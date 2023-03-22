https://ria.ru/20230322/kitay-1859668731.html

Китай уязвим перед экономикой Европы и потребителями в США, считает эксперт

Китай уязвим перед экономикой Европы и потребителями в США, считает эксперт - РИА Новости, 22.03.2023

Китай уязвим перед экономикой Европы и потребителями в США, считает эксперт

Китай очень уязвим перед европейской экономикой и потребителями в США, что делает его подверженным банковскому кризису, заявил РИА Новости бывший вице-президент РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T08:16

2023-03-22T08:16

2023-03-22T08:16

в мире

китай

сша

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ВАШИНГТОН, 22 мар – РИА Новости. Китай очень уязвим перед европейской экономикой и потребителями в США, что делает его подверженным банковскому кризису, заявил РИА Новости бывший вице-президент финансовой корпорации Lehman Brothers Лоуренс Макдональд. "Китай очень уязвим перед европейской экономикой и американским потребителем", - сообщил он на вопрос о том, окажется ли Китай устойчивым перед банковским кризисом. В то же время, Макдональд, работавший в Lehman Brothers в период финансового кризиса 2008 года и отвечавший за управление долговыми обязательствами и торговлю конвертируемыми ценными бумагами, полагает, что Китай является страной с "твердыми активами", которые будут расти в цене в ходе кризиса. Банкротство американского инвестиционного банка Lehman Brothers в 2008 году принято считать отправной точкой мирового финансового кризиса. Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Все застрахованные депозиты были переведены из SVB в отдельно созданную структуру - Deposit Insurance National Bank of Santa Clara. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков, также было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate.

https://ria.ru/20230321/pokhod-1859317306.html

китай

сша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, китай, сша