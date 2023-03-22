https://ria.ru/20230322/khatyn-1859660935.html

Украинские каратели расстреливали заживо горевших жителей Хатыни

Украинские каратели расстреливали заживо горевших жителей Хатыни - РИА Новости, 22.03.2023

Украинские каратели расстреливали заживо горевших жителей Хатыни

Украинские каратели 80 лет назад яростно, без остановки расстреливали заживо сжигавшихся ими мирных жителей белорусской деревни Хатынь, об этом свидетельствуют... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T05:31

2023-03-22T05:31

2023-03-22T05:39

хатынь

белоруссия

минск

организация украинских националистов

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859400770_103:0:3744:2048_1920x0_80_0_0_d11b03282f8ab7b00915c506b28b0028.jpg

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Украинские каратели 80 лет назад яростно, без остановки расстреливали заживо сжигавшихся ими мирных жителей белорусской деревни Хатынь, об этом свидетельствуют новые архивные документы, впервые обнародованные и предоставленные РИА Новости в рамках проекта "Без срока давности". Хатынь находилась в 54 километрах к северо-западу от Минска. Всех жителей Хатыни гитлеровцы и их подручные из 118-го украинского батальона охранной полиции 22 марта 1943 года согнали в большой колхозный сарай и сожгли заживо. В огне погибли 149 человек, в том числе 75 детей. В советское время, по официальной версии, ответственность за этот акт геноцида возлагалась на гитлеровцев, участие в нем украинских карателей замалчивалось. Среди новых документов – фотокопия протокола допроса одного из участников уничтожения Хатыни, пулеметчика 118-го батальона Остапа Кнапа, состоявшегося 19 ноября 1973 года в КГБ Белорусской ССР. Кнап был выходцем с Западной Украины, уроженцем Яворовского района Львовской области. Кнап рассказал, что происходило 22 марта 1943 года в Хатыни. "К сараю и в сарай загоняли всех жителей деревни Хатынь: мужчин, женщин, детей, стариков. Многие женщины на руках несли грудных детей. Умеющие ходить дети шли, держась за родителей", - говорил Кнап. Когда людей стали загонять в сарай, поднялся крик и плач, добавлял он. По словам Кнапа, каратели оцепили сарай полудугой, со станковыми пулеметами в центре. Затем сарай подожгли. По находившимся в сарае людям стреляли все полицейские первой роты 118-го батальона, уточнил он. "Прекратили стрелять только тогда, когда весь сарай уже был объят пламенем, смолкли крик и плач людей в сарае. Из сарая выбраться никому не удалось", - говорил Кнап. Украинский 118-й полицейский батальон был сформирован на основе парамилитарного формирования - Буковинского куреня Организации украинских националистов-мельниковцев*, созданного в июле 1941 года, и участвовавшего в массовых расстрелах евреев в Бабьем Яру. В декабре 1942 года 118-й батальон был переброшен в Белоруссию. Основная часть батальона разместилась в городском поселке Плещеницы Минской области. Хотя основной задачей 118-го батальона на оккупированной территории Белоруссии была борьба с партизанами, он участвовал в карательных операциях, в ходе которых массово убивали мирных жителей деревень, которых расстреливали или сжигали заживо. В Хатыни 118-й украинский батальон действовал совместно с головорезами из особого батальона СС под командованием Оскара Дирлевангера.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20230322/khatyn-1859655654.html

https://ria.ru/20230322/khatyn-1859178994.html

хатынь

белоруссия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

хатынь, белоруссия, минск, организация украинских националистов, в мире