https://ria.ru/20230322/kndr-1859787284.html
МИД КНДР приравнял принуждение к денуклеаризации к объявлению войны
МИД КНДР приравнял принуждение к денуклеаризации к объявлению войны - РИА Новости, 22.03.2023
МИД КНДР приравнял принуждение к денуклеаризации к объявлению войны
МИД КНДР заявил в среду, что принуждение страны к денуклеаризации равняется объявлению войны Северной Корее, передает северокорейское Центральное телеграфное... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T14:45
2023-03-22T14:45
2023-03-22T14:58
в мире
кндр (северная корея)
ядерное оружие
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СЕУЛ, 22 мар – РИА Новости. МИД КНДР заявил в среду, что принуждение страны к денуклеаризации равняется объявлению войны Северной Корее, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК)."Принуждение КНДР отказаться от ядерного оружия – все равно что объявление войны", - заявил глава департамента по делам международных организаций МИД КНДР Чо Чхоль Су.Лидер КНДР Ким Чен Ын в речи на 7-ой сессии Верховного народного собрания КНДР 14-го созыва в сентябре заявил, что Северная Корея не откажется от ядерного оружия, даже если ее будут ждать 100-летние санкции. Кроме того, на сессии был принят декрет под названием "Политика в отношении ядерного оружия", который узаконивает внутри КНДР обладание республикой ядерным оружием.
https://ria.ru/20230319/status-1858919580.html
кндр (северная корея)
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кндр (северная корея), ядерное оружие
В мире, КНДР (Северная Корея), Ядерное оружие
МИД КНДР приравнял принуждение к денуклеаризации к объявлению войны
МИД КНДР заявил, что принуждение к денуклеаризации будет приравниваться к объявлению войны