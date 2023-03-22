https://ria.ru/20230322/khatyn-1859663080.html

В России обнародовали самый первый документ со списком жертв Хатыни

В России обнародовали самый первый документ со списком жертв Хатыни - РИА Новости, 22.03.2023

В России обнародовали самый первый документ со списком жертв Хатыни

Самый первый документ со списком жителей белорусской деревни Хатынь, уничтоженных 80 лет назад, впервые обнародован и предоставлен РИА Новости в рамках проекта... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T06:33

2023-03-22T06:33

2023-03-22T08:31

в мире

хатынь

белоруссия

минск

организация украинских националистов

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Самый первый документ со списком жителей белорусской деревни Хатынь, уничтоженных 80 лет назад, впервые обнародован и предоставлен РИА Новости в рамках проекта "Без срока давности". Хатынь находилась в 54 километрах к северо-западу от Минска. Гитлеровцы и их подручные из 118-го украинского батальона охранной полиции 22 марта 1943 года согнали всех жителей деревни в большой колхозный сарай и сожгли заживо. В огне погибли 149 человек, в том числе 75 детей. В советское время, по официальной версии, ответственность за акт геноцида возлагалась на немецких фашистов, участие в нем украинских карателей замалчивалось.Сейчас обнародована фотокопия акта комиссии по уточнению даты сожжения Хатыни и количества убитых жителей деревни, составленного 26 мая 1969 года в городском поселке Логойск. При проверке удалось установить, что Хатынь сожгли 22 марта 1943 года в 14:00."Сожжено 26 домов с надворными постройками. Все жители были согнаны в колхозный амбар, который был облит горючей смесью и подожжен, лиц, пытавшихся спастись, расстреливали. Всего сожжено 149 мирных советских граждан", — говорилось в документе. Далее в списке приведены фамилии членов 25 семей, погибших 80 лет назад (один дом был нежилой). Самому младшему, Толику Яскевичу, было семь недель. Украинский 118-й полицейский батальон был сформирован на основе парамилитарного формирования — Буковинского куреня Организации украинских националистов-мельниковцев*, созданного в июле 1941 года и участвовавшего в массовых расстрелах евреев в Бабьем Яре. В декабре 1942 года 118-й батальон был переброшен в Белоруссию. Основная часть батальона разместилась в городском поселке Плещеницы Минской области. Хотя основная задача 118-го батальона на оккупированной территории Белоруссии заключалась в борьбе с партизанами, он участвовал в карательных операциях, при которых массово убивали мирных жителей деревень путем расстрела или сожжения заживо. В Хатыни 118-й украинский батальон действовал совместно с головорезами из особого батальона СС под командованием Оскара Дирлевангера.Однако, как следует из обнародованных сейчас и предоставленных агентству в рамках проекта "Без срока давности" документов, именно украинские каратели заживо сожгли жителей Хатыни и при этом без остановки для верности расстреливали их.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20230322/khatyn-1859660935.html

https://ria.ru/20230322/khatyn-1859178994.html

хатынь

белоруссия

минск

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в мире, хатынь, белоруссия, минск, организация украинских националистов