https://ria.ru/20230322/krizis-1859669427.html
Эксперт оценил устойчивость России перед угрозой банковского кризиса
Эксперт оценил устойчивость России перед угрозой банковского кризиса - РИА Новости, 22.03.2023
Эксперт оценил устойчивость России перед угрозой банковского кризиса
Россия будет устойчивой перед угрозой банковского кризиса, заявил РИА Новости бывший вице-президент финансовой корпорации Lehman Brothers Лоуренс Макдональд. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T08:20
2023-03-22T08:20
2023-03-22T08:20
экономика
россия
сша
калифорния
lehman brothers
банкротство silicon valley bank
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ВАШИНГТОН, 22 мар – РИА Новости. Россия будет устойчивой перед угрозой банковского кризиса, заявил РИА Новости бывший вице-президент финансовой корпорации Lehman Brothers Лоуренс Макдональд."Пожалуй, да", - сообщил он на вопрос о том, окажется ли Россия устойчивой перед банковским кризисом.По мнению Макдональда, работавшего в Lehman Brothers в период финансового кризиса 2008 года и отвечавшего за управление долговыми обязательствами и торговлю конвертируемыми ценными бумагами, Россия является страной с "твердыми активами", включая золото и серебро, которые будут расти в цене в ходе кризиса.При этом эксперт добавил, что нефть не будет оказывать помощи РФ в этом отношении.Банкротство американского инвестиционного банка Lehman Brothers в 2008 году принято считать отправной точкой мирового финансового кризиса.Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Все застрахованные депозиты были переведены из SVB в отдельно созданную структуру - Deposit Insurance National Bank of Santa Clara. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков, также было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate.
https://ria.ru/20230322/kitay-1859668731.html
https://ria.ru/20230322/ssha-1859659658.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, сша, калифорния, lehman brothers , банкротство silicon valley bank
Экономика, Россия, США, Калифорния, Lehman Brothers , Банкротство Silicon Valley Bank
Эксперт оценил устойчивость России перед угрозой банковского кризиса
Бывший вице-президент Lehman Brothers: Россия устоит перед угрозой банковского кризиса
ВАШИНГТОН, 22 мар – РИА Новости. Россия будет устойчивой перед угрозой банковского кризиса, заявил РИА Новости бывший вице-президент финансовой корпорации Lehman Brothers Лоуренс Макдональд.
"Пожалуй, да", - сообщил он на вопрос о том, окажется ли Россия устойчивой перед банковским кризисом.
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По мнению Макдональда, работавшего в Lehman Brothers в период финансового кризиса 2008 года и отвечавшего за управление долговыми обязательствами и торговлю конвертируемыми ценными бумагами, Россия является страной с "твердыми активами", включая золото и серебро, которые будут расти в цене в ходе кризиса.
При этом эксперт добавил, что нефть не будет оказывать помощи РФ в этом отношении.
Банкротство американского инвестиционного банка Lehman Brothers в 2008 году принято считать отправной точкой мирового финансового кризиса.
Регуляторы штата Калифорния
10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США
Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Все застрахованные депозиты были переведены из SVB в отдельно созданную структуру - Deposit Insurance National Bank of Santa Clara. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков, также было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate.
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