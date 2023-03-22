https://ria.ru/20230322/khaker-1859651684.html

В России выросло число хакерских атак на банки

В России выросло число хакерских атак на банки - РИА Новости, 22.03.2023

В России выросло число хакерских атак на банки

Число кибератак на российские кредитные организации в первом квартале выросло почти на треть по сравнению с прошлым годом, самая мощная атака второй год подряд... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T02:00

2023-03-22T02:00

2023-03-22T02:01

экономика

технологии

россия

уралсиб (финансовая корпорация)

росбанк

ак барс (банк)

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Число кибератак на российские кредитные организации в первом квартале выросло почти на треть по сравнению с прошлым годом, самая мощная атака второй год подряд была в феврале, она осуществлялась на один и тот же банк, входящий в десятку крупнейших, сообщил РИА Новости руководитель направления WAF и Anti-DDoS компании "РТК-Солар" Алексей Пашков. Накануне Банк России сообщил, что на прошлой неделе зафиксировал повышенное число кибератак на кредитные организации, все они отражались штатно. На прошлой неделе сразу несколько банков сообщили о DDos-атаках на свои сервисы. В частности, с такими инцидентами сталкивались "Уралсиб", Росбанк и "Ак Барс банк". "Количество DDoS-атак на российские банки в первом квартале 2023 года на 31% (то есть почти на треть) превышает аналогичный показатель первого квартала 2022 года... Самая мощная атака второй год подряд зафиксирована нами в феврале. Оба раза жертвой хакеров становился один и тот же банк из топ-10", - сообщил Пашков. Однако по сравнению с 2022 годом интенсивность самой мощной DDoS-атаки снизилась с 2,3 до 1,5 Гбит/c, а продолжительность самой долгой атаки за первый квартал осталась практически неизменной - чуть больше 31 дня, рассказал Пашков. Стоит учесть, что в 2022 году волна массовых DDoS-атак начала резко нарастать только в марте, когда количество атак увеличилось более чем в 30 раз в сравнении с февралем того же года, а пик атак на финсектор пришелся на апрель-май, добавил он. "Таким образом, второй год подряд после начала СВО мы видим одинаковые атаки на одни и те же крупнейшие банки. То есть злоумышленники выбирают самые значимые финорганизации страны, стремясь вызвать раздражение и недовольство максимального числа пользователей. Хотя крупные банки использую качественную защиту от DDoS, подобные изматывающие атаки доставляют определенные неудобства этим организациям", - заключил эксперт.

https://ria.ru/20230321/kiberataki-1859367437.html

https://ria.ru/20230321/kaspersky-1859333841.html

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экономика, технологии, россия, уралсиб (финансовая корпорация), росбанк, ак барс (банк)