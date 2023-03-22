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Эксперт рассказал, чем Россия привлекает туристов из Ирана - РИА Новости, 22.03.2023
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Туризм
 
05:35 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/iran-1859432070.html
Эксперт рассказал, чем Россия привлекает туристов из Ирана
Эксперт рассказал, чем Россия привлекает туристов из Ирана - РИА Новости, 22.03.2023
Эксперт рассказал, чем Россия привлекает туристов из Ирана
Предстоящий запуск соглашения о безвизовых поездках между Россией и Ираном увеличит турпоток между нашими странами, эксперты рассказали, почему РФ считается... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T05:35
2023-03-22T05:35
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Предстоящий запуск соглашения о безвизовых поездках между Россией и Ираном увеличит турпоток между нашими странами, эксперты рассказали, почему РФ считается очень интересным направлением у гостей из этого государства, сообщает АТОР.Генеральный директор компании ETours Russia Реза Малеки рассказал, что оформление визы в Россию для иранцев – процедура непростая и дорогостоящая. Но после запуска соглашения турпоток увеличится.По словам директора по туризму в России и СНГ Mahan Air Хуссейна Хуссейни, иранцы любят отдыхать в России, их привлекает возможность увидеть европейскую архитектуру без необходимости получать шенгенскую визу.Реза Малеки также рассказал, что в основном туристы из Ирана приезжают в Россию с целью экскурсионного отдыха. На эту категорию путешественников в компании ETours Russia приходится 70 процентов от общего объема. Доля деловых туристов – 25 процентов, а оставшиеся пять – любители острых ощущений и ярких впечатлений. Они едут, например, на Эльбрус, на Байкал.По словам эксперта, чтобы туристы из Ирана охотнее приезжали в Россию, необходимо предоставить им возможность отдыхать в соответствии с их представлениями о комфорте. Например, гости из этой страны любят размещаться в отелях высокой категории четыре и пять звезд, а путешествуют семьями. Поэтому необходимы номера, расположенные рядом.Также эксперт рассказывает, что туристы из Ирана очень любят покупать сувениры, и нужно закладывать на это время. Кроме того, для проведения экскурсий необходимо привлекать иранского гида. Он, как правило, приезжает вместе с группой. Перед приемом следует согласовать с ним халяльное меню.Что касается маршрута, поездка должна быть насыщенной и включать посещение таких локаций в Москве, как Кремль, ВДНХ, Зарядье, Москвариум.
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новости - туризм, туризм, туристы, иран, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Иран, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Эксперт рассказал, чем Россия привлекает туристов из Ирана

Эксперт рассказал, что думают о поездках в Россию туристы из Ирана

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© AP Photo / Vahid Salemi
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Предстоящий запуск соглашения о безвизовых поездках между Россией и Ираном увеличит турпоток между нашими странами, эксперты рассказали, почему РФ считается очень интересным направлением у гостей из этого государства, сообщает АТОР.
Генеральный директор компании ETours Russia Реза Малеки рассказал, что оформление визы в Россию для иранцев – процедура непростая и дорогостоящая. Но после запуска соглашения турпоток увеличится.
По словам директора по туризму в России и СНГ Mahan Air Хуссейна Хуссейни, иранцы любят отдыхать в России, их привлекает возможность увидеть европейскую архитектуру без необходимости получать шенгенскую визу.
Реза Малеки также рассказал, что в основном туристы из Ирана приезжают в Россию с целью экскурсионного отдыха. На эту категорию путешественников в компании ETours Russia приходится 70 процентов от общего объема. Доля деловых туристов – 25 процентов, а оставшиеся пять – любители острых ощущений и ярких впечатлений. Они едут, например, на Эльбрус, на Байкал.
По словам эксперта, чтобы туристы из Ирана охотнее приезжали в Россию, необходимо предоставить им возможность отдыхать в соответствии с их представлениями о комфорте. Например, гости из этой страны любят размещаться в отелях высокой категории четыре и пять звезд, а путешествуют семьями. Поэтому необходимы номера, расположенные рядом.
Также эксперт рассказывает, что туристы из Ирана очень любят покупать сувениры, и нужно закладывать на это время. Кроме того, для проведения экскурсий необходимо привлекать иранского гида. Он, как правило, приезжает вместе с группой. Перед приемом следует согласовать с ним халяльное меню.
Что касается маршрута, поездка должна быть насыщенной и включать посещение таких локаций в Москве, как Кремль, ВДНХ, Зарядье, Москвариум.
Башня Азади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
Безвизовый режим для туристов между Россией и Ираном заработает в 2023 году
17 марта, 14:26
 
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