Рейтинг@Mail.ru
Власти сообщили о звуке взрыва в украинском Хмельницком - РИА Новости, 22.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:50 22.03.2023 (обновлено: 03:52 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/khmelnitskiy-1859657023.html
Власти сообщили о звуке взрыва в украинском Хмельницком
Власти сообщили о звуке взрыва в украинском Хмельницком - РИА Новости, 22.03.2023
Власти сообщили о звуке взрыва в украинском Хмельницком
Звук взрыва был слышен в украинском городе Хмельницкий, сообщает Хмельницкая областная госадминистрация в Telegram-канале. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T03:50
2023-03-22T03:52
в мире
хмельницкий (город)
хмельницкая область
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847083191_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_9bf894a0a629d4b20db92bc5c373ab53.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Звук взрыва был слышен в украинском городе Хмельницкий, сообщает Хмельницкая областная госадминистрация в Telegram-канале. В Хмельницкой области с 2.20 мск объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230322/trevoga-1859656747.html
хмельницкий (город)
хмельницкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847083191_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_439cf0b8313328e575fc1ae043211a88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, хмельницкий (город), хмельницкая область, вооруженные силы рф
В мире, Хмельницкий (город), Хмельницкая область, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине
Власти сообщили о звуке взрыва в украинском Хмельницком

Областная госадминистрация сообщила о звуке взрыва в украинском Хмельницком

© iStock.com / Farion_OГород Хмельницкий, Украина
Город Хмельницкий, Украина - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© iStock.com / Farion_O
Город Хмельницкий, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Звук взрыва был слышен в украинском городе Хмельницкий, сообщает Хмельницкая областная госадминистрация в Telegram-канале.
«
"Было слышно звук взрыва в Хмельницком. Оставайтесь в укрытиях", - говорится в сообщении администрации.
В Хмельницкой области с 2.20 мск объявлена воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Вчера, 03:40
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХмельницкий (город)Хмельницкая областьВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала