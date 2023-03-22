https://ria.ru/20230322/krizis-1859669427.html

Эксперт оценил устойчивость России перед угрозой банковского кризиса

Эксперт оценил устойчивость России перед угрозой банковского кризиса - РИА Новости, 22.03.2023

Эксперт оценил устойчивость России перед угрозой банковского кризиса

Россия будет устойчивой перед угрозой банковского кризиса, заявил РИА Новости бывший вице-президент финансовой корпорации Lehman Brothers Лоуренс Макдональд. РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T08:20

2023-03-22T08:20

2023-03-22T08:20

экономика

россия

сша

калифорния

lehman brothers

банкротство silicon valley bank

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ВАШИНГТОН, 22 мар – РИА Новости. Россия будет устойчивой перед угрозой банковского кризиса, заявил РИА Новости бывший вице-президент финансовой корпорации Lehman Brothers Лоуренс Макдональд."Пожалуй, да", - сообщил он на вопрос о том, окажется ли Россия устойчивой перед банковским кризисом.По мнению Макдональда, работавшего в Lehman Brothers в период финансового кризиса 2008 года и отвечавшего за управление долговыми обязательствами и торговлю конвертируемыми ценными бумагами, Россия является страной с "твердыми активами", включая золото и серебро, которые будут расти в цене в ходе кризиса.При этом эксперт добавил, что нефть не будет оказывать помощи РФ в этом отношении.Банкротство американского инвестиционного банка Lehman Brothers в 2008 году принято считать отправной точкой мирового финансового кризиса.Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Все застрахованные депозиты были переведены из SVB в отдельно созданную структуру - Deposit Insurance National Bank of Santa Clara. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков, также было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate.

https://ria.ru/20230322/kitay-1859668731.html

https://ria.ru/20230322/ssha-1859659658.html

россия

сша

калифорния

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, сша, калифорния, lehman brothers , банкротство silicon valley bank