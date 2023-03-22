https://ria.ru/20230322/khmelnitskiy-1859657023.html
Власти сообщили о звуке взрыва в украинском Хмельницком
Власти сообщили о звуке взрыва в украинском Хмельницком - РИА Новости, 22.03.2023
Власти сообщили о звуке взрыва в украинском Хмельницком
Звук взрыва был слышен в украинском городе Хмельницкий, сообщает Хмельницкая областная госадминистрация в Telegram-канале. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T03:50
2023-03-22T03:50
2023-03-22T03:52
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вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Звук взрыва был слышен в украинском городе Хмельницкий, сообщает Хмельницкая областная госадминистрация в Telegram-канале. В Хмельницкой области с 2.20 мск объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230322/trevoga-1859656747.html
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в мире, хмельницкий (город), хмельницкая область, вооруженные силы рф
В мире, Хмельницкий (город), Хмельницкая область, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине
Власти сообщили о звуке взрыва в украинском Хмельницком
Областная госадминистрация сообщила о звуке взрыва в украинском Хмельницком