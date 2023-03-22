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В сенате США заявили о дефиците детских лекарств и антибиотиков - РИА Новости, 22.03.2023
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20:32 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/lekarstva-1859901202.html
В сенате США заявили о дефиците детских лекарств и антибиотиков
В сенате США заявили о дефиците детских лекарств и антибиотиков - РИА Новости, 22.03.2023
В сенате США заявили о дефиците детских лекарств и антибиотиков
США испытывает дефицит детских лекарств и антибиотиков, нехватка важнейших препаратов растет, представляя угрозу национальной безопасности, сообщил комитет... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T20:32
2023-03-22T20:32
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. США испытывает дефицит детских лекарств и антибиотиков, нехватка важнейших препаратов растет, представляя угрозу национальной безопасности, сообщил комитет сената по внутренней безопасности и правительственным делам. Согласно докладу, подготовленному демократическим большинством комитета, с 2021 по 2022 год дефицит лекарств увеличился почти на 30%. Кризис в фармацевтической отрасли вызван экономическими факторами, зависимостью от иностранных источников и "плохой видимостью" цепочек поставок, говорится в документе. Как отмечается, федеральное правительство не имеет возможности отследить всю цепочку поставок, от исходных материалов до готовых лекарств. За последние несколько десятилетий многие производители переехали из США за границу, поскольку иностранные правительства предложили им налоговые и логистические льготы, а также меньшее количество регулирующих актов. Авторы отчета делают вывод, что чрезмерная зависимость США от иностранных источников этих лекарств представляет риск для национальной безопасности, а в случае кризиса может иметь разрушительные последствия для больниц, поставщиков медицинских услуг и пациентов. Комитет рекомендует конгрессу обязать министерства обороны, внутренней безопасности и здравоохранения провести оценку ситуации. Среди других рекомендаций инвестирование в отечественное производство, предоставление своевременной информации о повышении спроса, и разработка базы данных, необходимой для отслеживания цепочки поставок.
https://ria.ru/20230313/bayden-1857615258.html
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сша, в мире, сенат сша
США, В мире, Сенат США
В сенате США заявили о дефиците детских лекарств и антибиотиков

Сенат США заявил об угрозе нацбезопасности из-за дефицита детских лекарств и антибиотиков

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЛекарство
Лекарство - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. США испытывает дефицит детских лекарств и антибиотиков, нехватка важнейших препаратов растет, представляя угрозу национальной безопасности, сообщил комитет сената по внутренней безопасности и правительственным делам.
Согласно докладу, подготовленному демократическим большинством комитета, с 2021 по 2022 год дефицит лекарств увеличился почти на 30%.
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Кризис в фармацевтической отрасли вызван экономическими факторами, зависимостью от иностранных источников и "плохой видимостью" цепочек поставок, говорится в документе.
Как отмечается, федеральное правительство не имеет возможности отследить всю цепочку поставок, от исходных материалов до готовых лекарств. За последние несколько десятилетий многие производители переехали из США за границу, поскольку иностранные правительства предложили им налоговые и логистические льготы, а также меньшее количество регулирующих актов.
Авторы отчета делают вывод, что чрезмерная зависимость США от иностранных источников этих лекарств представляет риск для национальной безопасности, а в случае кризиса может иметь разрушительные последствия для больниц, поставщиков медицинских услуг и пациентов.
Комитет рекомендует конгрессу обязать министерства обороны, внутренней безопасности и здравоохранения провести оценку ситуации. Среди других рекомендаций инвестирование в отечественное производство, предоставление своевременной информации о повышении спроса, и разработка базы данных, необходимой для отслеживания цепочки поставок.
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