https://ria.ru/20230322/iran-1859432070.html

Эксперт рассказал, чем Россия привлекает туристов из Ирана

Эксперт рассказал, чем Россия привлекает туристов из Ирана - РИА Новости, 22.03.2023

Эксперт рассказал, чем Россия привлекает туристов из Ирана

Предстоящий запуск соглашения о безвизовых поездках между Россией и Ираном увеличит турпоток между нашими странами, эксперты рассказали, почему РФ считается... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T05:35

2023-03-22T05:35

2023-03-22T05:35

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ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Предстоящий запуск соглашения о безвизовых поездках между Россией и Ираном увеличит турпоток между нашими странами, эксперты рассказали, почему РФ считается очень интересным направлением у гостей из этого государства, сообщает АТОР.Генеральный директор компании ETours Russia Реза Малеки рассказал, что оформление визы в Россию для иранцев – процедура непростая и дорогостоящая. Но после запуска соглашения турпоток увеличится.По словам директора по туризму в России и СНГ Mahan Air Хуссейна Хуссейни, иранцы любят отдыхать в России, их привлекает возможность увидеть европейскую архитектуру без необходимости получать шенгенскую визу.Реза Малеки также рассказал, что в основном туристы из Ирана приезжают в Россию с целью экскурсионного отдыха. На эту категорию путешественников в компании ETours Russia приходится 70 процентов от общего объема. Доля деловых туристов – 25 процентов, а оставшиеся пять – любители острых ощущений и ярких впечатлений. Они едут, например, на Эльбрус, на Байкал.По словам эксперта, чтобы туристы из Ирана охотнее приезжали в Россию, необходимо предоставить им возможность отдыхать в соответствии с их представлениями о комфорте. Например, гости из этой страны любят размещаться в отелях высокой категории четыре и пять звезд, а путешествуют семьями. Поэтому необходимы номера, расположенные рядом.Также эксперт рассказывает, что туристы из Ирана очень любят покупать сувениры, и нужно закладывать на это время. Кроме того, для проведения экскурсий необходимо привлекать иранского гида. Он, как правило, приезжает вместе с группой. Перед приемом следует согласовать с ним халяльное меню.Что касается маршрута, поездка должна быть насыщенной и включать посещение таких локаций в Москве, как Кремль, ВДНХ, Зарядье, Москвариум.

https://ria.ru/20230317/iran-1858596544.html

иран

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Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, иран, ассоциация туроператоров россии (атор)