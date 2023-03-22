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Кузнец на Украине не оставил свои ворота захватившим церковь раскольникам - РИА Новости, 22.03.2023
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Религия
 
16:01 22.03.2023 (обновлено: 16:47 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/kuznets-1859811694.html
Кузнец на Украине не оставил свои ворота захватившим церковь раскольникам
Кузнец на Украине не оставил свои ворота захватившим церковь раскольникам - РИА Новости, 22.03.2023
Кузнец на Украине не оставил свои ворота захватившим церковь раскольникам
Кузнец, выковавший ворота с крестом для храма канонической Украинской Православной церкви (УПЦ) в Черновицкой области, снял свое изделие после захвата храма... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T16:01
2023-03-22T16:47
религия
украина
черновицкая область
православная церковь украины (пцу)
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
в мире
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Кузнец, выковавший ворота с крестом для храма канонической Украинской Православной церкви (УПЦ) в Черновицкой области, снял свое изделие после захвата храма раскольниками, сообщили в информационно-просветительском отделе УПЦ. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) 18 марта избили верующих УПЦ при попытке рейдерского захвата храма в селе Юрковцы Черновицкой области. Среди верующих Украинской православной церкви были пострадавшие. Полиция проявила бездействие. Тогда же информотдел опубликовал видео, на котором группа из нескольких десятков человек взломала входные двери в храм с помощью болгарки. "Кузнец, пожертвовавший ворота с выкованным крестом для церкви в Юрковцах, снял свое изделие с церковной ограды, поскольку храм захватили активисты ПЦУ. Именно Юрию, кузнецу из Юрковцев, 18 марта сторонники ПЦУ отрубили ломом палец во время штурма Димитровского храма УПЦ. Ранее мастер собственноручно выковал и подарил церкви ворота. На воротах был выкован из металла Крест Господень", - говорится в сообщении информотдела в телеграм-канале. Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании. Она была сформирована по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в конце 2018 года на объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники. А в январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
https://ria.ru/20230321/svyaschennik-1859616154.html
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украина, черновицкая область, православная церковь украины (пцу), украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, в мире
Религия, Украина, Черновицкая область, Православная церковь Украины (ПЦУ), Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, В мире
Кузнец на Украине не оставил свои ворота захватившим церковь раскольникам

Кузнец на Украине снял выкованные им ворота с церкви после захвата ее раскольниками ПЦУ

© Черновицко-Буковинская епархия УПЦКадр видео демонтажа ворот Димитровского храма УПЦ
Кадр видео демонтажа ворот Димитровского храма УПЦ
© Черновицко-Буковинская епархия УПЦ
Кадр видео демонтажа ворот Димитровского храма УПЦ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Кузнец, выковавший ворота с крестом для храма канонической Украинской Православной церкви (УПЦ) в Черновицкой области, снял свое изделие после захвата храма раскольниками, сообщили в информационно-просветительском отделе УПЦ.
Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) 18 марта избили верующих УПЦ при попытке рейдерского захвата храма в селе Юрковцы Черновицкой области. Среди верующих Украинской православной церкви были пострадавшие. Полиция проявила бездействие. Тогда же информотдел опубликовал видео, на котором группа из нескольких десятков человек взломала входные двери в храм с помощью болгарки.
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"Кузнец, пожертвовавший ворота с выкованным крестом для церкви в Юрковцах, снял свое изделие с церковной ограды, поскольку храм захватили активисты ПЦУ. Именно Юрию, кузнецу из Юрковцев, 18 марта сторонники ПЦУ отрубили ломом палец во время штурма Димитровского храма УПЦ. Ранее мастер собственноручно выковал и подарил церкви ворота. На воротах был выкован из металла Крест Господень", - говорится в сообщении информотдела в телеграм-канале.
Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании. Она была сформирована по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в конце 2018 года на объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники. А в январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
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РелигияУкраинаЧерновицкая областьПравославная церковь Украины (ПЦУ)Украинская православная церковьСитуация вокруг УПЦВ мире
 
 
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