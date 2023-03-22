https://ria.ru/20230322/integratsiya-1859819657.html
Текслер: помощь челябинцев Донбассу помогает интеграции новых регионов
Текслер: помощь челябинцев Донбассу помогает интеграции новых регионов - РИА Новости, 22.03.2023
Текслер: помощь челябинцев Донбассу помогает интеграции новых регионов
Общественная палата Челябинской области оказывает постоянную помощь ЛНР и ДНР, в том числе проводит просветительские и патриотические мероприятия, доставляет... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T16:28
2023-03-22T16:28
2023-03-22T16:28
челябинская область
челябинская область
алексей текслер
донбасс
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ЧЕЛЯБИНСК, 22 мар – РИА Новости. Общественная палата Челябинской области оказывает постоянную помощь ЛНР и ДНР, в том числе проводит просветительские и патриотические мероприятия, доставляет продукты и лекарства, все это будет способствовать интеграции новых субъектов в жизнь РФ, считает губернатор региона Алексей Текслер. По словам главы региона, Общественная палата Челябинской области одна из первых в стране (в августе 2022 года) заключила соглашения о сотрудничестве с коллегами из Луганской и Донецкой народных республик. "Пришло время заполнить документы конкретным содержанием, сформировать план взаимодействия, партнерства, дружеских отношений. Все это будет способствовать интеграции новых субъектов в нашу общественно-политическую жизнь. Наша Общественная палата оперативно отреагировала на новые вызовы, которые возникли с начала специальной военной операции. Члены и эксперты палаты регулярно выезжают на Донбасс с гуманитарными миссиями. Они проводят просветительские и патриотические мероприятия, привозят продукты и лекарства", - цитирует пресс-служба Общественной палаты региона слова губернатора с пленарного заседания палаты. Также губернатор отметил важность совместной работы органов власти и членов Общественной палаты региона, в первую очередь по поддержке мобилизованных военнослужащих и их семей, уточняется в сообщении. По словам председателя комиссии по социальной политике, защите семьи, материнства и детства, охране здоровья граждан Общественной палаты региона Вячеслава Скворцова, члены палаты принимают участие в формировании групп поддержки специальной военной операции. "Гордость и уважение вызывают люди, которые безвозмездно шьют тёплые вещи, постельные принадлежности, собирают необходимые санитарные, медицинские принадлежности и многое другое для нужд военнослужащих. В целом всеми предприятиями и общественными формированиями Челябинской области подопечным СВО и новым субъектам Федерации передана тысяча тонн гуманитарной помощи", - цитирует пресс-служба палаты слова Скворцова. Заместитель председателя Общественной палаты региона Марина Москвичева считает, что региональной Общественной палате совместно с Минздравом области нужно организовать "горячую линию" по вопросам оказания медицинской помощи и проведения медицинской реабилитации военнослужащих, мобилизованных и добровольцев, оказывая адресную помощь в каждом конкретном случае. Ранее председатель Общественной палаты Луганской Народной Республики Алексей Карякин сообщал, что в августе 2022 года были зафиксировали взаимоотношения, которые уже сложились между Донбассом и регионами России. "У нас есть понимание, что Донбасс в целом для России необходим не только как ресурсный регион, а и как образец истинного человеческого взаимодействия. Россия протягивает нам руку помощи и не дает в трудную минуту усомниться в правильности выбранного шага", - пояснял он. Также ранее сообщалось, что Челябинская область взяла шефство над Ясиноватой и Волновахским районом ДНР.
https://ria.ru/20230316/spetsoperatsiya-1858252107.html
https://ria.ru/20221118/pomosch-1832481710.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
челябинская область, алексей текслер, донбасс
Челябинская область, Челябинская область, Алексей Текслер, Донбасс
ЧЕЛЯБИНСК, 22 мар – РИА Новости. Общественная палата Челябинской области оказывает постоянную помощь ЛНР и ДНР, в том числе проводит просветительские и патриотические мероприятия, доставляет продукты и лекарства, все это будет способствовать интеграции новых субъектов в жизнь РФ, считает губернатор региона Алексей Текслер.
По словам главы региона, Общественная палата Челябинской области одна из первых в стране (в августе 2022 года) заключила соглашения о сотрудничестве с коллегами из Луганской и Донецкой народных республик.
"Пришло время заполнить документы конкретным содержанием, сформировать план взаимодействия, партнерства, дружеских отношений. Все это будет способствовать интеграции новых субъектов в нашу общественно-политическую жизнь. Наша Общественная палата оперативно отреагировала на новые вызовы, которые возникли с начала специальной военной операции. Члены и эксперты палаты регулярно выезжают на Донбасс с гуманитарными миссиями. Они проводят просветительские и патриотические мероприятия, привозят продукты и лекарства", - цитирует пресс-служба Общественной палаты региона слова губернатора с пленарного заседания палаты.
Также губернатор отметил важность совместной работы органов власти и членов Общественной палаты региона, в первую очередь по поддержке мобилизованных военнослужащих и их семей, уточняется в сообщении.
Участники СВО смогут получить помощь в Центре реабилитации Челябинска
По словам председателя комиссии по социальной политике, защите семьи, материнства и детства, охране здоровья граждан Общественной палаты региона Вячеслава Скворцова, члены палаты принимают участие в формировании групп поддержки специальной военной операции. "Гордость и уважение вызывают люди, которые безвозмездно шьют тёплые вещи, постельные принадлежности, собирают необходимые санитарные, медицинские принадлежности и многое другое для нужд военнослужащих. В целом всеми предприятиями и общественными формированиями Челябинской области подопечным СВО и новым субъектам Федерации передана тысяча тонн гуманитарной помощи", - цитирует пресс-служба палаты слова Скворцова.
Заместитель председателя Общественной палаты региона Марина Москвичева считает, что региональной Общественной палате совместно с Минздравом области нужно организовать "горячую линию" по вопросам оказания медицинской помощи и проведения медицинской реабилитации военнослужащих, мобилизованных и добровольцев, оказывая адресную помощь в каждом конкретном случае.
Ранее председатель Общественной палаты Луганской Народной Республики Алексей Карякин
сообщал, что в августе 2022 года были зафиксировали взаимоотношения, которые уже сложились между Донбассом и регионами России. "У нас есть понимание, что Донбасс в целом для России необходим не только как ресурсный регион, а и как образец истинного человеческого взаимодействия. Россия протягивает нам руку помощи и не дает в трудную минуту усомниться в правильности выбранного шага", - пояснял он.
Также ранее сообщалось, что Челябинская область взяла шефство над Ясиноватой
и Волновахским районом
ДНР.
Челябинская область продолжает оказывать помощь мобилизованным