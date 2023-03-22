https://ria.ru/20230322/gum-1859728838.html

Подросток упал со второго этажа московского ГУМа

Подросток упал со второго этажа московского ГУМа - РИА Новости, 22.03.2023

Подросток упал со второго этажа московского ГУМа

Юноша остался жив после падения со второго этажа в ГУМе в центре Москвы, пострадавшего доставили в институт Склифосовского, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T11:46

2023-03-22T11:46

2023-03-22T11:46

москва

происшествия

гум

нии скорой помощи имени н. в. склифосовского

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756849736_0:0:3102:1746_1920x0_80_0_0_751737cf039018733ef4d2552c968401.jpg

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Юноша остался жив после падения со второго этажа в ГУМе в центре Москвы, пострадавшего доставили в институт Склифосовского, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. По его словам, пострадавшего с травмами различной степени тяжести госпитализировали в институт Склифосовского. Обстоятельства происшествия и личность пострадавшего выясняются.

https://ria.ru/20230322/omsk-1859712508.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия, гум, нии скорой помощи имени н. в. склифосовского