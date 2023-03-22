https://ria.ru/20230322/laboratorii-1859744018.html

Биолаборатории США беспокоят все большее количество стран, заявил Косачев

Биолаборатории США беспокоят все большее количество стран, заявил Косачев - РИА Новости, 22.03.2023

Биолаборатории США беспокоят все большее количество стран, заявил Косачев

Действия российской парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине возымели эффект, все больше стран испытывают беспокойство РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T12:33

2023-03-22T12:33

2023-03-22T12:33

украина

сша

константин косачев

совет федерации рф

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813332691_0:0:3022:1700_1920x0_80_0_0_8db8612a1c3c036b978994a8d981bd69.jpg

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Действия российской парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине возымели эффект, все больше стран испытывают беспокойство по поводу того, что на их территориях находятся американские биолаборатории, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. "В течение всего периода своей работы наша комиссия использовала все доступные нам международные площадки для информирования мировой общественности... Сегодня можно с уверенностью говорить, что наши усилия возымели действие, все больше стран испытывает беспокойство по поводу нахождения американских биолабораторий на своих территориях... В ряде случаев мы наблюдаем действия местных правительств по ликвидации такого рода лабораторий", - сказал он в ходе заседания комиссии. Косачев отметил, что все сказанное говорит о том, что комиссия движется "в правильном направлении". "Парламентская комиссия вскрыла противоправную, античеловеческую деятельность американских лабораторий на Украине и заставила мировую общественность задуматься о возрастающих угрозах для безопасности не только своих стран, но и всего человечества", - заключил вице-спикер СФ.

https://ria.ru/20230226/covid-1854432000.html

https://ria.ru/20230322/ssha-1859741806.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, сша, константин косачев, совет федерации рф, в мире