https://ria.ru/20230322/kherson-1859723003.html
В Херсонской области втрое усилили линию обороны по левому берегу Днепра
В Херсонской области втрое усилили линию обороны по левому берегу Днепра - РИА Новости, 22.03.2023
В Херсонской области втрое усилили линию обороны по левому берегу Днепра
Линия обороны по левому берегу Днепра в пределах Херсонской области усилена в три раза, если враг сунется, ему будет дан самый жёсткий отпор, заявил врио... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T11:35
2023-03-22T11:35
2023-03-22T11:54
специальная военная операция на украине
херсонская область
безопасность
владимир сальдо
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Линия обороны по левому берегу Днепра в пределах Херсонской области усилена в три раза, если враг сунется, ему будет дан самый жёсткий отпор, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо."Линия обороны по левому берегу Днепра в пределах Херсонской области усилена в три раза - пусть враг только попробует сунуться, ему будет дан самый жёсткий отпор", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20230314/kherson-1857712883.html
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В Херсонской области втрое усилили линию обороны по левому берегу Днепра
Сальдо: линию обороны по левому берегу Днепра в Херсонской области усилили в три раза