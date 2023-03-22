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Кадыров выступил с предложением к Западу по боеприпасам с ураном - РИА Новости, 22.03.2023
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23:40 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/kadyrov-1859918962.html
Кадыров выступил с предложением к Западу по боеприпасам с ураном
Кадыров выступил с предложением к Западу по боеприпасам с ураном - РИА Новости, 22.03.2023
Кадыров выступил с предложением к Западу по боеприпасам с ураном
Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил продемонстрировать на территориях Запада последствия уранового заражения, после чего желание рассуждать на эту тему отпадет РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T23:40
2023-03-22T23:40
россия
украина
рамзан кадыров
нато
великобритания
в мире
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ГРОЗНЫЙ, 22 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил продемонстрировать на территориях Запада последствия уранового заражения, после чего желание рассуждать на эту тему отпадет само собой. "&lt;...&gt; Великобритания чуть ли не хвастается тем, что планирует предоставить Украине снаряды с обедненным ураном. Успели даже "успокоить" всех, мол, это не радиоактивный уран. Уж где-где, а в России таких дураков, которые не разбираются в свойствах тяжелого металла, в тысячи раз меньше. О последствиях использования подобных грязных снарядов я напоминать не буду, но считаю, что враждебные к России страны даже заикаться на букву "у" не должны. Один раз продемонстрировать Западу на их же территориях последствия уранового заражения, и желание рассуждать на эту тему отпадет само собой",- написал Кадыров в Telegram-канале. Кадыров заявил, что Запад, Евросоюз, НАТО и "другие подобные преступно-террористические сообщества" выступают с новыми идеями, призванными "насолить России и побольше уложить украинцев". Даже неразвитые страны, существование которых напрямую зависит от экономических отношений с Россией, отмечает Кадыров, становятся жертвами санкционной политики. "Благодаря выверенной и упреждающе дальновидной политике нашего президента мы успешно справляемся с санкциями, даем экономический и военный отпор западному альянсу. Но это не значит, что можно тихонько спрятаться в хате с краю. Каждый должен быть готов в любой момент встать на защиту Родины. В первую очередь, это должна понимать молодежь", - добавил он. Во вторник заместитель министра обороны Британии Аннабель Голди сделала заявление, что Лондон передаст Киеву вместе с танками Challenger снаряды с сердечником из обедненного урана. Президент России Владимир Путин, говоря об этой инициативе, заявил, что Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом, и что Запад "решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле". Позже глава британского МИД Джеймс Клеверли заявил, что передача Британией Украине боеприпасов с обедненным ураном не является ядерной эскалацией. Природный уран состоит, главным образом, из изотопов уран-238 (около 99,3%) и уран-235 (около 0,7%). Обедненный уран – это уран, оставшийся после выделения из него урана-235 в результате обогащения. Тем не менее, в обедненном уране остается 0,2-0,3% урана-235. Уран близок по плотности к вольфраму. Это позволяет снарядам меньшего размера быть равным по массе снарядам из большинства других металлов, снижая при этом аэродинамическое сопротивление. Обедненный уран применяется в сердечниках так называемых подкалиберных бронебойных снарядов, имеющих высокую кинетическую энергию. Поскольку уран пирофорен (его мелкие частицы самовоспламеняются на воздухе), то снаряды с ним обладают значительно большим заброневым поражающим действием, чем снаряды с сердечниками на основе вольфрама. Радиоактивность обедненного урана меньше, чем у природной урановой руды. Но, подобно другим тяжелым металлам, уран токсичен. По мнению ряда специалистов, генетические повреждения, вызывающие рак, могут быть связаны с механизмом взаимного усиления химической токсичности урановых частиц, попадающих в организм, и пусть и относительно слабой, но все же радиоактивности обедненного урана.
https://ria.ru/20230322/uran-1859758475.html
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россия, украина, рамзан кадыров, нато, великобритания, в мире
Россия, Украина, Рамзан Кадыров, НАТО, Великобритания, В мире
Кадыров выступил с предложением к Западу по боеприпасам с ураном

Глава Чечни Кадыров предложил продемонстрировать Западу последствия уранового заражения

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 22 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил продемонстрировать на территориях Запада последствия уранового заражения, после чего желание рассуждать на эту тему отпадет само собой.
"<...> Великобритания чуть ли не хвастается тем, что планирует предоставить Украине снаряды с обедненным ураном. Успели даже "успокоить" всех, мол, это не радиоактивный уран. Уж где-где, а в России таких дураков, которые не разбираются в свойствах тяжелого металла, в тысячи раз меньше. О последствиях использования подобных грязных снарядов я напоминать не буду, но считаю, что враждебные к России страны даже заикаться на букву "у" не должны. Один раз продемонстрировать Западу на их же территориях последствия уранового заражения, и желание рассуждать на эту тему отпадет само собой",- написал Кадыров в Telegram-канале.
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Кадыров заявил, что Запад, Евросоюз, НАТО и "другие подобные преступно-террористические сообщества" выступают с новыми идеями, призванными "насолить России и побольше уложить украинцев". Даже неразвитые страны, существование которых напрямую зависит от экономических отношений с Россией, отмечает Кадыров, становятся жертвами санкционной политики.
"Благодаря выверенной и упреждающе дальновидной политике нашего президента мы успешно справляемся с санкциями, даем экономический и военный отпор западному альянсу. Но это не значит, что можно тихонько спрятаться в хате с краю. Каждый должен быть готов в любой момент встать на защиту Родины. В первую очередь, это должна понимать молодежь", - добавил он.
Во вторник заместитель министра обороны Британии Аннабель Голди сделала заявление, что Лондон передаст Киеву вместе с танками Challenger снаряды с сердечником из обедненного урана. Президент России Владимир Путин, говоря об этой инициативе, заявил, что Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом, и что Запад "решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле". Позже глава британского МИД Джеймс Клеверли заявил, что передача Британией Украине боеприпасов с обедненным ураном не является ядерной эскалацией.
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Природный уран состоит, главным образом, из изотопов уран-238 (около 99,3%) и уран-235 (около 0,7%). Обедненный уран – это уран, оставшийся после выделения из него урана-235 в результате обогащения. Тем не менее, в обедненном уране остается 0,2-0,3% урана-235.
Уран близок по плотности к вольфраму. Это позволяет снарядам меньшего размера быть равным по массе снарядам из большинства других металлов, снижая при этом аэродинамическое сопротивление. Обедненный уран применяется в сердечниках так называемых подкалиберных бронебойных снарядов, имеющих высокую кинетическую энергию. Поскольку уран пирофорен (его мелкие частицы самовоспламеняются на воздухе), то снаряды с ним обладают значительно большим заброневым поражающим действием, чем снаряды с сердечниками на основе вольфрама.
Радиоактивность обедненного урана меньше, чем у природной урановой руды. Но, подобно другим тяжелым металлам, уран токсичен. По мнению ряда специалистов, генетические повреждения, вызывающие рак, могут быть связаны с механизмом взаимного усиления химической токсичности урановых частиц, попадающих в организм, и пусть и относительно слабой, но все же радиоактивности обедненного урана.
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Гаврилов отреагировал на решение Лондона передать Киеву обедненный уран
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