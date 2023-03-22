https://ria.ru/20230322/gordost-1859705168.html
Социологи выяснили поводы для гордости среди россиян
Социологи выяснили поводы для гордости среди россиян - РИА Новости, 22.03.2023
Социологи выяснили поводы для гордости среди россиян
Больше половины россиян (62%) стали больше гордиться страной в последний год, самой популярной причиной гордости является российский народ, свидетельствуют... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T10:52
2023-03-22T10:52
2023-03-22T10:52
россия
общество
вциом
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Больше половины россиян (62%) стали больше гордиться страной в последний год, самой популярной причиной гордости является российский народ, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Больше половины опрошенных (62%) признались, что за последний год стали "скорее больше" гордиться своей страной, скорее меньше ей стали гордиться 23%. Среди причин гордости за страну респонденты чаще всего называли российский народ (14%), единство, патриотизм и сплоченность (8%), силу и непобедимость страны (8%), ее историю (8%) и статус на мировой арене (8%). Для 6%, однако, ничего не вызывает гордости за страну. Также участники опроса рассказали, какие события из жизни страны за последние 10-15 лет вызывают у них чувство гордости. Для 17% это проведение СВО, помощь Донбассу и беженцам, а также вхождение в состав России ЛНР и ДНР. Столько же опрошенных (17%) назвали воссоединение Крыма с РФ и строительство Крымского моста. Также среди популярных поводов для гордости - достижения российских спортсменов, вынужденных выступать на Олимпиадах без влага (11%), Олимпиада в Сочи в 2014 году (8%) и Чемпионат мира по футболу, прошедший в России в 2018 году (6%). Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 4 марта 2023 года. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20230318/krym-1858773305.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, вциом
Социологи выяснили поводы для гордости среди россиян
ВЦИОМ: 62 процента россиян стали больше гордиться страной за последний год
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости.
Больше половины россиян (62%) стали больше гордиться страной в последний год, самой популярной причиной гордости является российский народ, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ
).
Больше половины опрошенных (62%) признались, что за последний год стали "скорее больше" гордиться своей страной, скорее меньше ей стали гордиться 23%.
Среди причин гордости за страну респонденты чаще всего называли российский народ (14%), единство, патриотизм и сплоченность (8%), силу и непобедимость страны (8%), ее историю (8%) и статус на мировой арене (8%). Для 6%, однако, ничего не вызывает гордости за страну.
Также участники опроса рассказали, какие события из жизни страны за последние 10-15 лет вызывают у них чувство гордости. Для 17% это проведение СВО, помощь Донбассу
и беженцам, а также вхождение в состав России ЛНР
и ДНР
. Столько же опрошенных (17%) назвали воссоединение Крыма с РФ и строительство Крымского моста. Также среди популярных поводов для гордости - достижения российских спортсменов, вынужденных выступать на Олимпиадах без влага (11%), Олимпиада в Сочи
в 2014 году (8%) и Чемпионат мира по футболу, прошедший в России в 2018 году (6%).
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 4 марта 2023 года. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
ВЦИОМ: большинство россиян поддерживает решение о воссоединении с Крымом