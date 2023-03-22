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Херш раскритиковал публикации в западных СМИ о ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 22.03.2023
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16:08 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/khersh-1859813781.html
Херш раскритиковал публикации в западных СМИ о ЧП на "Северных потоках"
Херш раскритиковал публикации в западных СМИ о ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 22.03.2023
Херш раскритиковал публикации в западных СМИ о ЧП на "Северных потоках"
Американский журналист Сеймур Херш утверждает, что статьи в газетах New York Times и Zeit о диверсии на "Северных потоках" были организованы спецслужбами США... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T16:08
2023-03-22T16:08
в мире
сша
сеймур херш
авария на "северных потоках"
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Американский журналист Сеймур Херш утверждает, что статьи в газетах New York Times и Zeit о диверсии на "Северных потоках" были организованы спецслужбами США для дискредитации его версии событий. "Это полная выдумка американской разведки, которая была передана немцам и направлена на дискредитацию вашей истории", - приводит Херш слова источника в разведывательном сообществе США в своем аккаунте на платформе Substack. Как отмечает Херш, оба издания включили в свои публикации предостережения, что "они многого не знают" о взрывах. "Послание заключалось в том, что пресса и общественность должны прекратить задавать вопросы и позволить следователям разгадать правду. Что, конечно, никогда не случится", - считает журналист. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Ранее британская газета Telegraph со ссылкой на информированные источники сообщила, что западные спецслужбы, расследующие теракты на "Северных потоках", изучают их возможную связь с известным украинским бизнесменом. Газета New York Times сообщила ранее о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу, трубопроводов "Северные потоки", стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь, немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут на Украину. Как утверждалось, операция проводилась на яхте, арендованной у компании, расположенной в Польше, которая, очевидно, принадлежит двум украинцам. Владимир Зеленский заявил, что Киев не имеет отношения к терактам на газопроводах "Северные потоки".
https://ria.ru/20230322/diversiya-1859780565.html
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в мире, сша, сеймур херш, авария на "северных потоках"
В мире, США, Сеймур Херш, Авария на "Северных потоках"
Херш раскритиковал публикации в западных СМИ о ЧП на "Северных потоках"

Херш назвал статьи в западных СМИ о "Северных потоках" попыткой дискредитации его версии

© AP Photo / Paul SakumaЖурналист Сеймур Херш
Журналист Сеймур Херш - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© AP Photo / Paul Sakuma
Журналист Сеймур Херш. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Американский журналист Сеймур Херш утверждает, что статьи в газетах New York Times и Zeit о диверсии на "Северных потоках" были организованы спецслужбами США для дискредитации его версии событий.
"Это полная выдумка американской разведки, которая была передана немцам и направлена на дискредитацию вашей истории", - приводит Херш слова источника в разведывательном сообществе США в своем аккаунте на платформе Substack.
Как отмечает Херш, оба издания включили в свои публикации предостережения, что "они многого не знают" о взрывах. "Послание заключалось в том, что пресса и общественность должны прекратить задавать вопросы и позволить следователям разгадать правду. Что, конечно, никогда не случится", - считает журналист.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности.
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Ранее британская газета Telegraph со ссылкой на информированные источники сообщила, что западные спецслужбы, расследующие теракты на "Северных потоках", изучают их возможную связь с известным украинским бизнесменом. Газета New York Times сообщила ранее о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу, трубопроводов "Северные потоки", стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве.
В свою очередь, немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут на Украину. Как утверждалось, операция проводилась на яхте, арендованной у компании, расположенной в Польше, которая, очевидно, принадлежит двум украинцам. Владимир Зеленский заявил, что Киев не имеет отношения к терактам на газопроводах "Северные потоки".
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В миреСШАСеймур ХершАвария на "Северных потоках"
 
 
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