https://ria.ru/20230322/khatyn-1859655654.html
Жителей Хатыни сожгли украинские каратели, свидетельствуют документы
Жителей Хатыни сожгли украинские каратели, свидетельствуют документы - РИА Новости, 22.03.2023
Жителей Хатыни сожгли украинские каратели, свидетельствуют документы
Именно украинские каратели 80 лет назад заживо сожгли мирных жителей белорусской деревни Хатынь — это следует из новых архивных документов, впервые... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T03:21
2023-03-22T03:21
2023-03-22T03:26
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Именно украинские каратели 80 лет назад заживо сожгли мирных жителей белорусской деревни Хатынь — это следует из новых архивных документов, впервые обнародованных и предоставленных РИА Новости в рамках проекта "Без срока давности". Хатынь находилась в 54 километрах к северо-западу от Минска. Гитлеровцы и их подручные из 118-го украинского батальона охранной полиции 22 марта 1943 года согнали всех жителей этой деревни в большой колхозный сарай и сожгли заживо. В огне погибли 149 человек, в том числе 75 детей. В советское время, по официальной версии, ответственность за акт геноцида возлагалась на немецких фашистов, участие в нем украинских карателей замалчивалось. Среди новых документов — фотокопия протокола допроса одного из участников уничтожения Хатыни, бывшего пулеметчика 118-го батальона, выходца с Западной Украины Остапа Кнапа, состоявшегося 20 октября 1988 года в Минске. Допрос проводился в прокуратуре Белорусской ССР. Кнап рассказал, что полицейские из 118-го батальона сгоняли жителей Хатыни в сарай. Украинский 118-й полицейский батальон образовался на основе парамилитарного формирования — Буковинского куреня Организации украинских националистов-мельниковцев*, созданного в июле 1941 года, и участвовавшего в массовых расстрелах евреев в Бабьем Яру. В декабре 1942 года 118-й батальон был переброшен в Белоруссию. Основная часть батальона разместилась в городском поселке Плещеницы Минской области. Хотя основная задача 118-го батальона на оккупированной территории Белоруссии заключалась в борьбе с партизанами, он участвовал в карательных операциях, при которых массово убивали мирных жителей деревень путем расстрела или сожжения заживо. В Хатыни 118-й украинский батальон действовал совместно с головорезами из особого батальона СС под командованием Оскара Дирлевангера.* Запрещенная в России экстремистская организация.
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в мире, хатынь, минск, белоруссия, организация украинских националистов
В мире, Хатынь, Минск, Белоруссия, Организация украинских националистов
Жителей Хатыни сожгли украинские каратели, свидетельствуют документы
Согласно архивным документам, именно украинские каратели заживо сожгли жителей Хатыни
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Именно украинские каратели 80 лет назад заживо сожгли мирных жителей белорусской деревни Хатынь — это следует из новых архивных документов, впервые обнародованных и предоставленных РИА Новости в рамках проекта "Без срока давности".
Хатынь находилась в 54 километрах к северо-западу от Минска
. Гитлеровцы и их подручные из 118-го украинского батальона охранной полиции 22 марта 1943 года согнали всех жителей этой деревни в большой колхозный сарай и сожгли заживо. В огне погибли 149 человек, в том числе 75 детей. В советское время, по официальной версии, ответственность за акт геноцида возлагалась на немецких фашистов, участие в нем украинских карателей замалчивалось.
Среди новых документов — фотокопия протокола допроса одного из участников уничтожения Хатыни, бывшего пулеметчика 118-го батальона, выходца с Западной Украины Остапа Кнапа, состоявшегося 20 октября 1988 года в Минске. Допрос проводился в прокуратуре Белорусской ССР.
Кнап рассказал, что полицейские из 118-го батальона сгоняли жителей Хатыни в сарай.
«
"Когда в сарай загнали всех людей, возле дверей поставили станковый пулемет, за которым был (пулеметчик) Лещенко, затем, кто приказал, я не знаю, но переводчик командира батальона Смовского по фамилии Лукович подбежал с факелом и поджег солому на крыше сарая. Сарай загорелся", — говорил Кнап.
Украинский 118-й полицейский батальон образовался на основе парамилитарного формирования — Буковинского куреня Организации украинских националистов-мельниковцев*, созданного в июле 1941 года, и участвовавшего в массовых расстрелах евреев в Бабьем Яру.
В декабре 1942 года 118-й батальон был переброшен в Белоруссию
. Основная часть батальона разместилась в городском поселке Плещеницы Минской области
. Хотя основная задача 118-го батальона на оккупированной территории Белоруссии заключалась в борьбе с партизанами, он участвовал в карательных операциях, при которых массово убивали мирных жителей деревень путем расстрела или сожжения заживо. В Хатыни 118-й украинский батальон действовал совместно с головорезами из особого батальона СС под командованием Оскара Дирлевангера.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
Деревня Хатынь в Белоруссии