https://ria.ru/20230322/gruziya-1859790592.html

В парламенте Грузии подрались депутаты

В парламенте Грузии подрались депутаты - РИА Новости, 22.03.2023

В парламенте Грузии подрались депутаты

Депутаты грузинского парламента на пленарном заседании оскорбили и бросили друг в друга микрофоны при рассмотрении "кодекса обороны", предусматривающего... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T14:55

2023-03-22T14:55

2023-03-22T15:31

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ТБИЛИСИ, 22 мар - РИА Новости. Депутаты грузинского парламента на пленарном заседании оскорбили и бросили друг в друга микрофоны при рассмотрении "кодекса обороны", предусматривающего обязательный военный призыв для студентов, кадры из законодательного органа транслировали грузинские телекомпании. Стычка произошла во время рассмотрения "кодекса обороны" в первом чтении. Началась она между оппозиционными депутатами и представителями парламентского большинства из движения "Сила народа". Изначально спор возник между парламентарием Созаром Субари и Тариелом Накаидзе, позже ситуация накалилась настолько, что депутат Виктор Джапаридзе ударил Накаидзе стоящим на столе микрофоном. Затем в Накаидзе бросил микрофон депутат из правящей партии "Грузинская мечта" Леван Мгалобливили. "Это был действительно неприятный инцидент… Наши оппоненты используют самые страшные оскорбления, которые грузинскому человеку очень тяжело переносить. Конечно, у депутатов есть обязательство сдержанности, но разве эта обязательство одностороннее?" - заявил после инцидента на брифинге председатель фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе. До этого грузинские депутаты устроили драку в ходе рассмотрения законопроекта об иностранных агентах. Законопроект "кодекс обороны" предусматривает единовременную возможность отсрочки от призыва на военную службу, а также условия прохождения альтернативной военной службы. Главным новшеством является обязательный военный призыв для студентов ВУЗов. До сих пор студенты могли отсрочить службу до завершения учебы, однако согласно новому проекту им придется брать академический год или совмещать учебу со службой. В случае принятия законопроекта документ вступит в силу в 2025 году.

https://ria.ru/20230302/inoagenty-1855425825.html

https://ria.ru/20221206/turtsiya-1836706251.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

созар субари, грузия, в мире