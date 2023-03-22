https://ria.ru/20230322/lavrov-1859796749.html

Лавров напомнил о попытках МУС расследовать преступления США в Афганистане

Лавров напомнил о попытках МУС расследовать преступления США в Афганистане - РИА Новости, 22.03.2023

Лавров напомнил о попытках МУС расследовать преступления США в Афганистане

США и коллективный Запад натравливают Международный уголовный суд (МУС) "на выискивание надуманных предлогов", при этом, когда данный суд расследовал... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T15:17

2023-03-22T15:17

2023-03-22T15:17

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СОЧИ, 22 мар - РИА Новости. США и коллективный Запад натравливают Международный уголовный суд (МУС) "на выискивание надуманных предлогов", при этом, когда данный суд расследовал преступления США в Афганистане, против его сотрудников вводились санкции и дело заглохло, напомнил глава МИД РФ Сергей Лавров. Ранее досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне в том числе якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. "США никогда и не скрывали, что они рассматривают себя как исключительную державу. И что эта исключительность охватывает все сферы жизни людей, включая международные отношения и включая самоприсвоенное право судить людей – судить самим без всякого юридического процесса. А когда юридический процесс в международном контексте касается США, то США могут совершенно спокойно наказать тех, кто подвергает сомнению их право диктовать всем и вся свою волю, а самим нарушать любые писаные и неписаные правила и законы", - заявил Лавров на своем брифинге. Он напомнил, что в 2000-х годах "прокурор МУС, тогда это был представитель развивающихся стран, завела дело по расследованию военных преступлений, которые США и возглавляемая ими коалиция совершали в Афганистане". В 2017 году МУС пытался разобраться с разрозненными данными о преступлениях солдат коалиции в Афганистане. Бывший прокурор МУС Фату Бенсуда попросила судей выдать разрешение на расследование по делу о предполагаемых военных преступлениях, совершенных военными США, ЦРУ и службами безопасности Афганистана, и преступлениях против человечества, совершенных радикальным движением "Талибан"*. МУС поддержал этот запрос, дав разрешение. Это вызвало немедленную критику со стороны США. Майк Помпео, бывший тогда госсекретарем, называл суд "не заслуживающим доверия политическим институтом, маскирующимся под юридическое лицо". В итоге США в 2019 году ввели визовые ограничения против лиц, связанных с расследованиями МУС в отношении преступлений американских военных.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20230322/lvova-belova-1859686673.html

https://ria.ru/20230322/shizofreniya-1859650980.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, афганистан, россия, владимир путин, сергей лавров, международный уголовный суд, нато, мария львова-белова, центральное разведывательное управление (цру)