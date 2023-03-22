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Гость шоу Владимира Соловьева упал в обморок в прямом эфире
Гость шоу Владимира Соловьева упал в обморок в прямом эфире - РИА Новости, 22.03.2023
Гость шоу Владимира Соловьева упал в обморок в прямом эфире
Руководитель Школы Востоковедения Высшей школы экономики Андрей Карнеев упал в обморок в прямом эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым". РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T02:31
2023-03-22T02:31
2023-03-22T02:31
владимир соловьев (телеведущий)
происшествия
россия
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Руководитель Школы Востоковедения Высшей школы экономики Андрей Карнеев упал в обморок в прямом эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".Профессор потерял сознание прямо во время оживленной беседы экспертов. Гости программы и Владимир Соловьев вызвали врачей и оказали Андрею Корнееву первую помощь.После инцидента врачи обследовали Андрея Карнеева, отмечается, что сейчас с ним все в порядке и он находится дома.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир соловьев (телеведущий), происшествия, россия
Владимир Соловьев (телеведущий), Происшествия, Россия
Гость шоу Владимира Соловьева упал в обморок в прямом эфире
Профессор Карнеев упал в обморок в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым"