https://ria.ru/20230322/kndr-1859787284.html

МИД КНДР приравнял принуждение к денуклеаризации к объявлению войны

МИД КНДР приравнял принуждение к денуклеаризации к объявлению войны - РИА Новости, 22.03.2023

МИД КНДР приравнял принуждение к денуклеаризации к объявлению войны

МИД КНДР заявил в среду, что принуждение страны к денуклеаризации равняется объявлению войны Северной Корее, передает северокорейское Центральное телеграфное... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T14:45

2023-03-22T14:45

2023-03-22T14:58

в мире

кндр (северная корея)

ядерное оружие

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СЕУЛ, 22 мар – РИА Новости. МИД КНДР заявил в среду, что принуждение страны к денуклеаризации равняется объявлению войны Северной Корее, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК)."Принуждение КНДР отказаться от ядерного оружия – все равно что объявление войны", - заявил глава департамента по делам международных организаций МИД КНДР Чо Чхоль Су.Лидер КНДР Ким Чен Ын в речи на 7-ой сессии Верховного народного собрания КНДР 14-го созыва в сентябре заявил, что Северная Корея не откажется от ядерного оружия, даже если ее будут ждать 100-летние санкции. Кроме того, на сессии был принят декрет под названием "Политика в отношении ядерного оружия", который узаконивает внутри КНДР обладание республикой ядерным оружием.

https://ria.ru/20230319/status-1858919580.html

кндр (северная корея)

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, кндр (северная корея), ядерное оружие