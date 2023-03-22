https://ria.ru/20230322/kino-1859875631.html
В Гонконге отменили хоррор о Винни Пухе
В Гонконге отменили хоррор о Винни Пухе - РИА Новости, 22.03.2023
В Гонконге отменили хоррор о Винни Пухе
В Гонконге кинотеатры отказались показывать хоррор "Винни-Пух: Кровь и мед", пишет Reuters со ссылкой на прокатчика ленты. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T19:43
2023-03-22T19:43
2023-03-22T19:48
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. В Гонконге кинотеатры отказались показывать хоррор "Винни-Пух: Кровь и мед", пишет Reuters со ссылкой на прокатчика ленты.Фильм должен был выйти 23 марта в 32 кинотеатрах. Дистрибьютор VII Pillars Entertainment заявил, что не знает причины случившегося. Управления по делам кино, газет и статей Гонконга (OFNAA) рассказало Reuters, что выдало сертификат одобрения заявителю. Решение кинотеатров Гонконга о показе фильмов с сертификатом одобрения — коммерческие, и OFNAA их не комментирует, агентство ссылается на Управление. Кинотеатры не ответили за запрос Reuters о комментарии.Компания Moviematic организовывала показ хоррора во вторник вечером. О его отмене, по данным Reuters, она сообщила в соцсети, сославшись на технические причины. Ранее сообщалось о том, что Норвегия отказала Тому Крузу в посадке вертолета из-за опасений за природу.
https://ria.ru/20230320/prokat-1859049029.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, гонконг, китай, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Гонконг, Китай, Кино и сериалы
В Гонконге отменили хоррор о Винни Пухе
Reuters: в Гонконге отменили показ хоррора о Винни Пухе
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости.
В Гонконге кинотеатры отказались показывать хоррор "Винни-Пух: Кровь и мед", пишет
Reuters со ссылкой на прокатчика ленты.
Фильм должен был выйти 23 марта в 32 кинотеатрах. Дистрибьютор VII Pillars Entertainment заявил, что не знает причины случившегося.
Управления по делам кино, газет и статей Гонконга (OFNAA) рассказало Reuters, что выдало сертификат одобрения заявителю. Решение кинотеатров Гонконга о показе фильмов с сертификатом одобрения — коммерческие, и OFNAA их не комментирует, агентство ссылается на Управление.
Кинотеатры не ответили за запрос Reuters о комментарии.
Компания Moviematic организовывала показ хоррора во вторник вечером. О его отмене, по данным Reuters, она сообщила в соцсети, сославшись на технические причины.
Ранее сообщалось
о том, что Норвегия отказала Тому Крузу в посадке вертолета из-за опасений за природу.
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