https://ria.ru/20230322/gordost-1859705168.html

Социологи выяснили поводы для гордости среди россиян

Социологи выяснили поводы для гордости среди россиян - РИА Новости, 22.03.2023

Социологи выяснили поводы для гордости среди россиян

Больше половины россиян (62%) стали больше гордиться страной в последний год, самой популярной причиной гордости является российский народ, свидетельствуют... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T10:52

2023-03-22T10:52

2023-03-22T10:52

россия

общество

вциом

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Больше половины россиян (62%) стали больше гордиться страной в последний год, самой популярной причиной гордости является российский народ, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Больше половины опрошенных (62%) признались, что за последний год стали "скорее больше" гордиться своей страной, скорее меньше ей стали гордиться 23%. Среди причин гордости за страну респонденты чаще всего называли российский народ (14%), единство, патриотизм и сплоченность (8%), силу и непобедимость страны (8%), ее историю (8%) и статус на мировой арене (8%). Для 6%, однако, ничего не вызывает гордости за страну. Также участники опроса рассказали, какие события из жизни страны за последние 10-15 лет вызывают у них чувство гордости. Для 17% это проведение СВО, помощь Донбассу и беженцам, а также вхождение в состав России ЛНР и ДНР. Столько же опрошенных (17%) назвали воссоединение Крыма с РФ и строительство Крымского моста. Также среди популярных поводов для гордости - достижения российских спортсменов, вынужденных выступать на Олимпиадах без влага (11%), Олимпиада в Сочи в 2014 году (8%) и Чемпионат мира по футболу, прошедший в России в 2018 году (6%). Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 4 марта 2023 года. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20230318/krym-1858773305.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, общество, вциом