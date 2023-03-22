https://ria.ru/20230322/kaliningrad-1859673697.html
Глава Калининграда Любивый подал в отставку
Глава Калининграда Любивый подал в отставку - РИА Новости, 22.03.2023
Глава Калининграда Любивый подал в отставку
Мэр Калининграда Евгений Любивый подал в отставку по собственному желанию, сообщил РИА Новости источник в администрации города. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T08:58
2023-03-22T08:58
2023-03-22T10:40
калининград
политика
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КАЛИНИНГРАД, 22 мар — РИА Новости. Мэр Калининграда Евгений Любивый подал в отставку по собственному желанию, сообщил РИА Новости источник в администрации города."Глава Калининграда Евгений Любивый написал заявление об уходе с должности по собственному желанию, вопрос об отставке мэра будет рассмотрен сегодня на заседании горсовета", — сказал собеседник агентства.Источнику неизвестны причины такого решения.Евгений Любивый избран главой Калининграда 8 октября 2021 большинством голосов депутатов городского совета. До этого Любивый возглавлял клиническую больницу скорой медицинской помощи (БСМП) в Калининграде. Он занимал должность главного врача больницы, а также внештатного хирурга регионального Минздрава.
https://ria.ru/20230113/deti-1844775632.html
калининград
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калининград, политика
Глава Калининграда Любивый подал в отставку
Глава Калининграда Любивый подал в отставку по собственному желанию
КАЛИНИНГРАД, 22 мар — РИА Новости. Мэр Калининграда Евгений Любивый подал в отставку по собственному желанию, сообщил РИА Новости источник в администрации города.
"Глава Калининграда
Евгений Любивый написал заявление об уходе с должности по собственному желанию, вопрос об отставке мэра будет рассмотрен сегодня на заседании горсовета", — сказал собеседник агентства.
Источнику неизвестны причины такого решения.
Евгений Любивый избран главой Калининграда 8 октября 2021 большинством голосов депутатов городского совета. До этого Любивый возглавлял клиническую больницу скорой медицинской помощи (БСМП) в Калининграде. Он занимал должность главного врача больницы, а также внештатного хирурга регионального Минздрава.
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