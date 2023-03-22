https://ria.ru/20230322/khatyn-1859655654.html

Жителей Хатыни сожгли украинские каратели, свидетельствуют документы

Жителей Хатыни сожгли украинские каратели, свидетельствуют документы - РИА Новости, 22.03.2023

Жителей Хатыни сожгли украинские каратели, свидетельствуют документы

Именно украинские каратели 80 лет назад заживо сожгли мирных жителей белорусской деревни Хатынь — это следует из новых архивных документов, впервые... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T03:21

2023-03-22T03:21

2023-03-22T03:26

в мире

хатынь

минск

белоруссия

организация украинских националистов

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Именно украинские каратели 80 лет назад заживо сожгли мирных жителей белорусской деревни Хатынь — это следует из новых архивных документов, впервые обнародованных и предоставленных РИА Новости в рамках проекта "Без срока давности". Хатынь находилась в 54 километрах к северо-западу от Минска. Гитлеровцы и их подручные из 118-го украинского батальона охранной полиции 22 марта 1943 года согнали всех жителей этой деревни в большой колхозный сарай и сожгли заживо. В огне погибли 149 человек, в том числе 75 детей. В советское время, по официальной версии, ответственность за акт геноцида возлагалась на немецких фашистов, участие в нем украинских карателей замалчивалось. Среди новых документов — фотокопия протокола допроса одного из участников уничтожения Хатыни, бывшего пулеметчика 118-го батальона, выходца с Западной Украины Остапа Кнапа, состоявшегося 20 октября 1988 года в Минске. Допрос проводился в прокуратуре Белорусской ССР. Кнап рассказал, что полицейские из 118-го батальона сгоняли жителей Хатыни в сарай. Украинский 118-й полицейский батальон образовался на основе парамилитарного формирования — Буковинского куреня Организации украинских националистов-мельниковцев*, созданного в июле 1941 года, и участвовавшего в массовых расстрелах евреев в Бабьем Яру. В декабре 1942 года 118-й батальон был переброшен в Белоруссию. Основная часть батальона разместилась в городском поселке Плещеницы Минской области. Хотя основная задача 118-го батальона на оккупированной территории Белоруссии заключалась в борьбе с партизанами, он участвовал в карательных операциях, при которых массово убивали мирных жителей деревень путем расстрела или сожжения заживо. В Хатыни 118-й украинский батальон действовал совместно с головорезами из особого батальона СС под командованием Оскара Дирлевангера.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20230322/khatyn-1859178994.html

хатынь

минск

белоруссия

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в мире, хатынь, минск, белоруссия, организация украинских националистов