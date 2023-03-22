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ДУМ России окажет помощь мусульманам ДНР для совершения хаджа
ДУМ России окажет помощь мусульманам ДНР для совершения хаджа - РИА Новости, 22.03.2023
ДУМ России окажет помощь мусульманам ДНР для совершения хаджа
Духовное управление мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) окажет всяческую помощь единоверцам Донецкой народной республики, в том числе при отправке мусульман РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T05:48
2023-03-22T05:48
2023-03-22T05:48
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донецкая народная республика
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рушан аббясов
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Духовное управление мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) окажет всяческую помощь единоверцам Донецкой народной республики, в том числе при отправке мусульман Донбасса в Мекку и Медину, сообщил РИА Новости зампред ДУМ РФ Рушан Аббясов. "Мусульманская община ДНР находится под каноническим руководством ДУМ РФ. Недавно состоялась встреча руководителя уммы ДНР Рашида Брагина и главы ДУМ РФ муфтия Равиля Гайнутдина. ДУМ РФ всецело поддерживает мусульман ДНР, в том числе материально. В 2022-м году по благословению муфтия Равиля Гайнутдина мусульмане ДНР совершили большое паломничество – хадж, по благотворительной квоте. Планируем, что это произойдет и в этом году", - рассказал в интервью РИА Новости Аббясов. Священный для мусульман месяц Рамадан, в который предписывается пост до захода солнца – один из пяти столпов ислама. В этом году он начинается с заходом солнца 22 марта и заканчивается 21 апреля.
https://ria.ru/20230310/tsennosti-1857135006.html
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общество, россия, донецкая народная республика, донбасс, рушан аббясов, равиль гайнутдин
Религия, Общество, Россия, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Рушан Аббясов, Равиль Гайнутдин
ДУМ России окажет помощь мусульманам ДНР для совершения хаджа
Аббясов: ДУМ России окажет всяческую помощь мусульманам ДНР для совершения хаджа