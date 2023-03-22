https://ria.ru/20230322/laboratorii-1859744018.html
Биолаборатории США беспокоят все большее количество стран, заявил Косачев
Биолаборатории США беспокоят все большее количество стран, заявил Косачев - РИА Новости, 22.03.2023
Биолаборатории США беспокоят все большее количество стран, заявил Косачев
Действия российской парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине возымели эффект, все больше стран испытывают беспокойство РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T12:33
2023-03-22T12:33
2023-03-22T12:33
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Действия российской парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине возымели эффект, все больше стран испытывают беспокойство по поводу того, что на их территориях находятся американские биолаборатории, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. "В течение всего периода своей работы наша комиссия использовала все доступные нам международные площадки для информирования мировой общественности... Сегодня можно с уверенностью говорить, что наши усилия возымели действие, все больше стран испытывает беспокойство по поводу нахождения американских биолабораторий на своих территориях... В ряде случаев мы наблюдаем действия местных правительств по ликвидации такого рода лабораторий", - сказал он в ходе заседания комиссии. Косачев отметил, что все сказанное говорит о том, что комиссия движется "в правильном направлении". "Парламентская комиссия вскрыла противоправную, античеловеческую деятельность американских лабораторий на Украине и заставила мировую общественность задуматься о возрастающих угрозах для безопасности не только своих стран, но и всего человечества", - заключил вице-спикер СФ.
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украина, сша, константин косачев, совет федерации рф, в мире
Украина, США, Константин Косачев, Совет Федерации РФ, В мире
Биолаборатории США беспокоят все большее количество стран, заявил Косачев
Косачев: все больше стран испытывают беспокойство по поводу действий биолабораторий США
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Действия российской парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине возымели эффект, все больше стран испытывают беспокойство по поводу того, что на их территориях находятся американские биолаборатории, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
"В течение всего периода своей работы наша комиссия использовала все доступные нам международные площадки для информирования мировой общественности... Сегодня можно с уверенностью говорить, что наши усилия возымели действие, все больше стран испытывает беспокойство по поводу нахождения американских биолабораторий на своих территориях... В ряде случаев мы наблюдаем действия местных правительств по ликвидации такого рода лабораторий", - сказал он в ходе заседания комиссии.
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Косачев отметил, что все сказанное говорит о том, что комиссия движется "в правильном направлении".
"Парламентская комиссия вскрыла противоправную, античеловеческую деятельность американских лабораторий на Украине и заставила мировую общественность задуматься о возрастающих угрозах для безопасности не только своих стран, но и всего человечества", - заключил вице-спикер СФ.
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