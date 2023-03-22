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Глава Калининграда Любивый подал в отставку - РИА Новости, 22.03.2023
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08:58 22.03.2023 (обновлено: 10:40 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/kaliningrad-1859673697.html
Глава Калининграда Любивый подал в отставку
Глава Калининграда Любивый подал в отставку - РИА Новости, 22.03.2023
Глава Калининграда Любивый подал в отставку
Мэр Калининграда Евгений Любивый подал в отставку по собственному желанию, сообщил РИА Новости источник в администрации города. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T08:58
2023-03-22T10:40
калининград
политика
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КАЛИНИНГРАД, 22 мар — РИА Новости. Мэр Калининграда Евгений Любивый подал в отставку по собственному желанию, сообщил РИА Новости источник в администрации города."Глава Калининграда Евгений Любивый написал заявление об уходе с должности по собственному желанию, вопрос об отставке мэра будет рассмотрен сегодня на заседании горсовета", — сказал собеседник агентства.Источнику неизвестны причины такого решения.Евгений Любивый избран главой Калининграда 8 октября 2021 большинством голосов депутатов городского совета. До этого Любивый возглавлял клиническую больницу скорой медицинской помощи (БСМП) в Калининграде. Он занимал должность главного врача больницы, а также внештатного хирурга регионального Минздрава.
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калининград, политика
Калининград, Политика
Глава Калининграда Любивый подал в отставку

Глава Калининграда Любивый подал в отставку по собственному желанию

© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанкЕвгений Любивый
Евгений Любивый - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Евгений Любивый. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 22 мар — РИА Новости. Мэр Калининграда Евгений Любивый подал в отставку по собственному желанию, сообщил РИА Новости источник в администрации города.
"Глава Калининграда Евгений Любивый написал заявление об уходе с должности по собственному желанию, вопрос об отставке мэра будет рассмотрен сегодня на заседании горсовета", — сказал собеседник агентства.
Источнику неизвестны причины такого решения.
Евгений Любивый избран главой Калининграда 8 октября 2021 большинством голосов депутатов городского совета. До этого Любивый возглавлял клиническую больницу скорой медицинской помощи (БСМП) в Калининграде. Он занимал должность главного врача больницы, а также внештатного хирурга регионального Минздрава.
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