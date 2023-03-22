Кузнец на Украине не оставил свои ворота захватившим церковь раскольникам
Кузнец на Украине снял выкованные им ворота с церкви после захвата ее раскольниками ПЦУ
© Черновицко-Буковинская епархия УПЦКадр видео демонтажа ворот Димитровского храма УПЦ
© Черновицко-Буковинская епархия УПЦ
Кадр видео демонтажа ворот Димитровского храма УПЦ
МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Кузнец, выковавший ворота с крестом для храма канонической Украинской Православной церкви (УПЦ) в Черновицкой области, снял свое изделие после захвата храма раскольниками, сообщили в информационно-просветительском отделе УПЦ.
Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) 18 марта избили верующих УПЦ при попытке рейдерского захвата храма в селе Юрковцы Черновицкой области. Среди верующих Украинской православной церкви были пострадавшие. Полиция проявила бездействие. Тогда же информотдел опубликовал видео, на котором группа из нескольких десятков человек взломала входные двери в храм с помощью болгарки.
"Кузнец, пожертвовавший ворота с выкованным крестом для церкви в Юрковцах, снял свое изделие с церковной ограды, поскольку храм захватили активисты ПЦУ. Именно Юрию, кузнецу из Юрковцев, 18 марта сторонники ПЦУ отрубили ломом палец во время штурма Димитровского храма УПЦ. Ранее мастер собственноручно выковал и подарил церкви ворота. На воротах был выкован из металла Крест Господень", - говорится в сообщении информотдела в телеграм-канале.
Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании. Она была сформирована по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в конце 2018 года на объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники. А в январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.