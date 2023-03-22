https://ria.ru/20230322/khakery-1859661080.html

В России фиксируют новый вид атак хакеров

В России фиксируют новый вид атак хакеров - РИА Новости, 22.03.2023

В России фиксируют новый вид атак хакеров

Хакеры стали чаще проводить атаки с помощью программ-шифровальщиков с целью вывода из строя компьютерных систем в России без возможности восстановления даже за... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T05:31

2023-03-22T05:31

2023-03-22T05:42

технологии

россия

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Хакеры стали чаще проводить атаки с помощью программ-шифровальщиков с целью вывода из строя компьютерных систем в России без возможности восстановления даже за выкуп, сообщили РИА Новости в компании по управлению цифровыми рисками BI.ZONE. "Активность шифровальщиков не утихает последние несколько лет, и мы видим появление все новых модификаций подобного вредоносного ПО. В большинстве случаев шифровальщики атакуют частные компании, но не обходят стороной и рядовых пользователей. Обычно такие злоумышленники имеют финансовую мотивацию, но последнее время мы все чаще фиксируем использование программ-вымогателей с целью вывода из строя компьютерных систем без возможности восстановления", - рассказал руководитель управления киберразведки BI.ZONE Олег Скулкин. Одним из таких примеров, по его словам, является атака группы Key Wolf, которую эксперты компании обнаружили в марте. Злоумышленники распространяют файл с программой-шифровальщиком, которая кодирует все данные на компьютере. "Важная особенность в том, что у потерпевшего нет возможности дешифровать данные, даже за выкуп", - поясняется в сообщении. Программа-шифровальщик Key Group шифрует данные на жестких дисках, ставит на рабочий стол иллюстрацию с логотипом группировки и выводит на экран сообщение на английском языке. "В нем говорится о цели атаки - уничтожить российские компьютеры. Мошенники предлагают помочь им в этом, а для этого требуется перевести деньги на их биткоин-кошелек", - рассказали в компании. Чтобы защититься от вредоносных файлов, распространяемых по электронной почте, эксперты рекомендуют пользоваться специализированными решениями, которые блокируют спам и опасные письма.

https://ria.ru/20230322/khaker-1859651684.html

https://ria.ru/20230321/kiberataki-1859367437.html

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технологии, россия