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ДУМ России окажет помощь мусульманам ДНР для совершения хаджа - РИА Новости, 22.03.2023
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Религия
 
05:48 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/khadzh-1859661653.html
ДУМ России окажет помощь мусульманам ДНР для совершения хаджа
ДУМ России окажет помощь мусульманам ДНР для совершения хаджа - РИА Новости, 22.03.2023
ДУМ России окажет помощь мусульманам ДНР для совершения хаджа
Духовное управление мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) окажет всяческую помощь единоверцам Донецкой народной республики, в том числе при отправке мусульман РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T05:48
2023-03-22T05:48
религия
общество
россия
донецкая народная республика
донбасс
рушан аббясов
равиль гайнутдин
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Духовное управление мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) окажет всяческую помощь единоверцам Донецкой народной республики, в том числе при отправке мусульман Донбасса в Мекку и Медину, сообщил РИА Новости зампред ДУМ РФ Рушан Аббясов. "Мусульманская община ДНР находится под каноническим руководством ДУМ РФ. Недавно состоялась встреча руководителя уммы ДНР Рашида Брагина и главы ДУМ РФ муфтия Равиля Гайнутдина. ДУМ РФ всецело поддерживает мусульман ДНР, в том числе материально. В 2022-м году по благословению муфтия Равиля Гайнутдина мусульмане ДНР совершили большое паломничество – хадж, по благотворительной квоте. Планируем, что это произойдет и в этом году", - рассказал в интервью РИА Новости Аббясов. Священный для мусульман месяц Рамадан, в который предписывается пост до захода солнца – один из пяти столпов ислама. В этом году он начинается с заходом солнца 22 марта и заканчивается 21 апреля.
https://ria.ru/20230310/tsennosti-1857135006.html
россия
донецкая народная республика
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общество, россия, донецкая народная республика, донбасс, рушан аббясов, равиль гайнутдин
Религия, Общество, Россия, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Рушан Аббясов, Равиль Гайнутдин
ДУМ России окажет помощь мусульманам ДНР для совершения хаджа

Аббясов: ДУМ России окажет всяческую помощь мусульманам ДНР для совершения хаджа

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРушан Аббясов
Рушан Аббясов - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Рушан Аббясов. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Духовное управление мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) окажет всяческую помощь единоверцам Донецкой народной республики, в том числе при отправке мусульман Донбасса в Мекку и Медину, сообщил РИА Новости зампред ДУМ РФ Рушан Аббясов.
"Мусульманская община ДНР находится под каноническим руководством ДУМ РФ. Недавно состоялась встреча руководителя уммы ДНР Рашида Брагина и главы ДУМ РФ муфтия Равиля Гайнутдина. ДУМ РФ всецело поддерживает мусульман ДНР, в том числе материально. В 2022-м году по благословению муфтия Равиля Гайнутдина мусульмане ДНР совершили большое паломничество – хадж, по благотворительной квоте. Планируем, что это произойдет и в этом году", - рассказал в интервью РИА Новости Аббясов.
Сергей Степашин - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
Мусульмане и христиане вместе отстаивают общие ценности, считает Степашин
10 марта, 19:59
Священный для мусульман месяц Рамадан, в который предписывается пост до захода солнца – один из пяти столпов ислама. В этом году он начинается с заходом солнца 22 марта и заканчивается 21 апреля.
 
РелигияОбществоРоссияДонецкая Народная РеспубликаДонбассРушан АббясовРавиль Гайнутдин
 
 
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