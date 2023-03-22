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Гость шоу Владимира Соловьева упал в обморок в прямом эфире

Гость шоу Владимира Соловьева упал в обморок в прямом эфире - РИА Новости, 22.03.2023

Гость шоу Владимира Соловьева упал в обморок в прямом эфире

Руководитель Школы Востоковедения Высшей школы экономики Андрей Карнеев упал в обморок в прямом эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым". РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T02:31

2023-03-22T02:31

2023-03-22T02:31

владимир соловьев (телеведущий)

происшествия

россия

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Руководитель Школы Востоковедения Высшей школы экономики Андрей Карнеев упал в обморок в прямом эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".Профессор потерял сознание прямо во время оживленной беседы экспертов. Гости программы и Владимир Соловьев вызвали врачей и оказали Андрею Корнееву первую помощь.После инцидента врачи обследовали Андрея Карнеева, отмечается, что сейчас с ним все в порядке и он находится дома.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

владимир соловьев (телеведущий), происшествия, россия