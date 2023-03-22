Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области втрое усилили линию обороны по левому берегу Днепра - РИА Новости, 22.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:35 22.03.2023 (обновлено: 11:54 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/kherson-1859723003.html
В Херсонской области втрое усилили линию обороны по левому берегу Днепра
В Херсонской области втрое усилили линию обороны по левому берегу Днепра - РИА Новости, 22.03.2023
В Херсонской области втрое усилили линию обороны по левому берегу Днепра
Линия обороны по левому берегу Днепра в пределах Херсонской области усилена в три раза, если враг сунется, ему будет дан самый жёсткий отпор, заявил врио... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T11:35
2023-03-22T11:54
специальная военная операция на украине
херсонская область
безопасность
владимир сальдо
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/10/1824377455_0:267:3164:2047_1920x0_80_0_0_42d9255aae0d68440a819693c364047e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Линия обороны по левому берегу Днепра в пределах Херсонской области усилена в три раза, если враг сунется, ему будет дан самый жёсткий отпор, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо."Линия обороны по левому берегу Днепра в пределах Херсонской области усилена в три раза - пусть враг только попробует сунуться, ему будет дан самый жёсткий отпор", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20230314/kherson-1857712883.html
херсонская область
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/10/1824377455_858:317:3164:2047_1920x0_80_0_0_b129502ef4546ab300e2515a26e76625.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , безопасность, владимир сальдо, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Безопасность, Владимир Сальдо, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Херсонской области втрое усилили линию обороны по левому берегу Днепра

Сальдо: линию обороны по левому берегу Днепра в Херсонской области усилили в три раза

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкРабота артиллеристов на Херсонском направлении
Работа артиллеристов на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
Работа артиллеристов на Херсонском направлении. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Линия обороны по левому берегу Днепра в пределах Херсонской области усилена в три раза, если враг сунется, ему будет дан самый жёсткий отпор, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
"Линия обороны по левому берегу Днепра в пределах Херсонской области усилена в три раза - пусть враг только попробует сунуться, ему будет дан самый жёсткий отпор", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Киев не сможет захватить херсонское левобережье, заявили в Новой Каховке
14 марта, 10:59
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьБезопасностьВладимир СальдоРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала