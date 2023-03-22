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Киев отправляет на передовую даже инвалидов, рассказал пленный - РИА Новости, 23.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:29 22.03.2023 (обновлено: 00:34 23.03.2023)
https://ria.ru/20230322/invalidy-1859917986.html
Киев отправляет на передовую даже инвалидов, рассказал пленный
Киев отправляет на передовую даже инвалидов, рассказал пленный - РИА Новости, 23.03.2023
Киев отправляет на передовую даже инвалидов, рассказал пленный
Из-за некомплекта в украинских подразделениях командование отправляет на передовые позиции даже людей с инвалидностью, рассказал журналистам военнослужащий 54-й РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-22T23:29
2023-03-23T00:34
специальная военная операция на украине
в мире
киев
луганская народная республика
евгений иванников
вооруженные силы украины
украина
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ЛУГАНСК, 22 мар — РИА Новости. Из-за некомплекта в украинских подразделениях командование отправляет на передовые позиции даже людей с инвалидностью, рассказал журналистам военнослужащий 54-й бригады ВСУ Евгений Иванников, взятый плен в под Белогоровкой в ЛНР. "Медкомиссии сейчас, наверное, как-то заточены под то, что все здоровые были, т.е. люди, даже которые с серьезными болезнями, их заворачивали и говорили, что здоровы", - рассказал Иванников.Он уточнил, что его подразделение, стоявшее в тылу, расформировали из-за нехватки людей и отправили на передовые позиции. "У нас уже остались (в подразделении – ред.) все те, кто по здоровью с проблемами и в годах. У нас был человек – в двух пятках пластины, чуть больше года после операции. Все были с проблемами, когда брали нас, говорили, что все здоровы. Один вот шел на позиции, 57 или 58 лет ему, сердечный приступ, прямо оттуда эвакуировали. У меня куска легкого нет, отдышка и все знали об этом", - рассказал пленный. Он уточнил, что среди его знакомых в подразделении были порядка 5 человек с инвалидностью. "Сначала занимали такие должности, при которых не нужны были большие физические нагрузки, но в конце всех забрали, всех кинули на передовую", - рассказал украинский военнослужащий. По его словам, украинская армия несет значительные потери на кременском направлении в том числе и из-за такого состава подразделений.
https://ria.ru/20230319/ukraina-1858895498.html
https://ria.ru/20230311/voenkomat-1857275833.html
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в мире, киев, луганская народная республика, евгений иванников, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Луганская Народная Республика, Евгений Иванников, Вооруженные силы Украины, Украина
Киев отправляет на передовую даже инвалидов, рассказал пленный

Пленный боец ВСУ: из-за нехватки людей Киев отправляет на передовую даже с инвалидностью

© РИА Новости / Евгений Котенко | Перейти в медиабанкПризывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве
Призывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Призывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 22 мар — РИА Новости. Из-за некомплекта в украинских подразделениях командование отправляет на передовые позиции даже людей с инвалидностью, рассказал журналистам военнослужащий 54-й бригады ВСУ Евгений Иванников, взятый плен в под Белогоровкой в ЛНР.
"Медкомиссии сейчас, наверное, как-то заточены под то, что все здоровые были, т.е. люди, даже которые с серьезными болезнями, их заворачивали и говорили, что здоровы", - рассказал Иванников.
Он уточнил, что его подразделение, стоявшее в тылу, расформировали из-за нехватки людей и отправили на передовые позиции.
"У нас уже остались (в подразделении – ред.) все те, кто по здоровью с проблемами и в годах. У нас был человек – в двух пятках пластины, чуть больше года после операции. Все были с проблемами, когда брали нас, говорили, что все здоровы. Один вот шел на позиции, 57 или 58 лет ему, сердечный приступ, прямо оттуда эвакуировали. У меня куска легкого нет, отдышка и все знали об этом", - рассказал пленный.
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Он уточнил, что среди его знакомых в подразделении были порядка 5 человек с инвалидностью. "Сначала занимали такие должности, при которых не нужны были большие физические нагрузки, но в конце всех забрали, всех кинули на передовую", - рассказал украинский военнослужащий.
По его словам, украинская армия несет значительные потери на кременском направлении в том числе и из-за такого состава подразделений.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевЛуганская Народная РеспубликаЕвгений ИванниковВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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