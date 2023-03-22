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В России выросло число хакерских атак на банки - РИА Новости, 22.03.2023
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02:00 22.03.2023 (обновлено: 02:01 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/khaker-1859651684.html
В России выросло число хакерских атак на банки
В России выросло число хакерских атак на банки - РИА Новости, 22.03.2023
В России выросло число хакерских атак на банки
Число кибератак на российские кредитные организации в первом квартале выросло почти на треть по сравнению с прошлым годом, самая мощная атака второй год подряд... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T02:00
2023-03-22T02:01
экономика
технологии
россия
уралсиб (финансовая корпорация)
росбанк
ак барс (банк)
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Число кибератак на российские кредитные организации в первом квартале выросло почти на треть по сравнению с прошлым годом, самая мощная атака второй год подряд была в феврале, она осуществлялась на один и тот же банк, входящий в десятку крупнейших, сообщил РИА Новости руководитель направления WAF и Anti-DDoS компании "РТК-Солар" Алексей Пашков. Накануне Банк России сообщил, что на прошлой неделе зафиксировал повышенное число кибератак на кредитные организации, все они отражались штатно. На прошлой неделе сразу несколько банков сообщили о DDos-атаках на свои сервисы. В частности, с такими инцидентами сталкивались "Уралсиб", Росбанк и "Ак Барс банк". "Количество DDoS-атак на российские банки в первом квартале 2023 года на 31% (то есть почти на треть) превышает аналогичный показатель первого квартала 2022 года... Самая мощная атака второй год подряд зафиксирована нами в феврале. Оба раза жертвой хакеров становился один и тот же банк из топ-10", - сообщил Пашков. Однако по сравнению с 2022 годом интенсивность самой мощной DDoS-атаки снизилась с 2,3 до 1,5 Гбит/c, а продолжительность самой долгой атаки за первый квартал осталась практически неизменной - чуть больше 31 дня, рассказал Пашков. Стоит учесть, что в 2022 году волна массовых DDoS-атак начала резко нарастать только в марте, когда количество атак увеличилось более чем в 30 раз в сравнении с февралем того же года, а пик атак на финсектор пришелся на апрель-май, добавил он. "Таким образом, второй год подряд после начала СВО мы видим одинаковые атаки на одни и те же крупнейшие банки. То есть злоумышленники выбирают самые значимые финорганизации страны, стремясь вызвать раздражение и недовольство максимального числа пользователей. Хотя крупные банки использую качественную защиту от DDoS, подобные изматывающие атаки доставляют определенные неудобства этим организациям", - заключил эксперт.
https://ria.ru/20230321/kiberataki-1859367437.html
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экономика, технологии, россия, уралсиб (финансовая корпорация), росбанк, ак барс (банк)
Экономика, Технологии, Россия, Уралсиб (финансовая корпорация), Росбанк, Ак Барс (банк)
В России выросло число хакерских атак на банки

Пашков: число хакерских атак на банки России в первом квартале выросло почти на треть

© iStock.com / eclipse_imagesХакер
Хакер - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© iStock.com / eclipse_images
Хакер. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Число кибератак на российские кредитные организации в первом квартале выросло почти на треть по сравнению с прошлым годом, самая мощная атака второй год подряд была в феврале, она осуществлялась на один и тот же банк, входящий в десятку крупнейших, сообщил РИА Новости руководитель направления WAF и Anti-DDoS компании "РТК-Солар" Алексей Пашков.
Накануне Банк России сообщил, что на прошлой неделе зафиксировал повышенное число кибератак на кредитные организации, все они отражались штатно. На прошлой неделе сразу несколько банков сообщили о DDos-атаках на свои сервисы. В частности, с такими инцидентами сталкивались "Уралсиб", Росбанк и "Ак Барс банк".
Хакер - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
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"Количество DDoS-атак на российские банки в первом квартале 2023 года на 31% (то есть почти на треть) превышает аналогичный показатель первого квартала 2022 года... Самая мощная атака второй год подряд зафиксирована нами в феврале. Оба раза жертвой хакеров становился один и тот же банк из топ-10", - сообщил Пашков.
Однако по сравнению с 2022 годом интенсивность самой мощной DDoS-атаки снизилась с 2,3 до 1,5 Гбит/c, а продолжительность самой долгой атаки за первый квартал осталась практически неизменной - чуть больше 31 дня, рассказал Пашков.
Стоит учесть, что в 2022 году волна массовых DDoS-атак начала резко нарастать только в марте, когда количество атак увеличилось более чем в 30 раз в сравнении с февралем того же года, а пик атак на финсектор пришелся на апрель-май, добавил он.
"Таким образом, второй год подряд после начала СВО мы видим одинаковые атаки на одни и те же крупнейшие банки. То есть злоумышленники выбирают самые значимые финорганизации страны, стремясь вызвать раздражение и недовольство максимального числа пользователей. Хотя крупные банки использую качественную защиту от DDoS, подобные изматывающие атаки доставляют определенные неудобства этим организациям", - заключил эксперт.
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