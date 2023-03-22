https://ria.ru/20230322/khersh-1859813781.html

Херш раскритиковал публикации в западных СМИ о ЧП на "Северных потоках"

Херш раскритиковал публикации в западных СМИ о ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 22.03.2023

Херш раскритиковал публикации в западных СМИ о ЧП на "Северных потоках"

Американский журналист Сеймур Херш утверждает, что статьи в газетах New York Times и Zeit о диверсии на "Северных потоках" были организованы спецслужбами США... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T16:08

2023-03-22T16:08

2023-03-22T16:08

в мире

сша

сеймур херш

авария на "северных потоках"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850626093_0:0:2912:1638_1920x0_80_0_0_90a87d1b8996749674679a990741880b.jpg

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Американский журналист Сеймур Херш утверждает, что статьи в газетах New York Times и Zeit о диверсии на "Северных потоках" были организованы спецслужбами США для дискредитации его версии событий. "Это полная выдумка американской разведки, которая была передана немцам и направлена на дискредитацию вашей истории", - приводит Херш слова источника в разведывательном сообществе США в своем аккаунте на платформе Substack. Как отмечает Херш, оба издания включили в свои публикации предостережения, что "они многого не знают" о взрывах. "Послание заключалось в том, что пресса и общественность должны прекратить задавать вопросы и позволить следователям разгадать правду. Что, конечно, никогда не случится", - считает журналист. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Ранее британская газета Telegraph со ссылкой на информированные источники сообщила, что западные спецслужбы, расследующие теракты на "Северных потоках", изучают их возможную связь с известным украинским бизнесменом. Газета New York Times сообщила ранее о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу, трубопроводов "Северные потоки", стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь, немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут на Украину. Как утверждалось, операция проводилась на яхте, арендованной у компании, расположенной в Польше, которая, очевидно, принадлежит двум украинцам. Владимир Зеленский заявил, что Киев не имеет отношения к терактам на газопроводах "Северные потоки".

https://ria.ru/20230322/diversiya-1859780565.html

https://ria.ru/20230322/bayden-1859812497.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша, сеймур херш, авария на "северных потоках"