята на видео во время занятий "фитнесом" в дикой природе. <…> На видео можно увидеть, как леопард под номером Leo 190F показывает "правильную" зарядку: выполняет различные упражнения, делает растяжки и потягивания, разогревает мышцы. Хищница поддерживает себя в хорошей физической форме и может похвастать изящными формами", — говорится в пресс-релизе.
Специалисты считают, что такие упражнения помогают кошкам поднять кровяное давление, уровень которого опускается после сна. При движении мышц из них выводятся токсины и побочные продукты жизнедеятельности, которые накапливаются в периоды бездействия.
По данным ученых, недавно эта хищница родила котенка. В нацпарке РИА Новости уточнили, что детеныш также попал в кадр фотоловушки, и предоставили фото с ним. На снимке мать умывает маленького леопарда.
Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей заметили у границы с КНДР. Ядро популяции — в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе живет 121 взрослый дальневосточный леопард.
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