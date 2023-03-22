https://ria.ru/20230322/gum-1859728838.html
Подросток упал со второго этажа московского ГУМа
Подросток упал со второго этажа московского ГУМа - РИА Новости, 22.03.2023
Подросток упал со второго этажа московского ГУМа
Юноша остался жив после падения со второго этажа в ГУМе в центре Москвы, пострадавшего доставили в институт Склифосовского, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T11:46
2023-03-22T11:46
2023-03-22T11:46
москва
происшествия
гум
нии скорой помощи имени н. в. склифосовского
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Юноша остался жив после падения со второго этажа в ГУМе в центре Москвы, пострадавшего доставили в институт Склифосовского, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. По его словам, пострадавшего с травмами различной степени тяжести госпитализировали в институт Склифосовского. Обстоятельства происшествия и личность пострадавшего выясняются.
https://ria.ru/20230322/omsk-1859712508.html
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москва, происшествия, гум, нии скорой помощи имени н. в. склифосовского
Москва, Происшествия, ГУМ, НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского
Подросток упал со второго этажа московского ГУМа
В Москве подросток выжил после падения со второго этажа ГУМа