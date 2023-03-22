https://ria.ru/20230322/khmelnitskiy-1859657023.html

Власти сообщили о звуке взрыва в украинском Хмельницком

Власти сообщили о звуке взрыва в украинском Хмельницком - РИА Новости, 22.03.2023

Власти сообщили о звуке взрыва в украинском Хмельницком

Звук взрыва был слышен в украинском городе Хмельницкий, сообщает Хмельницкая областная госадминистрация в Telegram-канале. РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T03:50

2023-03-22T03:50

2023-03-22T03:52

в мире

хмельницкий (город)

хмельницкая область

вооруженные силы рф

специальная военная операция на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847083191_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_9bf894a0a629d4b20db92bc5c373ab53.jpg

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Звук взрыва был слышен в украинском городе Хмельницкий, сообщает Хмельницкая областная госадминистрация в Telegram-канале. В Хмельницкой области с 2.20 мск объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230322/trevoga-1859656747.html

хмельницкий (город)

хмельницкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, хмельницкий (город), хмельницкая область, вооруженные силы рф