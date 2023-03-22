https://ria.ru/20230322/kaliningrad-1859673697.html

Глава Калининграда Любивый подал в отставку

Глава Калининграда Любивый подал в отставку - РИА Новости, 22.03.2023

Глава Калининграда Любивый подал в отставку

Мэр Калининграда Евгений Любивый подал в отставку по собственному желанию, сообщил РИА Новости источник в администрации города. РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T08:58

2023-03-22T08:58

2023-03-22T10:40

калининград

политика

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КАЛИНИНГРАД, 22 мар — РИА Новости. Мэр Калининграда Евгений Любивый подал в отставку по собственному желанию, сообщил РИА Новости источник в администрации города."Глава Калининграда Евгений Любивый написал заявление об уходе с должности по собственному желанию, вопрос об отставке мэра будет рассмотрен сегодня на заседании горсовета", — сказал собеседник агентства.Источнику неизвестны причины такого решения.Евгений Любивый избран главой Калининграда 8 октября 2021 большинством голосов депутатов городского совета. До этого Любивый возглавлял клиническую больницу скорой медицинской помощи (БСМП) в Калининграде. Он занимал должность главного врача больницы, а также внештатного хирурга регионального Минздрава.

https://ria.ru/20230113/deti-1844775632.html

калининград

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

калининград, политика