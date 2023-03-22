https://ria.ru/20230322/invalidy-1859917986.html

Киев отправляет на передовую даже инвалидов, рассказал пленный

Киев отправляет на передовую даже инвалидов, рассказал пленный - РИА Новости, 23.03.2023

Киев отправляет на передовую даже инвалидов, рассказал пленный

Из-за некомплекта в украинских подразделениях командование отправляет на передовые позиции даже людей с инвалидностью, рассказал журналистам военнослужащий 54-й РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-22T23:29

2023-03-22T23:29

2023-03-23T00:34

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евгений иванников

вооруженные силы украины

украина

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ЛУГАНСК, 22 мар — РИА Новости. Из-за некомплекта в украинских подразделениях командование отправляет на передовые позиции даже людей с инвалидностью, рассказал журналистам военнослужащий 54-й бригады ВСУ Евгений Иванников, взятый плен в под Белогоровкой в ЛНР. "Медкомиссии сейчас, наверное, как-то заточены под то, что все здоровые были, т.е. люди, даже которые с серьезными болезнями, их заворачивали и говорили, что здоровы", - рассказал Иванников.Он уточнил, что его подразделение, стоявшее в тылу, расформировали из-за нехватки людей и отправили на передовые позиции. "У нас уже остались (в подразделении – ред.) все те, кто по здоровью с проблемами и в годах. У нас был человек – в двух пятках пластины, чуть больше года после операции. Все были с проблемами, когда брали нас, говорили, что все здоровы. Один вот шел на позиции, 57 или 58 лет ему, сердечный приступ, прямо оттуда эвакуировали. У меня куска легкого нет, отдышка и все знали об этом", - рассказал пленный. Он уточнил, что среди его знакомых в подразделении были порядка 5 человек с инвалидностью. "Сначала занимали такие должности, при которых не нужны были большие физические нагрузки, но в конце всех забрали, всех кинули на передовую", - рассказал украинский военнослужащий. По его словам, украинская армия несет значительные потери на кременском направлении в том числе и из-за такого состава подразделений.

https://ria.ru/20230319/ukraina-1858895498.html

https://ria.ru/20230311/voenkomat-1857275833.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, киев, луганская народная республика, евгений иванников, вооруженные силы украины, украина