https://ria.ru/20230322/germaniya-1859737730.html

Лукашенко напомнил, как многие страны встали под знамена Третьего Рейха

Лукашенко напомнил, как многие страны встали под знамена Третьего Рейха - РИА Новости, 22.03.2023

Лукашенко напомнил, как многие страны встали под знамена Третьего Рейха

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Минске помнят, как многие страны Западной Европы "встали под знамена гитлеровской Германии". РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T12:11

2023-03-22T12:11

2023-03-22T12:11

в мире

белоруссия

хатынь

александр лукашенко

европа

великая отечественная война (1941-1945)

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МЕМОРИАЛ "ХАТЫНЬ" (Минская область), 22 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Минске помнят, как многие страны Западной Европы "встали под знамена гитлеровской Германии". "До сих пор мы старались не обременять чувством вины детей и внуков палачей, пришедших на нашу землю, чтобы окончательно решить вопрос с нами, с восточными славянами. Мы ранее не подчеркивали, что большинство стран Западной Европы встали под знамена гитлеровской Германии, и мировой капитал оплатил этот поход", - сказал Лукашенко в среду, выступая на памятном мероприятии по случаю годовщины трагедии в Хатыни. Лукашенко обратил внимание, что сегодня западные страны вводят санкции против Белоруссии, развязали экономическую и информационную войну. "Мы не забыли, и наследникам карателей напомним, как в далеком 1941 году белорусская земля превратилась в один большой лагерь смерти", - сказал белорусский президент. Он напомнил, как в годы Великой Отечественной войны на белорусской земле захватчики "людей сжигали, давили танками, утопили, расстреливали прямой наводкой из тяжелых орудий, как закапывали детей живьем, экономя пули, и распыляли над нашими городами и селами отравляющие вещества". Лукашенко подчеркнул, что 22 марта Белоруссия оплакивает жителей почти 11 тысяч деревень и поселков, сожженных частично или полностью в период немецкой оккупации, всех невинных жертв нацизма и не вернувшихся с войны героев. Жителей белорусского села Хатынь 80 лет назад гитлеровцы и их подручные из 118-го украинского батальона охранной полиции согнали в большой колхозный сарай и сожгли заживо. В огне погибло 149 человек, в том числе 75 детей, свидетельствуют новые архивные документы, впервые обнародованные и предоставленные РИА Новости в рамках проекта "Без срока давности". В настоящее время на месте, где находилось село Хатынь, расположен мемориальный комплекс в память о сотнях уничтоженных в годы войны деревень и человеческих жертвах, понесенных белорусским народом в Великую Отечественную войну. В апреле 2021 года генпрокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что возбудил уголовное дело по факту геноцида населения БССР во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. На момент возбуждения уголовного дела о геноциде, согласно официальной информации, во время немецко-фашистской оккупации полностью или частично было уничтожено 9200 белорусских сел и деревень. При этом вместе с людьми сгорели дотла и не были потом восстановлены 186 населенных пунктов.

https://ria.ru/20230322/khatyn-1859528715.html

https://ria.ru/20230322/khatyn-1859655654.html

https://ria.ru/20230322/khatyn-1859663080.html

белоруссия

хатынь

европа

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Кирилл Волков

в мире, белоруссия, хатынь, александр лукашенко, европа, великая отечественная война (1941-1945)