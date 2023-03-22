https://ria.ru/20230322/konferentsiya-1859538303.html
Конференция по изменению климата в Якутске. Пленарное заседание. 22.03.2023
Конференция по изменению климата в Якутске. Пленарное заседание. 22.03.2023 - РИА Новости, 22.03.2023
Конференция по изменению климата в Якутске. Пленарное заседание. 22.03.2023
Пленарное заседание первого дня Научно-практической конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты. Конференция проходит 22-24 марта в... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T10:00
2023-03-22T10:00
2023-03-22T10:00
изменение климата: эволюция вечной мерзлоты
арктический совет
якутск
россия
фонд "росконгресс"
республика саха (якутия)
климат
мерзлота
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Пленарное заседание первого дня Научно-практической конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты. Конференция проходит 22-24 марта в Якутске и организована в рамках плана председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 годах. Оператор мероприятий председательства — Фонд Росконгресс. В конференции в очно-заочном формате принимают участие около 500 экспертов из России и зарубежных стран.
якутск
россия
республика саха (якутия)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Конференция по изменению климата. Пленарное заседание. Якутск. 22.03.2023
Конференция по изменению климата. Пленарное заседание. Якутск. 22.03.2023
2023-03-22T10:00
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PT118M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
арктический совет, якутск, россия, фонд "росконгресс", республика саха (якутия), климат, мерзлота, видео
Изменение климата: эволюция вечной мерзлоты, Арктический совет, Якутск, Россия, Фонд "Росконгресс", Республика Саха (Якутия), Климат, мерзлота
Конференция по изменению климата в Якутске. Пленарное заседание. 22.03.2023
Пленарное заседание первого дня Научно-практической конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты. Конференция проходит 22-24 марта в Якутске и организована в рамках плана председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 годах. Оператор мероприятий председательства — Фонд Росконгресс. В конференции в очно-заочном формате принимают участие около 500 экспертов из России и зарубежных стран.
2023-03-22T10:00
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PT118M21S