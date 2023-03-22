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Гость шоу Владимира Соловьева упал в обморок в прямом эфире - РИА Новости, 22.03.2023
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02:31 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/karneev-1859652954.html
Гость шоу Владимира Соловьева упал в обморок в прямом эфире
Гость шоу Владимира Соловьева упал в обморок в прямом эфире - РИА Новости, 22.03.2023
Гость шоу Владимира Соловьева упал в обморок в прямом эфире
Руководитель Школы Востоковедения Высшей школы экономики Андрей Карнеев упал в обморок в прямом эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым". РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T02:31
2023-03-22T02:31
владимир соловьев (телеведущий)
происшествия
россия
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Руководитель Школы Востоковедения Высшей школы экономики Андрей Карнеев упал в обморок в прямом эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".Профессор потерял сознание прямо во время оживленной беседы экспертов. Гости программы и Владимир Соловьев вызвали врачей и оказали Андрею Корнееву первую помощь.После инцидента врачи обследовали Андрея Карнеева, отмечается, что сейчас с ним все в порядке и он находится дома.
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владимир соловьев (телеведущий), происшествия, россия
Владимир Соловьев (телеведущий), Происшествия, Россия
Гость шоу Владимира Соловьева упал в обморок в прямом эфире

Профессор Карнеев упал в обморок в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым"

© Telegram-канал Владимира СоловьеваСтоп-кадр из передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым"
Стоп-кадр из передачи Вечер с Владимиром Соловьевым
© Telegram-канал Владимира Соловьева
Стоп-кадр из передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым"
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Руководитель Школы Востоковедения Высшей школы экономики Андрей Карнеев упал в обморок в прямом эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".
Профессор потерял сознание прямо во время оживленной беседы экспертов. Гости программы и Владимир Соловьев вызвали врачей и оказали Андрею Корнееву первую помощь.
После инцидента врачи обследовали Андрея Карнеева, отмечается, что сейчас с ним все в порядке и он находится дома.
 
Владимир Соловьев (телеведущий)ПроисшествияРоссия
 
 
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