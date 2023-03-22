https://ria.ru/20230322/kartina-1859501959.html

В Софии в ходе рейда нашли картину стоимостью 50 миллионов евро

В Софии в ходе рейда нашли картину стоимостью 50 миллионов евро - РИА Новости, 22.03.2023

В Софии в ходе рейда нашли картину стоимостью 50 миллионов евро

Картину Джексона Поллока обнаружили в Болгарии в ходе международной операции против контрабанды культурных ценностей, сообщает Болгарское национальное радио... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T04:00

2023-03-22T04:00

2023-03-22T04:00

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Картину Джексона Поллока обнаружили в Болгарии в ходе международной операции против контрабанды культурных ценностей, сообщает Болгарское национальное радио (БНР) со ссылкой на близкие к расследованию источники. По словам источников, операция под патронажем Европола проводилась в Софии, в Афинах и на острове Крит с целью нейтрализации организованной преступной группы. Были задержаны три гражданина Греции и один болгарин. Сотрудники болгарской дирекции по борьбе с организованной преступностью (ГДБОП) в ходе рейда обнаружили полотно, в правом верхнем углу которого читается подпись Джексона Поллока. Произведение передали специалистам Национальной художественной галереи в Софии. Экспертиза подтвердила, что речь идет о некаталогизированной работе Поллока, которая датируется 1949 годом. По мнению специалистов, на аукционе цена картины могла бы достигнуть 50 миллионов евро. Пол Джексон Поллок (1912-1956) — американский художник, идеолог и лидер абстрактного экспрессионизма. Разработал метод "разбрызгивания" (drip painting), для которого характерно создание картины путем разбрызгивания на полотно красок. Поллок оказал значительное влияние на искусство второй половины XX века.Ранее сообщалось о продаже на торгах первого посмертного издания стихов Лермонтова.

https://ria.ru/20230215/muzey-1852116315.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, искусство, софия (город), болгария, европол